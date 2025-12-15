Ce înseamnă când visezi vrăjitoare. Trebuie, doar, să îți amintești ipostaza și felul în care acestea ți-au apărut în timpul somnului

Visele reprezintă succesiuni de imagini, emoții și senzații care apar în mintea oamenilor, în timpul somnului. Acestea sunt o poartă către subconștient și de cele mai multe ori reflectă dorințe, temeri și procese cognitive. Dar multă lume se întreabă ce înseamnă atunci când visezi vrăjitoare sau alte lucruri bizare.

Visele sunt o succesiune involuntară de imagini, idei, emoții și senzații care apar în timpul somnului, iar semnificația lor este foarte interesantă în multe dintre cazuri, bzi.ro.

Ce înseamnă când visezi vrăjitoare

Atunci când o vrăjitoare îți apare în vis poate avea o semnificație foarte profundă, trebuie doar să îți aduci aminte ipostaza și felul în care aceasta ti-a apărut în timpul somnului;.

Atunci când visezi o vrăjitoare bătrână, înseamnă că ești implicat în proiecte pe care este posibil să nu le poți duce la final;

Dacă visezi o vrăjitoare urâtă, înseamnă că relația amoroasă pe care o ai sau care urmează să o ai nu va fi una foarte bună;

Dacă îți apare în vis o vrăjitoare care vrea să îți facă rău sau îți face rău, înseamnă că te poți confrunta cu situații neplăcute în viața de zi cu zi;

În momentul în care o vrăjitoare care vrea să te ajute îți apare în vis, înseamnă că nu mai deții controlul unor situații și este posibil să treci printr-o perioadă cu clipe neplăcute;

Vrăjitoarea care apare în visul tău călare pe o mătură, îți atrage atenția asupra relațiilor pe care le ai cu persoanele din jurul tău. Acestea se pot îmbunătăți și devin mult mai frumoase.

Visele sunt experiențe mentale, adesea figurative, care apar în timpul somnului, în special în faza REM (Rapid Eye Movement/Mișcare Rapidă a Ochilor). Acestea implică imagini, sunete și emoții, fiind modul prin care creierul procesează informații, printre care amintirile, adesea folosind simboluri pentru a exprima teme universale sau conflicte interne.

Contrar credinței populare, oamenii visează în fiecare noapte, chiar dacă dimineața nu își mai amintesc nimic. Specialiștii susțin că un adult poate avea între 4 și 6 vise într-o singură noapte, fiecare durând de la câteva secunde până la aproximativ o jumătate de oră. Memoria viselor depinde de momentul trezirii. Dacă ne trezim în timpul fazei REM, șansele să ne amintim visul sunt mult mai mari.

Faza REM este o etapă a somnului asociată cu cele mai intense vise, caracterizată prin activitatea cerebrală intensă, similară cu starea de veghe, mișcări rapide ale ochilor sub pleoape, respirație și ritm cardiac neregulat, dar și paralizie temporală musculară, atomie, ce previne acțiunea fizică a viselor.

Un fapt surprinzător este că mintea nu creează fețe noi în vise, toate persoanele care apar în vise fiind oameni pe care i-am întâlnit cândva, fie și pentru o fracțiune de secundă. Totodată, emoțiile din vise sunt adesea mai intense decât cele din viața reală, pentru că zonele creierului responsabile cu logica sunt mai puțin active în timpul somnului.