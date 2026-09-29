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Liberalul Valeriu Iftime cere conducerii PNL să ajungă la o înțelegere cu Sorin Grindeanu. „Fără votul PSD, acest Guvern nu trece”

Liberalul Valeriu Iftime cere conducerii PNL să ajungă la o înțelegere cu Sorin Grindeanu. „Fără votul PSD, acest Guvern nu trece”
Liberalul Valeriu Iftime cere conducerii PNL să ajungă la o înțelegere cu Sorin Grindeanu
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Într-o luare de poziție surprinzătoare, liberalul Valeriu Iftime, preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, cere conducerii PNL să ajungă la o înțelegere cu Sorin Grindeanu. El reamintește că, „fără votul PSD”, Guvernul Siegfried Mureșan nu are nicio șansă la votul în Parlament.

Dată fiind realitatea matematică, omul de afaceri insistă ca premierul Mureşan să înceteze orice atac la adresa foștilor parteneri din coaliția de guvernare.

Siegfried Mureșan și Ilie Bolojan nu au voturile necesare pentru trecerea Guvernului

Siegfried Mureșan și Ilie Bolojan nu au voturile necesare pentru trecerea Guvernului

Mai mult, Iftime vrea ca șefii PNL să meargă la negocieri cu PSD, pentru a obține voturile necesare învestirii Cabinetului Mureșan.

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Iftime: „Matematica parlamentară arată clar”

Potrivit lui Valeriu Iftime, fără votul PSD, acest Guvern nu poate trece. Din acest motiv, „tensiunile politice trebuie depăşite” și ajuns la un consens între cele două tabere.

„Matematica parlamentară arată clar că stabilitatea poate fi asigurată doar printr-un acord realist de susţinere între PNL şi PSD, în formula actuală, dar şi în configuraţia care ar rezulta după alegeri anticipate. Tensiunile politice trebuie depăşite, iar deciziile trebuie luate cu maturitate, în interesul tării. Am văzut componenta Guvernului propus de premierul desemnat, domnul Mureşan, şi consider că trebuie să primească şansa de a-şi începe activitatea.

Opinia mea este că premierul desemnat şi PNL au datoria să negocieze matur şi cu înţelepciune, să oprească atacurile la adresa partenerilor şi să convingă PSD să voteze acest Guvern. Fără votul PSD, acest Guvern nu poate trece”, a scris pe Facebook Valeriu Iftime.

Care este soluția ideală

Potrivit finanțatorului echipei FC Botoșani, „priorităţile şi propunerile PSD trebuie analizate cu responsabilitate şi, acolo unde sunt justificate şi coerente, integrate în programul de guvernare”.

Mai departe, Iftime crede că rotaţia la vârful Guvernului rămâne cea mai bună soluţie pentru stabilitatea politică a României.

„Diferenţele politice vor exista întotdeauna, dar ele nu trebuie să devină un obstacol în calea interesului public. România are astăzi un electorat polarizat, cu o componentă suveranistă de aproximativ 40%, în timp ce restul electoratului se află în zona celorlalte opţiuni politice, unde PSD şi PNL au un rol determinant. În acest context, o soluţie este aplicarea principiului rotaţiei guvernamentale: PSD să susţină şi să voteze Guvernul propus de premierul desemnat, asumându-ne că PNL preia guvernarea în cel mai dificil an, urmând ca PSD să o preia anul viitor.

Totodată, reiterez că eventualele idei privind alegerile anticipate nu rezolvă nimic, ci doar accentuează instabilitatea”, a mai precizat liderul PNL Botoşani.

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