Autoritatea, experienta si sursele originale raman criteriul principal prin care atat Google, cat si motoarele generative decid ce continut merita citat, insa rolul lor s-a schimbat: din semnal de ranking, au devenit filtru de citare. Cercetari publicate in Nature Communications arata ca intre 50% si 90% dintre citarile generate de modelele de limbaj nu sustin complet afirmatia pentru care sunt folosite (sursa: Nature Communications, citat de contently.com, mai 2026), motiv pentru care sistemele generative se orienteaza tot mai mult spre surse cu credibilitate verificabila in digital marketing .

Ce este, de fapt, E-E-A-T si de unde vine?

E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) este cadrul folosit de evaluatorii externi ai Google pentru a aprecia calitatea continutului, cadru care influenteaza modul in care sunt reglate sistemele de ranking. Google a adaugat componenta de Experienta in decembrie 2022 (sursa: Google Search Central, decembrie 2022), recunoscand ca informatia dobandita direct, din contact real cu subiectul, are valoare separata de expertiza formala. Dintre cele patru componente, increderea (trustworthiness) ramane cea mai importanta: celelalte trei exista, in esenta, pentru a o sustine.

De ce conteaza mai mult increderea pentru sistemele generative decat pentru cautarea clasica?

In cautarea clasica, E-E-A-T influenta indirect pozitia unei pagini intr-o lista de rezultate. In cautarea generativa, acelasi cadru decide direct daca o sursa este citata in raspunsul construit de model, o decizie mult mai vizibila pentru utilizator decat o diferenta de doua pozitii intr-un clasament. Vizitele din AI Search au crescut cu 42,8% de la un an la altul, de la 15,6 miliarde in primul trimestru din 2025 la 27,4 miliarde in primul trimestru din 2026 (sursa: Contently, mai 2026), ceea ce face din decizia de citare o miza tot mai mare.

Ce valoare reala aduce un vizitator din AI Search?

Un vizitator care ajunge pe un site printr-o citare in AI Search are o valoare de 4,4 ori mai mare decat un vizitator organic obisnuit, conform datelor Semrush citate de Contently (sursa: Semrush, via Contently, mai 2026). Diferenta se explica prin nivelul de intentie: un utilizator care a primit deja un raspuns sintetizat si alege totusi sa viziteze sursa citata are, de regula, o intentie mai clara decat un click generic dintr-o lista de rezultate.

Ce semnale concrete arata „experienta” pentru un sistem AI?

Detalii concrete, neverificabile prin surse publice generale, media originala (fotografii, date proprii), un profil de autor verificabil si consecventaADVDIV publicatiiloADVDIr pe acelasi subiect in timp sunt semnalele pe care sistemele le folosesc pentru a deduce experienta reala, nu doar expertiza teoretica (sursa: seoquick.com.ua, 2026). Increderea se construieste treptat, prin acumularea constanta a acestor semnale in timp, nu printr-un singur articol optimizat punctual.

Despre serviciile digitale United Media Services

United Media Services, prin divizia de content marketing, construieste continut cu autori identificabili si surse verificabile, tratand increderea drept fundatia vizibilitatii in AI Search, nu un element secundar de format. Departamentul de research si consumer insights al agentiei sustine aceasta abordare cu date proprii, nu doar cu interpretari preluate din alte surse.

Autoritatea, experienta si sursele originale nu au pierdut relevanta odata cu aparitia cautarii generative, ci au castigat un rol mai direct: decid explicit ce este citat, nu doar ce este bine pozitionat. Increderea ramane componenta centrala a acestui cadru, iar semnalele care o sustin se construiesc in timp, prin consecventa. Brandurile care investesc constant in aceste semnale raman vizibile pe masura ce tot mai multe raspunsuri sunt generate, nu doar listate.