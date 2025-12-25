Prima pagină » Actualitate » Scrisoarea pe care i-a trimis-o papa Leon al XIV-lea unei fetițe din București, în noaptea de Crăciun. Isabela îi trimisese un desen

25 dec. 2025, 20:29, Actualitate
Scrisoarea pe care i-a trimis-o papa Leon al XIV-lea unei fetițe din București, în noaptea de Crăciun. Isabela îi trimisese un desen

Nu, nu e un fapt desprins din povești, este pură realitate, care s-a petrecut chiar în noaptea de Crăciun.

Papa Leon al XIV-lea i-a scris unei fetițe din București, pe nume Isabela, care i-a transmis un desen despre rugăciunea ei pentru copiii afectați de război. Iar scrisoarea de răspuns a papei a venit în noaptea de Crăciun, când părinții ieșeau din casă pentru a merge la Sfânta Liturghie, scrie Vatican News.

Rugăciunile tale sunt un dar prețios, iar acest lucru Îl bucură mult pe Isus, care îi ascultă mereu pe cei mici și ascultă mereu ceea ce Îi spun cu sinceritate. Sanctitatea Sa apreciază mult desenul realizat cu atâta grijă și sensibilitate, sunt cuvintele prin care papa Leon al XIV-lea a răspuns la scrisoarea și desenul pe care o fetiță din București i le-a transmis în luna septembrie 2025.

Scrisoarea papeipornit din Vatican pe 5 decembrie a.c. și a ajuns în cutia poștală a familiei în noaptea de Crăciun, când părinții se pregăteau meargă la Sfânta Liturghie.

Dragă Isabela, Papa Leon al XIV-lea a primit scrisoarea ta și desenul pe care i l-ai trimis, iar pentru acestea îți mulțumește din toată inima”.

”Este foarte frumos”, afirmă pontiful, ” te rogi pentru pace și pentru copiii care suferă din cauza războiului. Rugăciunile tale sunt un dar prețios, iar acest lucru Îl bucură mult pe Isus, care îi ascultă mereu pe cei mici și ascultă mereu ceea ce Îi spun cu sinceritate. Sanctitatea Sa apreciază mult desenul realizat cu atâta grijă și sensibilitate”.

Sfântul Părinte”, se mai indică în scrisoarea semnată de monseniorul Anthony Ekpo, ”va continua te poarte în rugăciunile sale, împreună cu familia ta și cu toți copiii lumii și îți trimite Binecuvântarea Sa, pe care o extinde cu drag și părinților tăi”.

Părinții Isabelei au povestit pentru Vatican News întreaga familie a venit în pelerinaj la Roma, cu ocazia Jubileului dedicat speranței, și fetița lor mai mică a pregătit un desen pe care își dorea i-l înmâneze personal Sfântului Părinte. Dar din cauza mulțimii mari care a luat parte la respectiva audiență generală de la începutul lunii septembrie, dorința Isabelei nu s-a mai împlinit, însă ea nu s-a dat bătută.

Astfel că, împreună cu părinții, dar și cu surioara ei mai mare, Isabela i-a transmis papei desenul pe care îl făcuse, dar și o scurtă scrisoare în care îi povestea papei cum l-a văzut în Piața Sfântul Petru și ceea ce și-a dorit exprime prin desenul ei. Răspunsul papei a venit chiar în noaptea de Crăciun, atunci când toată familia se pregătea meargă la Sfânta Liturghie.

Papa Leon al XIV-lea cere un armistiţiu global, de Crăciun: Mă întristează în mod deosebit refuzul Rusiei

