A murit celebrul ”Mr. Belding” din ”Salvați de clopoțel”. Dennis Haskins avea 75 de ani

Actorul american Dennis Haskins, cunoscut de milioane de telespectatori pentru rolul directorului Richard Belding din celebrul serial ”Salvați de clopoțel”, a murit la vârsta de 75 de ani.

Vestea decesului a fost confirmată luni de agentul său. Cauza morții nu a fost făcută publică.

Dennis Haskins a rămas în memoria publicului în special datorită personajului Mr. Belding, directorul liceului Bayside din ”Salvați de clopoțel”, unul dintre serialele pentru adolescenți care au marcat televiziunea americană a anilor ’90.

”Este o pierdere tragică”, a transmis Jay Schachter, directorul departamentului de film și televiziune al agenției Stewart Talent din New York. Agentul său a vorbit și despre relația specială pe care actorul o avea cu publicul.

”Toată lumea îl iubea pe domnul Belding, iar cei dintre noi care au ajuns să-l cunoască pe Dennis l-au iubit și mai mult. Era un om extraordinar și își iubea, și vreau să spun că își iubea cu adevărat, fanii”, a spus Schachter, citat de nbcnews.com.

Rolul care l-a transformat într-o vedetă

Dennis Haskins s-a născut și a crescut în Chattanooga, Tennessee, și a studiat la University of Tennessee at Chattanooga. Înainte de a deveni cunoscut ca actor, Haskins a lucrat în industria muzicală ca manager, agent și organizator de concerte. Printre artiștii cu care a colaborat s-au numărat Tom Jones și Gregg Allman.

La începutul carierei sale de actor a obținut apariții în producții cunoscute precum ”Magnum, P.I.” și ”The Twilight Zone”.

Momentul care avea să-i schimbe însă cariera a venit în 1988, când l-a interpretat pe directorul Richard Belding în serialul Disney Channel ”Good Morning, Miss Bliss”. Un an mai târziu, NBC a lansat ”Salvați de clopoțel”, iar Haskins și-a continuat rolul care avea să-l transforme într-unul dintre cele mai recognoscibile personaje ale producției. Serialul original a fost difuzat până în 1993.

A rămas Mr. Belding timp de mai bine de un deceniu

Dennis Haskins nu s-a despărțit însă de personajul care l-a făcut celebru odată cu încheierea serialului original. Actorul a revenit în rolul directorului Belding în ”Salvați de clopoțel: noua clasă”, producție difuzată de NBC între 1993 și 2000. Ulterior, Haskins și-a continuat cariera și a apărut în mai multe filme și seriale, inclusiv în cunoscuta comedie ”It’s Always Sunny in Philadelphia”.

Agentul său, care i-a fost și prieten apropiat timp de peste două decenii, a transmis un mesaj emoționant după moartea actorului.

”A fost clientul și prietenul meu drag timp de peste 20 de ani și îmi va lipsi teribil. Am inima frântă”, a declarat Jay Schachter.