Prima pagină » Diverse » Ce înseamnă când visezi vrăjitoare. Trebuie, doar, să îți amintești ipostaza și felul în care acestea ți-au apărut în timpul somnului

Ce înseamnă când visezi vrăjitoare. Trebuie, doar, să îți amintești ipostaza și felul în care acestea ți-au apărut în timpul somnului

15 dec. 2025, 21:18, Diverse
Ce înseamnă când visezi vrăjitoare. Trebuie, doar, să îți amintești ipostaza și felul în care acestea ți-au apărut în timpul somnului
Sursa foto - caracter ilustrativ Envato

Visele reprezintă succesiuni de imagini, emoții și senzații care apar în mintea oamenilor, în timpul somnului. Acestea sunt o poartă către subconștient și de cele mai multe ori reflectă dorințe, temeri și procese cognitive. Dar multă lume se întreabă ce înseamnă atunci când visezi vrăjitoare sau alte lucruri bizare.

Visele sunt o succesiune involuntară de imagini, idei, emoții și senzații care apar în timpul somnului, iar semnificația lor este foarte interesantă în multe dintre cazuri, bzi.ro.

Ce înseamnă când visezi vrăjitoare

  • Atunci când o vrăjitoare îți apare în vis poate avea o semnificație foarte profundă, trebuie doar să îți aduci aminte ipostaza și felul în care aceasta ti-a apărut în timpul somnului;.
  • Atunci când visezi o vrăjitoare bătrână, înseamnă că ești implicat în proiecte pe care este posibil să nu le poți duce la final;
  • Dacă visezi o vrăjitoare urâtă, înseamnă că relația amoroasă pe care o ai sau care urmează să o ai nu va fi una foarte bună;
  • Dacă îți apare în vis o vrăjitoare care vrea să îți facă rău sau îți face rău, înseamnă că te poți confrunta cu situații neplăcute în viața de zi cu zi;
  • În momentul în care o vrăjitoare care vrea să te ajute îți apare în vis, înseamnă că nu mai deții controlul unor situații și este posibil să treci printr-o perioadă cu clipe neplăcute;
  • Vrăjitoarea care apare în visul tău călare pe o mătură, îți atrage atenția asupra relațiilor pe care le ai cu persoanele din jurul tău. Acestea se pot îmbunătăți și devin mult mai frumoase.

Visele sunt experiențe mentale, adesea figurative, care apar în timpul somnului, în special în faza REM (Rapid Eye Movement/Mișcare Rapidă a Ochilor). Acestea implică imagini, sunete și emoții, fiind modul prin care creierul procesează informații, printre care amintirile, adesea folosind simboluri pentru a exprima teme universale sau conflicte interne.

Contrar credinței populare, oamenii visează în fiecare noapte, chiar dacă dimineața nu își mai amintesc nimic. Specialiștii susțin că un adult poate avea între 4 și 6 vise într-o singură noapte, fiecare durând de la câteva secunde până la aproximativ o jumătate de oră. Memoria viselor depinde de momentul trezirii. Dacă ne trezim în timpul fazei REM, șansele să ne amintim visul sunt mult mai mari.

Cele 3 aspecte simple care te pot ajuta să ai un somn odihnitor și să nu te mai trezești lipsit de energie

Sursă foto – Caracter ilustrativ: colaj Shutterstock

Faza REM este o etapă a somnului asociată cu cele mai intense vise, caracterizată prin activitatea cerebrală intensă, similară cu starea de veghe, mișcări rapide ale ochilor sub pleoape, respirație și ritm cardiac neregulat, dar și paralizie temporală musculară, atomie, ce previne acțiunea fizică a viselor.

Un fapt surprinzător este că mintea nu creează fețe noi în vise, toate persoanele care apar în vise fiind oameni pe care i-am întâlnit cândva, fie și pentru o fracțiune de secundă. Totodată, emoțiile din vise sunt adesea mai intense decât cele din viața reală, pentru că zonele creierului responsabile cu logica sunt mai puțin active în timpul somnului.

Recomandarea video

Mediafax
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Trump ar fi dispus să ofere Ucrainei o „garanție de securitate NATO”. Expert: „Un precedent relevant este cazul Suediei și Finlandei”
Mediafax
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o singură lună. Care este cea mai mare contribuție într-un cont de pensie obligatorie administrată privat
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
S-A LANSAT ARCMEDIA, CEL MAI MARE GRUP DE PUBLISHING DIN ROMÂNIA
LIVE UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. A doua rundă de negocieri la Berlin. După două ore de discuții, Zelenski nu a spus nimic concret
21:34
🚨 Pace în Ucraina. A doua rundă de negocieri la Berlin. După două ore de discuții, Zelenski nu a spus nimic concret
ULTIMA ORĂ Președintele UDMR acuză PSD că a încălcat protocolul de coaliție după votul de azi, de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu
21:18
Președintele UDMR acuză PSD că a încălcat protocolul de coaliție după votul de azi, de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu
VIDEO Cel mai scump Crăciun, cu prețuri explodate. Masa de sărbători, mai săracă și mai scumpă
20:35
Cel mai scump Crăciun, cu prețuri explodate. Masa de sărbători, mai săracă și mai scumpă
SCANDAL Instigatorul de la Alba Iulia a „recidivat” A arborat un mesaj peste râul Dâmbovița, în fața Curții de Apel. Puțin a lipsit ca fanii lui Georgescu să se arunce în apă, enervați de mesaj
20:30
Instigatorul de la Alba Iulia a „recidivat” A arborat un mesaj peste râul Dâmbovița, în fața Curții de Apel. Puțin a lipsit ca fanii lui Georgescu să se arunce în apă, enervați de mesaj

Cele mai noi