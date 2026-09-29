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Ion Cristoiu: Mai mult decât interesantă schimbarea la față a AUR

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În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre „schimbarea la față a AUR”.

„Teatrul electoral ieftin continuă cu uriașa și iresponsabila complicitate a presei. Ieri, două partide de care depinde trecerea guvernului Siegfried Mureșan prin Parlament, PSD și AUR, au anunțat că nu votează acest guvern. În consecință, e o axiomă deja că guvernul Siegfried Mureșan nu are mai mult de 170 de voturi. Pentru această învestitură, având în vedere că sunt 233 de voturi necesare, îl putem considera deja căzut. În aceste condiții, până și Siegfried Mureșan susține că are 170 de voturi, dar el încearcă.

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Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

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Aseară, Televiziunea Română condusă de suveranista Sorina Matei l-a invitat în prime time pe Siegfried Mureșan să vorbească despre programul de guvernare, ce va face el când va fi premier. Dialogul a debutat cu recunoașterea de către Siegfried Mureșan că nu are decât 170 de voturi. În aceste condiții, erau două posibilități: jurnalista să spună «Ne pare rău, nu are rost să mai discutăm» sau să discute ce l-a apucat pe el să continue tot acest teatru ieftin. Sigur, TVR-ul condus de Sorina Matei nu putea să nu se înscrie în acest teatru ieftin pe care îl joacă și presa”, a declarat Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu

„Este o bătaie de joc la adresa cetățenilor”

„Este o bătaie de joc la adresa cetățenilor. Nu se poate ca o țară întreagă să vadă că nu are nicio șansă, că trebuia să dea înapoi mandatul, așa era democratic, civilizat, și cu toate acestea presa să continue să îl intervieveze despre ce va face el când va fi investit. Vorbeam mai înainte de pozițiile celor două partide. PSD nici nu avea cum să decidă altfel decât să nu voteze deoarece, în această perioadă, Siegfried Mureșan care teoretic avea nevoie de voturile PSD nu a încetat să dea cu picioare în bot PSD-ului.

Întreaga perioadă de strângere a voturilor s-a dovedit prin efortul uriaș al lui Siegfried Mureșan, al USR-ului și al PNL-ului USR-izat de a contracara orice posibilă tentativă a PSD de a vota guvernul. Am avut de-a face cu o campanie electorală a PNL-UDMR-USR care a avut drept principal adversar PSD-ul”, a continuat publicistul.

„Este interesantă declarația lui George Simion”

„Este interesantă declarația lui George Simion, care după ce a spus că boicotează chiar audierile, a anunțat formarea unei echipe de negocieri pentru a negocia un guvern din care să facă parte și AUR pentru stabilitatea României, anunțând că nu va vota nici posibilul guvern Nazare pe care se pare că îl are în gând Nicușor Dan.

Mi s-a părut o intervenție interesantă deoarece AUR până acum a mers numai pe alegeri anticipate, pe refuzul oricărei încercări de a face guvern. Este o mișcare tot electorală pentru ca AUR să nu poată fi acuzat că provoacă crize. Cel mai interesant este faptul că întreaga pregătire a lui Siegfried Mureșan pentru a obține voturile s-a caracterizat printr-un efort uriaș de a obliga PSD să nu voteze cumva guvernul Mureșan”, a conchis Ion Cristoiu.

Comentarii 2
  • Faraonu' Gioni

    Tic-tac, tic-tac.. Miercuri este ziua adevărului în cazul acestei desemnări cel putin pestrițe! Tic-tac, tic-tac..

  • /d.c. The Hunter

    Intrega ”stategie” i-a apartinut lui Molojan, Muresan fiind mazeta.
    Dar haideti sa vă spun un banc, sa vedeti de ce e Bolojan seful PNL si e pupat in fund de papagalii din partid!
    Inainte insa trebuie spus ca Tofan, premierul desemnat al Republicii Moldova vorbește cinci limbi. A studiat la Harvard.
    Boulojan, premierul Romaniei nu vorbeste nimic.

    Un individ intra intr-un magazin cu pasari exotice..
    Pe colivia unui papagal scria ..”10 000 euro”
    Individul il intreaba pe patronul magazinului:
    – Nu-i cam mult 10 000 euro?
    – Nooo! Papagalul ăsta stie sa spuna ”gudbai” si ”pemăta”. Deci vorbeste 2 limbi!
    Uluit, individul se uita si la alte colivii, si vede intr-una un alt papagal, iar pe hartia atasata scria ”20 000 euro”.
    -Si ăsta cate limbi vorbeste?
    -3 limbi! Spune ”ciao”-italiana, , ”orvoar”-franceza si ”miosugi”-japoneza.
    Cu falca cazuta, individul vede intr-o alta colivie un papagal pe colivia caruia scria ”50 000 euro”.
    – Ăsta cunoaste vreo 10 limbi cred, si probabil stie sa spuna un vers din Shakespeare, asa-i?
    – Nooo! Ăsta e cel mai prost dintre ei..! Nu vorbeste deloc si nu stie nimic!
    – Si de ce e 50 000 euro?
    – Pentru ca ceilalti ii spun ”Șeful”!

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