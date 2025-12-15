Ce înseamnă când visezi vrăjitoare. Trebuie, doar, să îți amintești ipostaza și felul în care acestea ți-au apărut în timpul somnului

Visele reprezintă succesiuni de imagini, emoții și senzații care apar în mintea oamenilor, în timpul somnului. Acestea sunt o poartă către subconștient și de cele mai multe ori reflectă dorințe, temeri și procese cognitive. Dar multă lume se întreabă ce înseamnă atunci când visezi vrăjitoare sau alte lucruri bizare.
Visele sunt o succesiune involuntară de imagini, idei, emoții și senzații care apar în timpul somnului, iar semnificația lor este foarte interesantă în multe dintre cazuri, bzi.ro.
Visele sunt experiențe mentale, adesea figurative, care apar în timpul somnului, în special în faza REM (Rapid Eye Movement/Mișcare Rapidă a Ochilor). Acestea implică imagini, sunete și emoții, fiind modul prin care creierul procesează informații, printre care amintirile, adesea folosind simboluri pentru a exprima teme universale sau conflicte interne.
Contrar credinței populare, oamenii visează în fiecare noapte, chiar dacă dimineața nu își mai amintesc nimic. Specialiștii susțin că un adult poate avea între 4 și 6 vise într-o singură noapte, fiecare durând de la câteva secunde până la aproximativ o jumătate de oră. Memoria viselor depinde de momentul trezirii. Dacă ne trezim în timpul fazei REM, șansele să ne amintim visul sunt mult mai mari.
Faza REM este o etapă a somnului asociată cu cele mai intense vise, caracterizată prin activitatea cerebrală intensă, similară cu starea de veghe, mișcări rapide ale ochilor sub pleoape, respirație și ritm cardiac neregulat, dar și paralizie temporală musculară, atomie, ce previne acțiunea fizică a viselor.
Un fapt surprinzător este că mintea nu creează fețe noi în vise, toate persoanele care apar în vise fiind oameni pe care i-am întâlnit cândva, fie și pentru o fracțiune de secundă. Totodată, emoțiile din vise sunt adesea mai intense decât cele din viața reală, pentru că zonele creierului responsabile cu logica sunt mai puțin active în timpul somnului.