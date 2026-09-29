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Trump anunță construirea a celei mai mari oțelării din istoria SUA: uzina de 15 miliarde de dolari ar urma să producă peste 7,5 milioane de tone de oțel anual

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Donald Trump a anunțat construirea în Iowa a celei mai mari oțelării din istoria SUA, o investiție de 15 miliarde de dolari. Uzina ar urma să producă cel puțin 7,5 milioane de tone de oțel anual și să creeze mii de locuri noi de muncă.

Președintele Trump a anunțat luni unul dintre cele mai ambițioase proiecte industriale ale administrației sale: construirea în Iowa a celei mai mari oțelării din istoria Statelor Unite, în urma unei investiții estimate la 15 miliarde de dolari, potrivit CNBC.

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Anunțul a fost făcut la Casa Albă, în Biroul Oval, alături de conducerea Mesabi Metallics, compania care urmează să dezvolte proiectul.

„Astăzi suntem încântați să anunțăm că Misabi Metallics va construi cea mai mare fabrică de oțel din istoria Americii în marele stat Iowa. Este cea mai mare fabrică, una dintre cele mai mari din lume, dar este, de departe, cea mai mare fabrică din America. Acest oțel va fi extras, topit și prelucrat chiar aici, în SUA, ceea ce este ceva foarte neobișnuit.

Se preconizează că proiectul va crea până la 6.000 de noi locuri de muncă în sectorul construcțiilor, aproape 2.000 de locuri de muncă în producție și minerit și va aduce o contribuție suplimentară de 95 de miliarde de dolari la economia SUA, care este, de departe, cea mai puternică economie din lume. Avem cea mai bună economie pe care am avut-o vreodată. Construim fabrici și alte proiecte în valoare de 21 de trilioane de dolari.

Acum cred că putem adăuga și acest proiect la toate acestea. Nici măcar nu includ acest proiect în total, dar este o investiție uriașă, care se va derula pe parcursul următorilor 10 ani, folosind tehnologie avansată de producție a oțelului. Fabrica va produce unul dintre cele mai de înaltă calitate și mai accesibile tipuri de oțel din întreaga lume. O vor produce aici, o vor folosi aici și, de asemenea, o vor exporta, având un mare succes.

Acest anunț este posibil doar datorită politicilor pro-americane ale administrației Trump. Sub conducerea lui Joe Biden, producția de oțel a scăzut semnificativ și aproape 200.000 de locuri de muncă din sectorul manufacturier au fost pierdute în anul anterior preluării mandatului meu, iar oamenii plecau. Se pierdeau aceste locuri de muncă în număr record. Dar, la scurt timp după inaugurarea mea, am impus tarife puternice de 50% asupra întregului oțel străin, iar acum industria noastră siderurgică revine cu forță la viață. Toată lumea își construiește fabricile aici pentru că nu vrea să plătească tarife”, a declarat Donald Trump.

Sursa video – X/@WhiteHouse

Noua uzină siderurgică ar urma să devină operațională în 2030 și să aibă o capacitate de producție de cel puțin 7,5 milioane de tone de oțel pe an.

Proiectul ar urma să creeze aproximativ 1.750 de locuri de muncă permanente în Iowa, însă Mesabi Metallics nu a anunțat deocamdată amplasamentul exact al viitoarei fabrici.

Un oficial al Casei Albe susține că aceasta va fi prima uzină siderurgică de mari dimensiuni construită în Statele Unite după anii 1960.

Încă 2,5 miliarde de dolari pentru mina care va alimenta oțelăria

Investiția nu se oprește la construirea fabricii. Minereul de fier necesar producției ar urma să provină de la o nouă mină Mesabi Metallics din Minnesota, pentru care este prevăzută o investiție separată de 2,5 miliarde de dolari.

Planul ar crea astfel un lanț de aprovizionare intern, de la extracția materiei prime până la producția de oțel, într-un moment în care administrația Trump încearcă să reducă dependența Statelor Unite de furnizorii externi pentru industriile considerate strategice.

Casa Albă estimează că oțelul produs de viitoarea uzină ar putea fi utilizat inclusiv pentru proiectele americane din domeniul apărării.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Proiectul se înscrie în strategia economică promovată de Trump pentru relansarea producției industriale americane și protejarea sectorului siderurgic în fața concurenței internaționale.

În acest context, administrația americană a dublat anul trecut tarifele vamale aplicate importurilor de oțel, până la 50%. Taxele asupra produselor siderurgice au devenit, totodată, unul dintre punctele importante ale disputei comerciale dintre Statele Unite și Canada.

Anunțul vine cu mai puțin de 40 de zile înaintea alegerilor

Momentul ales pentru prezentarea proiectului are și o importantă miză politică. Anunțul vine cu mai puțin de 40 de zile înaintea alegerilor americane de la jumătatea mandatului, într-un stat în care republicanii se confruntă cu curse electorale strânse.

Iowa devine astfel nu doar beneficiarul unei investiții industriale de proporții, ci și un teritoriu important în bătălia politică pentru controlul Congresului.

Republicanii încearcă să își păstreze pozițiile în Camera Reprezentanților și Senatul SUA, precum și funcția de guvernator al statului.

Partidul Republican controlează în prezent guvernarea statului și ambele mandate de senator ale Iowa, iar democrații încearcă să reducă această dominație în scrutinul care se apropie.

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