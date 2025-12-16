Prima pagină » EXCLUSIV » Unul dintre cei mai temuți lideri interlopi din București, internat de urgență într-un spital penitenciar

Unul dintre cei mai temuți lideri interlopi din București, internat de urgență într-un spital penitenciar

Andrei Dumitrescu
16 dec. 2025, 05:00, EXCLUSIV
Unul dintre cei mai periculoși lideri interlopi din București, care execută o pedeapsă de 10 ani pentru infracțiuni comise cu violență, a fost internat, de urgență, într-un spital penitenciar. Marius Alecu, zis Bebino, ar suferi de mai multe boli interne, dar ar fi cunoscut inclusiv cu afecțiuni psihice.

Marius Alecu, zis Bebino, a reușit să se impună încă de foarte tânăr în ceea ce Poliția a denumit generic „gruparea Sportivilor”, după ce, în vara lui 2019, l-a bătut, într-o luptă unu la unu, pe Nicușor Dumitrescu, zis Bibiloi, unul dintre veteranii organizației criminale.

Ascensiunea rapidă a lui Bebino, denumit și King Kong grație staturii sale impresionante, i-a adus acestuia și o serie de dușmani deosebit de periculoși. În acest context, în ianuarie 2020, bărbatul a fost înjunghiat după ce a fost atacat de mai multe persoane înarmate cu macete. Marius Alecu a ripostat și l-a înjunghiat, la rândul lui, în gât, pe unul dintre agresori. Victima a scăpat cu viață, iar King Kong din Berceni a fost acuzat de tentativă de omor.

Condamnat la 10 ani de detenție

Probatoriul procurorilor a fost susținut și de un apropiat al interlopului din Berceni, martor la incident. Marian Romeo Mitică, zis Mari Chioru, se afla împreună cu Bebino la momentul atacului, însă s-a speriat și a fugit. Ulterior, el a colaborat cu polițiștii, motiv pentru care Marius Alecu l-a amenințat cu un cuțit și i-ar fi distrus mașina.

Pe fondul acestor incidente, Bebino s-a ales cu mai multe condamnări care, împreună, au dus la o pedeapsă finală de 10 ani de detenție. Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, după ce a stat 21 de zile în carantină la Rahova, Bebino a făcut un scurt popas la Slobozia, după care a ajuns la Penitenciarul Giurgiu, o închisoare de maximă siguranță, destinată condamnaților cu pedepse mari ori considerați deosebit de periculoși.

Liderul interlop a rămas internat

Sursele citate au afirmat că deținutul a avut conflicte atât cu personalul, cât și cu alți condamnați, însă ar fi evitat să comită acte de violență. Totuși, în ciuda gradului ridicat de pericol, King Kong din Berceni ar avea un dosar medical complicat. Acesta ar suferi de mai multe boli cronice, dar ar fi fost diagnosticat și cu afecțiuni psihice, pentru care pacientul beneficiază de un tratament medicamentos special.

Bebino, alias King Kong din Berceni

Sursele Gândul au declarat că, la jumătatea săptămânii trecute, Bebino ar fi fost transportat de urgență la Spitalul Penitenciar Rahova, unde a rămas internat cu o tulburare gastrointestinală care i-ar fi provocat o deshidratare severă. Conform surselor citate, deținutul se află sub tratament, iar viața sa nu ar fi pusă în pericol.

