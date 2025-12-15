Îl mai ţii minte pe Alex din „Singur Acasă 3”? Cum arată acum actorul Alex D. Linz

„Singur Acasă 3” rămâne unul dintre filmele de Crăciun urmărite cu nostalgie de publicul din întreaga lume. La aproape trei decenii de la premieră, actorul care l-a interpretat pe micul Alex Pruitt este greu de recunoscut. Iată cum arată acum Alex D. Linz.

„Singur Acasă 3” s-a lansat pe 12 decembrie 1997 în SUA, iar în locul lui Macaulay Culkin, publicul l-a descoperit pe Alex D. Linz, un copil carismatic, care îl interpreta pe Alex Pruitt, un băiat inteligent care reușește să oprească o bandă de infractori internaționali.

Astfel, pentru mulți copii, Alex Pruitt a devenit rapid un personaj memorabil, asociat cu atmosfera sărbătorilor de iarnă.

Deși succesul părea garantat, cariera lui Alex D. Linz, acum în vârstă de 36 de ani, după „Singur Acasă 3”, a mai apărut în câteva filme de familie și producții destinate tinerilor, dar interesul său pentru actorie a început să scadă.

Odată cu înaintarea în vârstă, rolurile au devenit mai rare, iar Linz s-a retras din lumina reflectoarelor. El a decis să se concentreze pe educație și pe descoperirea altor direcții profesionale.

Retragerea a fost una discretă, fără anunțuri publice sau apariții spectaculoase, fapt care a contribuit la dispariția sa din atenția publicului.

Alez D. Linz a urmat cursurile Universității din California, Berkeley, una dintre cele mai prestigioase instituții academice din SUA, și s-a orientat către domenii fără o legătură directă cu actoria.

El lucrează acum într-un domeniu obișnuit, cu un program de birou, evitând expunerea publică. Mai mult, nu este activ nici pe rețelele sociale și nu participă la evenimente mondene și nu apare la reuniuni ale foștilor actori din acest film.

Autorul mai recomandă:

Mesajul criptic al lui Rob Reiner în ultimul interviu acordat CNN. Și-a prevestit starul hollywoodian moartea?