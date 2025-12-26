Mai mulți bani pentru unii angajați. Cum se calculează majorarea salariului minim brut de la 1 iulie 2026. Cât ia statul

Majorarea salariului minim brut cu 276 de lei este implentată de la 1 iulie 2026 pentru 1.759.027 salariați. Mai exact, un angajat plătit cu salariul minim brut va primi în plus 119 lei. Statul va încasa în plus cu 156 de lei prin noile reguli de impozitare a salariului minim din partea a doua a anului 2026, arată termene.ro.

În ce constă de fapt creșterea salarială și cum se aplică:

Începând cu 1 iulie 2026, pentru salariații plătiți cu salariul minim, 200 lei din salariul brut nu se impozitează (impozit pe venit 10%). De asemenea, aceeași sumă nu intră în baza de calcul a CAS (25%) și CASS (10%).

Spre exemplu, un antreprenor va achita taxe doar pentru suma de 4.125 de lei din salariul minim de 4.325 de lei plătit după 1 iulie 2026.

Până la 1 iulie 2026, o firmă plătește un salariul minim garantat de 4.050. Din această sumă, 300 de lei este partea neimpozabilă, suma care intră net în buzunarul salariatului. Pentru restul de 3.750, o societate comercială trebuie să achite taxele de muncă înainte de a plăti net angajatul.

Salariul minim pe economie o să crească de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei. Totodată, suma de bani pentru care nu se plătesc impozitul pe venit o să scadă de la 300 la 200 de lei.

O firmă va avea costuri suplimentare de 284 de lei cu un angajat O societate care își plătește un angajat cu salariul minim va avea costurile suplimentare reprezentate în cea mai mare parte de creșterea brută de 275 de lei a salariului minim garantat stabilit de „Ordonanța trenuleț”.

La aceste costuri și mai adaugă doi lei din plata contribuția asiguratorie pentru muncă. La plata salariului minim brut, angajatorul suportă suplimentar CAM – contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25%), care se adaugă peste salariul trecut în contract.

Până la 30 iunie 2026, la un salariu minim de 4.050 lei, CAM este de aproximativ 84 lei (cu deducerea pe suma de 30 de lei).

De la 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim la 4.325 lei, CAM crește la aproximativ 93 lei (față de 84 de lei în prezent și până pe 30 iunie 2026). Costul total suportat de firmă se majorează pentru fiecare angajat plătit la minim. Va fi o creștere netă de 9 lei pentru CAM.

Cost total angajator

Costul total suportat de o firmă este asigurat de: salariu brut și CAM 4.325 plus 93, rezultă o sumă de 4.418 lei pe care o firmă o achită lunar pentru fiecare salariul minim brut după 1 iulie 2026

Rezultă un cost de 284 lei în plus / angajat / lună. 4.418 de lei (salariul minim brut de 4.325 de lei plus CAM) față de 4.134 (salariul minim de 4.050 de lei plus CAM).

Date de bază

Salariu minim brut: 4.325 lei

Sumă neimpozabilă: 200 lei

Bază de calcul contribuții: 4.125 lei

Contribuții salariat

CAS (25% din 4.125): 1.031 lei

CASS (10% din 4.125): 413 lei

Impozit pe venit

Bază impozabilă: 4.125 – 1.031 – 413 egal cu 2.681 lei Impozit pe venit (10%): 268 lei Contribuția asiguratorie pentru muncă 93 de lei După 1 iulie 2026, taxele totale plătite pentru un angajat cu salariul minim cresc de la aproximativ 1.641 lei la 1.805 lei pe lună.

Statul încasează în plus cu 164 de lei

După 1 iulie 2026 (brut 4.325 lei, 200 lei netaxabili)

Baza taxare = 4.325 – 200 = 4.125 lei

CAS (25%): 4.125 × 0,25 = 1.031 lei

CASS (10%): 4.125 × 0,10 = 413 lei

Impozit (10%): (4.125 – 1.031 – 413) × 0,10 ≈ 268 lei CAM (2,25%): 4.125 × 0,0225 ≈ 93 lei Total stat (rotunjit): 1.804,69 lei Până la 30 iunie 2026 / nivelul 4.050 lei cu 300 lei netaxabili

FOTO: Envato