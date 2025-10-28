Prima pagină » Actualitate » Cum trebuie să depozitezi corect pâinea. Recomandarea unui brutar celebru: nu, nu se ține la frigider

Cum trebuie să depozitezi corect pâinea. Recomandarea unui brutar celebru: nu, nu se ține la frigider

28 oct. 2025, 08:40, Actualitate
Cum trebuie să depozitezi corect pâinea. Recomandarea unui brutar celebru: nu, nu se ține la frigider
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Iată cum trebuie să depozitezi corect pâinea. Paul Hollywood, regale patiseriei britanicesusține că pâinea nu trebuie ținută la frigider, deoarece aerul rece extrage umiditatea din pâine și o face să se învechească mult mai repede.

Astfel, pentru depozitare pe termen scurt, adică circa 24 de ore, Paul Hollywood recomandă să se păstreze pâinea pe blatul de bucătărie într-o pungă de hârtie, fapt care oferă un echilibru între circulația aerului și păstrarea umezelii, ideal pentru produsele de brutărie cu coajă crocantă.

Pentru depozitarea mai lungă de o zi, este bine ca pâinea să fie înfășurată strâns, într-o folie de plastic sau aluminiu. Paul Hollywlood recomandă depozitarea în congelator, deoarece, spune el, aceasta păstrează textura și gustul pentru o perioadă mai lungă.

Un alt brutar cunoscut, de data aceasta american, pe nume Peter Reinhart, are o altă teorie. În funcție de tipul de pâine, și depozitarea diferă:

Depozitarea pâinii cu coajă crocantă este foarte diferită de depozitarea pâinii moi feliate, pentru care pungile de plastic sau folia de plastic sunt ideale”, a spus Reinhart, citat de simplyrecipes.com.

Pâinea cu coajă, care conține puțin sau deloc grăsime, își va pierde coaja crocantă și miezul cremos în câteva ore din cauza «retrogradării amidonului» . Adică amidonul gelatinizat și cremos din pâinea proaspăt coaptă se usucă și devine 0amidonos la gust. Acesta este procesul de învechire a pâinii.”

Brutarul american dă și o soluție în cazul în care pâinea deja s-a învechit.

Învechirea pâinii poate fi inversată prin introducerea într-un cuptor fierbinte (220°C) timp de aproximativ patru-cinci minute. Acest lucru va regelatiniza temporar amidonul, va reface crocănțimea cojii și va reda senzația unei pâini proaspăt coapte”.

Cu toate acestea, pâinea trebuie consumată caldă, deoarece, odată ce se va răci, va reveni gustul de amidon și textura mai uscată.

Dacă pâine nu este consumată imediat, brutarul recomandă tot congelarea: trebuie lăsată apoi două ore la decongelat și băgată apoi la cuptor.

