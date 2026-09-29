Confuzie la Washington. Trump îl contrazice pe ambasadorul SUA la Beijing: „Nu am discutat despre arme pentru China. Poate se referea la Taiwan”

Donald Trump neagă că ar fi discutat cu Xi Jinping despre vânzarea de arme americane către China, contrazicându-l pe ambasadorul SUA la Beijing. Departamentul de Stat precizează că legislația americană interzice astfel de vânzări și că nu există niciun plan în acest sens.

Președintele Trump a negat luni că ar fi discutat cu liderul chinez Xi Jinping despre posibilitatea ca Statele Unite să vândă arme Chinei, după ce ambasadorul american la Beijing, David Perdue, afirmase cu doar o zi înainte că subiectul ar fi fost abordat în timpul recentei întâlniri dintre cei doi lideri, potrivit Bloomberg.com.

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Declarațiile contradictorii au provocat confuzie în jurul unui subiect extrem de sensibil în relația dintre Washington și Beijing, mai ales în contextul tensiunilor privind Taiwanul.

David Perdue a afirmat duminică, într-un interviu acordat Fox News, că Trump ar fi adus în discuție posibilitatea unei asemenea tranzacții.

„Continuă să spună: hei, noi vindem arme altor țări din întreaga lume”, a declarat David Perdue, ambasadorul Statelor Unite în China.

Potrivit diplomatului american, Trump „chiar l-a întrebat la un moment dat pe președintele Xi dacă ar dori să cumpere câteva”.

Trump, surprins de declarația ambasadorului: „Vrei să spui către Taiwan?”

Întrebat luni despre afirmațiile propriului ambasador, Donald Trump a părut surprins și a negat că o asemenea conversație ar fi avut loc.

„Către China? Vrei să spui către Taiwan? Nu am auzit niciodată de așa ceva. Va trebui să-l întreb”, a declarat Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a continuat într-o notă ironică, susținând că Beijingul ar putea fi totuși interesat de armamentul american.

„Probabil că ar dori să cumpere, pentru că noi producem echipamente mai bune decât ale lor, așa că poate e o idee bună. Dar nu am discutat despre asta”, a spus Trump.

Președintele american a sugerat apoi că ambasadorul său ar fi putut confunda China cu Taiwanul.

„Poate că se referea la Taiwan. Cred că se referea la Taiwan”, a adăugat Trump.

Sursa video – X/@EricLDaugh

Statele Unite furnizează armament Taiwanului, în timp ce Beijingul consideră insula parte a teritoriului Chinei și se opune vehement vânzărilor americane de arme către Taipei.

Departamentul de Stat: Legea interzice vânzarea armelor către China

Afirmațiile făcute de David Perdue fuseseră contrazise deja de Departamentul de Stat, care a transmis că Washingtonul nu pregătește și nu ia în calcul o ofertă de armament pentru Beijing.

„Legislația americană interzice vânzarea de arme către China și nu există nicio ofertă sau plan de a vinde arme către China”, a transmis Departamentul de Stat al SUA.

Un oficial american a reiterat poziția administrației de la Washington: „Guvernul SUA nu are în plan să vândă arme către China”.