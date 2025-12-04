Cea mai bună pâine din lume poate fi preparată chiar la tine acasă. Este o adevărată delicatesă, iar oamenii o produc de secole

O anumită pâine a fost aleasă drept una dintre cele mai bune din întreaga lume. Este una originară din nordul Portugaliei, iar oamenii o produc de secole. Se numește broa de milho (pâine de porumb sau pâine de mălai), o pâine pregătită dintr-un amestec de mălai, secară sau făină de grâu, și a fost votată ca fiind una dintre cele mai delicioase din întreaga lume.

Această pâine este o adevărată delicatesă în zona rurală din nordul Portugaliei, iar broa de milho se deosebește de alte tipuri de pâine datorită texturii sale speciale și a gustului ușor dulce. În prezent, broa de milho este o pâine faimoasă și dincolo de hotarele Portugaliei, fiind folosită de maeștri bucătari din toată lumea.

Una dintre cele mai bune tipuri de pâine din lume

În acest an, CNN Travel a plasat acest tip de pâine printre cele mai bune din întreaga lume, iar pentru a ajunge la această decizie a fost luată în considerație autenticitatea preparatului, părerea populației și modul în care este pregătită.

Recunoașterea de care se bucură acest tip de pâine pe plan internațional a făcut-o tot mai populară în rândul oamenilor din întreaga lume, care doresc să încerce textura și gustul acestui tip de pâine.

Cum se prepară acest produs

Pentru a pregăti această pâine, trebuie 250 de grame de făină de porumb, 150 de grame de făină de grâu, o linguriță de sare și drojdie. Toate aceste ingrediente trebuie puse într-un bol, în care se adaugă încet 300 ml de apă caldă, după care totul se amestecă încet, notează Click.

Aluatul se acoperă și se lasă o oră la temperatura camerei, iar cuptorul va trebui preîncălzit la 220 de grade, iar apoi veți da aluatului o formă de minge, după care îl veți mai lăsa vreme de 20 de minute. Mai departe, trebuie făcută o tăietură mică de-a lungul aluatului, care apoi trebuie lăsat la copt timp de 30 – 35 de minute.