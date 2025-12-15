Prima pagină » Actualitate » Încep procedurile pentru repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la baza barajului Paltinu, în această noapte: „Furnizarea apei nu se oprește”

15 dec. 2025, 23:15, Actualitate
Încep procedurile pentru repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la baza barajului Paltinu, în această noapte: „Furnizarea apei nu se oprește”

Procedurile pentru repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la baza lacului de acumulare Paltinu din judeţul Prahova, manevre care provoacă turbiditatea apei, încep în această noapte. Autorităţile dau asigurări furnizarea apei către populaţie nu va fi sistată, însă spun este posibilă o diminuare a debitului. Pentru ca apa cu turbiditate ridicată nu intre în conductele operate de Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, o companie privată şi-a pus la dispoziţie infrastructura şi angajaţii, ca să preia apa care va rezulta în urma procedurilor de la baraj.

În această noapte vor fi demarate proceduri tehnice controlate la Barajul Paltinu, pentru încercarea de deblocare a hidroagregatelor Hidroelectrica. Scopul acestor operaţiuni este asigurarea unui flux de livrare a apei prin această priză de joasă adâncime şi trecerea etapizată de la priza de medie adâncime prin care apa este furnizată în prezent către populaţie. Această intervenţie este esenţială pentru stabilitatea şi siguranţa alimentării cu apă din sistemul deservit de Barajul Paltinu, pe termen mediu şi lung”, anunţă, luni seară, Prefectura Prahova.

Instituţia mai informează , la pornirea hidroagregatelor de joasă adâncime ale centralei operate de Hidroelectrica, apa are o turbiditate ridicată, iar ca să evite sistarea furnizării, manevrele se vor desfăşura exclusiv pe timpul nopţii, controlat şi etapizat.

Impactul asupra populației

  • Furnizarea apei NU se oprește.
  • Apa NU se raționalizează.
  • Pe timpul nopții, este posibil ca presiunea apei fie ușor diminuată, strict pentru a permite realizarea în siguranță a procedurilor tehnice.
  • Apa livrată populației rămâne separată de fluxul de evacuare a apei cu turbiditate ridicată rezultat din procedurile desfășurate la Barajul Paltinu”, se arată pe pagina de Facebook Hidro Prahova SA.

De asemenea, apa cu grad ridicat de turbiditate nu va intra în conducta companiei ESZ, prin care apa potabilă ajunge în reţeaua de distribuţie către populaţie.

Evacuarea acestei ape se va face prin infrastructura privată a Elsid SA, companie care s-a alăturat voluntar acestui demers, punând la dispoziţie infrastructura şi resursa umană necesare, astfel încât populaţia beneficieze de apă sigură, fără întrerupere”, precizează Prefectura.

Autoritățile transmit și că realizarea acestor manevre pentru a preveniorice speculaţie legată de oprirea alimentării cu apă”.

”Nu este necesară constituirea de rezerve suplimentare de apă. Facem apel la populaţie nu intre în panică şi trateze această informare ca pe o măsură de transparenţă şi comunicare”, precizează oficialii Prefecturii Prahova.

De menționat este că peste 107.000 de oameni din 13 localităţi ale judeţului Prahova şi un oraş din judeţul Dâmboviţa nu au avut o săptămână apă potabilă, după ce acţiunea de golire a barajului Paltinu pentru realizarea unor lucrări de decolmatare, coroborată cu ploile torenţiale, a determinat ridicarea turbidităţii apei într-o măsură în care nu a mai putut fi tratată.

