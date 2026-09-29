Suspectul crimei din Vâlcea s-a predat în Elveția. Ucigașul ar fi aruncat valiza cu trupul victimei în râul Olt

Bărbatul de 30 de ani cercetat pentru omorul unei tinere de 28 de ani, al cărei cadavru a fost descoperit în zona Barajului Ionești, pe râul Olt, s-a predat autorităților din Elveția. Gheorghe Vlăduț Bălțățeanu s-a prezentat, în seara zilei de 28 septembrie, la Poliția din Saint Gallen.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, autoritățile judiciare române au fost informate, pe canale oficiale, că bărbatul, față de care fusese emis un mandat internațional de arestare, s-a predat autorităților elvețiene.

Bărbatul s-a prezentat la Poliția din Saint Gallen

Bărbatul s-a prezentat în jurul orei 23:00 la Poliția din Saint Gallen, unde se află în prezent în custodia autorităților elvețiene.

„Bărbatul de 30 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, în cazul tinerei de 28 de ani, și față de care a fost dispusă arestarea preventivă în lipsă, s-a prezentat, la data de 28 septembrie 2026, în jurul orei 23:00, la Poliția din Saint Gallen, Elveția. Acesta se află în custodia autorităților elvețiene și urmează procedurile legale în vederea predării către autoritățile române”, a transmis IPJ Vâlcea.

Cadavrul tinerei, descoperit în zona Barajului Ionești, pe râul Olt

Cadavrul femeii de 28 de ani a fost descoperit în cursul zilei de 22 septembrie 2026, în zona Barajului Ionești, de pe râul Olt, în județul Vâlcea. În acest caz, bărbatul de 30 de ani are calitatea de inculpat și era căutat în baza unui mandat internațional de arestare.

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, trupul victimei ar fi fost transportat într-o valiză și aruncat în râul Olt. Autoritățile române urmează să parcurgă procedurile necesare pentru preluarea inculpatului din Elveția și aducerea acestuia în România, unde ancheta penală va continua.