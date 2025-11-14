Ce s-a întâmplat cu o femeie care a băut ULEI de măsline pe stomacul gol, timp de două săptămâni. E vorba de un experiment devenit popular pe TikTok

O femeie a urmat un experiment devenit popular pe TikTok, prin care trebuia să consume două linguri de ulei de măsline pe stomacul gol, în fiecare dimineață, timp de două săptămâni. Scopul acestui test a fost de a verifica beneficiile despre care se vorbea în mediul online. Uleiul de măsline este considerat „aur lichid” în dieta mediteraneană.

Femeia a început cu ulei de măsline extra-virgin de calitate, iar în primele zile a simțit o ușoară senzație de arsură în gât și greață. Aceste simptome i-au afectat rutina zilnică, determinând-o să consume alimente uscate pentru a-și calma stomacul, potrivit ladbible.com.

Însă, după doar o săptămână, starea femeii s-a înrăutățit, punând sub semnul întrebării beneficiile acestui obicei. Apoi, în a doua parte a experimentului, a decis să consume uleiul după micul dejun, iar această decizie a dus la dispariția grețurilor și îmbunătățirea sănătății digestive.

În ultimele zile ale testului, femeia a remarcat o reducere a poftelor alimentare și o senzație de sațietate prelungită, dar a observat – totodată – și îmbunătățiri vizibile ale pielii și părului, fără a lua în greutate.

„Deși nu cred că toată lumea trebuie să consume ulei de măsline zilnic, am fost surprinsă de beneficiile largi pe care le-am resimțit”, a declarat femeiea la finalul experimentului.

„Pentru majoritatea oamenilor, consumul moderat este sigur, dar cei care au dificultăți în digerarea grăsimilor ar trebui să fie precauți, deoarece poate provoca disconfort sau diaree”, a precizat nutrițonista Emma Shafqat.

În ciuda provocărilor la care a fost supusă, femeia a spus că intenționează să continue acest obicei zilnic, mai ales că experimentul a scos în evidență potențialele beneficii ale consumului de ulei de măsline, dar și importanța adaptării metodei la nevoile individuale.

Atenție totuși, uleiul de măsline trebuie păstrat în anumite condiții pentru a-și păstra proprietățile timp mai îndelungat.