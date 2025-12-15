Prima pagină » Știri externe » „Suntem mai aproape ca niciodată de pace în Ucraina”, spune Donald Trump

15 dec. 2025, 23:34, Știri externe
Donald Trump a anunțat progrese semnificative în discuțiile desfășurate cu Vladimir Putin.

„Suntem mai aproape de pace în Ucraina ca niciodată”, a spus liderul de la Casa Albă.

Trump: Au fost discuții „extraordinare”

Președintele SUA spune că a purtat o discuție „lungă”  și „productivă” cu mai mulți lideri europeni, „al căror suport este extraordinar.

Liderii UE au manifestat o atitudine ezitantă pe problema cedării teritoriilor ucrainene către Rusia.

Trump, despre garanțiile de securitate

Trump a mai semnalat că SUA este la un pas să accepte să-i ofere garanții de securitate Ucrainei în cazul unui viitor atac rusesc.

„În privința termenilor garanțiilor de securitate, lucrăm pe asta. Lucrăm cu Europa pe asta. Europa va fi o parte importantă în asta”, a mai spus liderul de la Casa Albă.

Discuțiile de la Berlin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că Steve Witkoff,  trimisul special al lui Trump, și Jared Kushner, ginerele președintelui SUA, că au înțeles în mod clar poziția Kievului în urma discuțiilor de la Berlin.

Witkoff și Kushner au luat cina cu Zelenski și alți lideri europeni. Cancelarul german Friedrich Merz, cel care a găzduit discuțiile de la Berlin, a declarat că SUA au agreat să furnizeze garanții de securitate  semnificative pentru a securiza armistițiul.

„Acesta este un acord cu adevărat amplu și substanțial pe care nu l-am avut până acum. În opinia mea, furnizând aceste garanții de securitate similare Ucrainei este un mare pas înainte. Tabăra americană s-a angajat politic și juridic să o facă”, a declarat cancelarul german.

La finalul acestei săptămâni, grupuri de negociatori și militari din SUA și Ucraina vor purta discuții la Miami, unde vor „examina hărți”, fiind  parte a procesului de pregătirea unui acord de pace între Kiev și Moscova.

Cele mai noi