Topul orașelor din România unde poți cumpăra cel mai ușor o locuință. Bucureștiul conduce clasamentul

Locuințele din București și Ilfov sunt cele mai accesibile din România. Un locuitor din Capitală sau din Ilfov poate cumpăra o garsonieră cu echivalentul a 4,3 salarii medii nete anuale.

Potrivit unei analize realizate de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din țară, la polul opus stau clujenii, ei au nevoie de 7,1 salarii medii nete pentru o achiziție similară.

„Piața imobiliară din România se află într-o perioadă de creștere a prețurilor solicitate pentru proprietăți. Totuși, dacă raportăm aceste prețuri la evoluția salariului mediu net din fiecare județ, imaginea se schimbă. În unele zone, cumpărarea unei locuințe a devenit mai accesibilă, în timp ce în altele s-a îngreunat”, explică Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare).

Cum a fost calculată accesibilitatea locuințelor

Analiza Storia a avut la bază prețul mediu pe metru pătrat al locuințelor listate pe platformă în luna octombrie din anii 2022, 2023, 2024 și 2025. Aceste date au fost corelate cu salariile medii nete din aceleași perioade, furnizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Prețurile proprietăților au fost exprimate în euro, iar salariile au fost convertire la cursul mediu lunar stabilit de Banca Națională a României (BNR).

Pentru calcule, s-au folosit suprafețele minime legale prevăzute de Legea locuinței: 37 mp pentru o garsonieră, 52 mp pentru un apartament cu două camere și 66 mp pentru unul cu trei camere.

Scăderea salariilor a redus accesibilitatea în Cluj și București

În Capitală, locuințele au devenit cu 4,3% mai puțin accesibile, salariul mediu net a scăzut în ultimele luni – de la aproape 7.600 lei în martie 2025, la 6.800 lei în august 2025.

Dacă nivelul salarial s-ar fi menținut, un bucureștean ar fi avut nevoie de 4,4 salarii medii anuale pentru o garsonieră, nu de 4,9, cum arată datele actuale.

