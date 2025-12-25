Momentul în care Magia Crăciunului a oprit Marele Război. Cum a fost „pus pe pauză” măcelul din Primul Război Mondial

În ajunul Crăciunului din 1914, în plin Război Mondial, pe Frontul de Vest s-a petrecut un moment neașteptat care a sfidat logica războiului. Într-un peisaj dominat de tranșee, sârmă ghimpată și violență, soldații au ales, pentru scurt timp, să lase armele jos și să celebreze Crăciunul împreună.

Țările europene au intrat în război în vara anului 1914 cu convingerea că acest conflict se va încheia până la Crăciun, dar s-au înșelat la scurt timp. Până în luna decembrie avea să se instaleze realitatea războiului de tranșee – un război static, caracterizat de vreme severă, noroi, foamete, boli și moarte la tot pasul. Majoritatea bărbaților din tranșee au mai participat în trecut la alte bătălii, dar încă nu fuseseră atinși de ororile pe care avea să le producă Primul Război Mondial.

Papa Benedict al XV-lea a făcut apel la armistițiu de Crăciun

La începutul lunii decembrie 1914, s-a încercat asigurarea unui armistițiu oficial pentru sărbători. Papa Benedict al XV-lea a lansat pe 7 decembrie un apel către liderii Europei „ca armele să tacă măcar în noaptea în care au cântat îngerii”. A existat puțin interes din partea liderilor de ambele părți. Totuși, asta nu i-a împiedicat pe soldații de pe front să preia inițiativa.

Împăratul german, Wilhelm al II-lea, a contribuit și el la atmosfera de sărbătoare de pe front când a trimis pomi de Crăciun, pentru a încerca să ridice moralul soldaților. Pe 23 decembrie, soldații germani au început să așeze brazii în afara tranșeelor.

Un armistițiu de Crăciun între britanici și germani care a durat în unele zone până după Anul Nou

Armistițiul de Crăciun a fost o serie spontană de fraternizări neoficiale între soldații britanici și germani, care au ales să depună armele, să cânte colinde și chiar să joace fotbal pe „tărâmul nimănui” („no man’s land”), bucata de pământ dintre cele două linii de front. De-a lungul a aproximativ două treimi din frontul de 48 de km din Belgia, controlat de Forța Expediționară Britanică, focurile au încetat pentru un moment. În schimb, armistițiul nu a fost adoptat și în zonele frontului controlate de soldații francezi, unde luptele au continuat și s-au înregistrat și victime.

În unele părți ale frontului, armistițiul a durat până după Anul Nou, iar ofițerii au fost nevoiți să intervină pentru că unii soldați refuzau să mai lupte. După acest moment, Înaltele Comandamente de ambele părți au încercat să prevină repetarea oricăror armistiții dar, cu toate acestea au mai existat cazuri izolate mai târziu în război, nu doar de Crăciun. În ceea ce era cunoscut sub numele de sistemul „Trăiește și lasă-i și pe alții să trăiască”, în sectoarele liniștite ale frontului, scurte pauze în ostilități erau uneori convenite tacit pentru a permite ambelor părți să-și repare tranșeele sau să adune morții.

Papa Leon al XIV-lea a făcut un apel global pentru un armistițiu de Crăciun

Similar cu gestul Papei Benedict din 1914, Papa Leon al XIV-lea a lansat un apel global pentru un armistițiu de 24 de ore de Crăciun pentru toate conflictele din lume. Suveranul Pontif a menționat explicit tristețea sa față de faptul că Rusia pare să fi respins această propunere de încetare a focului în contextul războiului din Ucraina. În prima sa binecuvântare de crăciun, Papa Leon a reiterat apelul pa pace, a denunțat absurditatea discursurilor belicoase și a cerut dialog între părțile aflate în război.

Ucraina, dar și mai muți lideri europeni precum Emmanuel Macron sau Friedrich Merz au sugerat o pauză de Crăciun pe linia frontului, dar Kremlinul, prin vocea purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, a refuzat propunerea de armistițiu. Moscova a susținut că un armistițiu ar fi doar o „pauză tactică” care i-ar permite Ucrainei să se regrupeze și să se pregătească pentru continuarea războiului.

