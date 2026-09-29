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A murit celebrul ”Mr. Belding” din ”Salvați de clopoțel”. Dennis Haskins avea 75 de ani

Elena Popescu
A murit celebrul ”Mr. Belding” din ”Salvați de clopoțel”. Dennis Haskins avea 75 de ani
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Actorul american Dennis Haskins, cunoscut de milioane de telespectatori pentru rolul directorului Richard Belding din celebrul serial ”Salvați de clopoțel”, a murit la vârsta de 75 de ani.

Vestea decesului a fost confirmată luni de agentul său. Cauza morții nu a fost făcută publică.

Dennis Haskins a rămas în memoria publicului în special datorită personajului Mr. Belding, directorul liceului Bayside din ”Salvați de clopoțel”, unul dintre serialele pentru adolescenți care au marcat televiziunea americană a anilor ’90.

”Este o pierdere tragică”, a transmis Jay Schachter, directorul departamentului de film și televiziune al agenției Stewart Talent din New York. Agentul său a vorbit și despre relația specială pe care actorul o avea cu publicul.

”Toată lumea îl iubea pe domnul Belding, iar cei dintre noi care au ajuns să-l cunoască pe Dennis l-au iubit și mai mult. Era un om extraordinar și își iubea, și vreau să spun că își iubea cu adevărat, fanii”, a spus Schachter, citat de nbcnews.com.

Rolul care l-a transformat într-o vedetă

Dennis Haskins s-a născut și a crescut în Chattanooga, Tennessee, și a studiat la University of Tennessee at Chattanooga. Înainte de a deveni cunoscut ca actor, Haskins a lucrat în industria muzicală ca manager, agent și organizator de concerte. Printre artiștii cu care a colaborat s-au numărat Tom Jones și Gregg Allman.

La începutul carierei sale de actor a obținut apariții în producții cunoscute precum ”Magnum, P.I.” și ”The Twilight Zone”.

Momentul care avea să-i schimbe însă cariera a venit în 1988, când l-a interpretat pe directorul Richard Belding în serialul Disney Channel ”Good Morning, Miss Bliss”. Un an mai târziu, NBC a lansat ”Salvați de clopoțel”, iar Haskins și-a continuat rolul care avea să-l transforme într-unul dintre cele mai recognoscibile personaje ale producției. Serialul original a fost difuzat până în 1993.

A rămas Mr. Belding timp de mai bine de un deceniu

Dennis Haskins nu s-a despărțit însă de personajul care l-a făcut celebru odată cu încheierea serialului original. Actorul a revenit în rolul directorului Belding în ”Salvați de clopoțel: noua clasă”, producție difuzată de NBC între 1993 și 2000. Ulterior, Haskins și-a continuat cariera și a apărut în mai multe filme și seriale, inclusiv în cunoscuta comedie ”It’s Always Sunny in Philadelphia”.

Agentul său, care i-a fost și prieten apropiat timp de peste două decenii, a transmis un mesaj emoționant după moartea actorului.

”A fost clientul și prietenul meu drag timp de peste 20 de ani și îmi va lipsi teribil. Am inima frântă”, a declarat Jay Schachter.

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