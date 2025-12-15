19:16

Negocierile dintre americani și ucraineni, purtate două zile la Berlin, s-au încheiat fătă niciun rezultat specific. Luni, după două ore de negocieri, Zelenski nu a spus nimic concret. Liderul de la Kiev a calificat discuţiile cu SUA ca fiind „productive” și a vorbit despre demnitate.

„Ieri și astăzi am purtat consultări cu partea americană aici, la Berlin. Și aceasta este, de asemenea, o conversație foarte importantă. Berlinul este centrul deciziilor diplomatice cruciale de astăzi. Avem întotdeauna astfel de conversații; nu sunt ușoare, ca să fiu sincer, dar conversația a fost productivă. Sunt multe, prea multe detalii. Este important să se dedice un timp semnificativ conversației. Îți mulțumesc, Friedrich (n.r Merz), pentru organizarea negocierilor. Echipele noastre lucrează. Aceasta primește cu siguranță o atenție foarte serioasă. Mergem punct cu punct, stabilind pașii necesari pentru a face din lume un loc decent. Acest lucru este important pentru noi.

Demnitate pentru ucraineni. Demnitate. De aceea, cuvântul pe care ne concentrăm atât de des este atât de important. Demnitatea este ceea ce a oprit Rusia. Așa sunt oamenii din Ucraina. Vom continua diplomația noastră menită să pună capăt războiului. Trebuie să ne întâlnim și să lucrăm pentru a crea condiții decente pentru încheierea războiului. Nu trebuie să uităm de unde a venit acest război în Europa. Cine l-a provocat, cine face lucrurile absolut corecte pentru a ne proteja de acest război? UE aduce cu adevărat dreptate situației. Sunt încrezător că Germania va continua să fie alături de noi”, a spus Zelenski.