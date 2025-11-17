„Cea mai fericită țară” de pe Pământ este singura din Europa în care nu cresc PREȚURILE locuințelor

Prețurile locuințelor cresc în aproape toată Europa, dar un singur stat a reușit să stopeze acest fenomen. Conform unui nou raport Eurostat, Portugalia sau Olanda se află în topul creșterilor, Finlanda fiind singura țară unde piața imobiliară a înregistrat o scădere.

Eurostat a comparat prețurile din trimestrul II al acestui an cu cele din aceeași perioadă din 2024 și, din cercetarea publicată recent, rezultă că diferențele între țările europene sunt considerabile. De exemplu, Franța a avut cea mai mică creștere, de 0,5%, în timp ce Portugalia este pe primul loc, cu o creștere de 17,2%. Olanda se află pe locul 8, cu o creștere de 9,5%.

Totuși, Finlanda – considerată și cea mai fericită țară din lume – a reușit să reducă prețurile cu 1,3%, scădere care nu e relevantă doar din trimestrul al II-lea al acestui an, relatează publicația Crypto-Insiders.nl.

Și în cele trei trimestre anterioare a fost înregistrată o diminuare și nicio altă țară europeană nu a reușit acest lucru în aceste perioade, cu excepția Germaniei și Luxemburgului. Prețul mediu pe metru pătrat în Finlanda este de 2.500 de euro, în timp ce în Germania este în jur de 3.000-4.000 de euro.

Care e situația în România

În ceea ce privește țara noastră, 65% dintre cumpărătorii români anticipează noi majorări în imobiliare, anul viitor, conform rezultatelor unui studiu realizat de Imobiliare.ro și de către compania de cercetare a pieței Unlock Market Research. De altfel, la finalul lui 2024, mai puțin de jumătate dintre cumpărători anticipau scumpiri pe piața imobiliară.

Dintre cei care consideră că prețurile vor continua să urmeze un trend ascendent în următoarea perioadă, jumătate se așteaptă să vadă majorări cuprinse între 5% și 10%, în timp ce alți 33% sunt de părere că scumpirile pot depăși 10%.

În schimb, doar 17% dintre respondenți consideră că prețurile ar putea scădea semnificativ, față de 33% în 2024. Totodată, procentul celor care se așteaptă la reduceri de peste 10% a scăzut de la 71% anul trecut la 34% în prezent.

Studiul a fost realizat pe parcursul lunii august pe un eșantion de 800 de persoane cu vârste de peste 18 ani. Este vorba despre persoane care au cumpărat în ultimul an sau și-au arătat intenția de a face o achiziție imobiliară, respectiv de a închiria o locuință. Orașele vizate au fost București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Brașov, Timișoara și Sibiu.

Creșteri semnificative pe piața imobiliară, în marile orașe din România

Conform Indicelui Imobiliare.ro, prețul mediu solicitat pentru apartamentele din România a ajuns, la sfârșitul lunii septembrie, la 1.909 euro/mp util, înregistrând o creștere anuală de 15%.

Cluj-Napoca, Brașov și București sunt orașele cu cele mai mari prețuri. În Cluj-Napoca, prețurile sunt în medie de 3.150 euro/mp util, p creștere cu aproape 9% față de toamna trecută. Brașovul a înregistrat o medie de 2.223 euro/mp util, iar Bucureștiul 2.129 euro/mp util, cu majorări anuale de 12%, respectiv 18%.

În alte orașe mari, precum Timișoara, Iași și Constanța, prețurile pe metru pătrat au crescut cu 11%-13% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Evoluții similare au fost observate și în piețele rezidențiale secundare.

De exemplu, în Sibiu prețul mediu a crescut de la 1.727 euro/mp util la 1.908 euro/mp util, iar în Oradea de la 1.625 euro/mp util la 1.825 euro/mp util. Ploieștiul și Craiova au înregistrat creșteri spectaculoase, de 17% și, respectiv, 19%.