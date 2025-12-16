Ford suferă pierderi de 19,5 miliarde de dolari după ce a anunțat retragerea planurilor pentru vehicule electrice

Compania americană Ford Motor a anunțat luni că își retrage planurile de a mai produce automobile electrice, încasând o pierdere de 19,5 miliarde de dolari din profit pentru a acoperi costurile schimbării strategiei.

Anterior, directorul executiv Jim Farley insistase că Ford putea să concureze cu producătorii de mașini electrice din China care au început să domine piețele din Asia, Europa și America de Sud. Acum, compania Ford recunoaște că a supraestimat cererea de automobile alimentate de baterii și a subestimat cererea încă crescută de automobile pe bază de benzină și motorină.

Ford nu va mai produce automobile electrice

O fabrică nouă din Tennessee urma să producă camionete electrice Ford. Însă, din cauza ultimei decizii, Ford a decis că va produce un model care va funcționa cu gaz. De asemenea, compania va anula planurile pentru fabricarea dubelor electrice la fabrica din Iowa. Vor fi fabricate doar modele pe bază de gaz și cele hibride, a anunțat compania.

Nici viitoarele exemplare ale noului model F-150 Lightning fabricat în Michigan nu vor mai fi electrice. Acestea vor fi dotate cu generatoare auxiliare alimentat cu benzină pentru a reîncărca bateriile descărcate.

Administrația Trump a redus stimulentele pentru vehiculele electrice

Ultima decizie a companiei Ford cu un venit anual de 185 de miliarde de dolari este un alt rezultat al politicilor conservatoare ale președintelui Donald Trump de a crește producția de petrol și gaz în SUA.

Administrația Trump a redus drastic stimulentele guvernamentale pentru vehiculele electrice și a intensificat promovarea fabricării automobilelor pe bază de combustibili fosili.

