Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Imobiliare » Topul orașelor din România unde poți cumpăra cel mai ușor o locuință. Bucureștiul conduce clasamentul

Topul orașelor din România unde poți cumpăra cel mai ușor o locuință. Bucureștiul conduce clasamentul

13 nov. 2025, 19:49, Imobiliare
Topul orașelor din România unde poți cumpăra cel mai ușor o locuință. Bucureștiul conduce clasamentul

Locuințele din București și Ilfov sunt cele mai accesibile din România. Un locuitor din Capitală sau din Ilfov poate cumpăra o garsonieră cu echivalentul a 4,3 salarii medii nete anuale.

Potrivit unei analize realizate de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din țară, la polul opus stau clujenii, ei au nevoie de 7,1 salarii medii nete pentru o achiziție similară.

„Piața imobiliară din România se află într-o perioadă de creștere a prețurilor solicitate pentru proprietăți. Totuși, dacă raportăm aceste prețuri la evoluția salariului mediu net din fiecare județ, imaginea se schimbă. În unele zone, cumpărarea unei locuințe a devenit mai accesibilă, în timp ce în altele s-a îngreunat”, explică Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare).

Cum a fost calculată accesibilitatea locuințelor

Analiza Storia a avut la bază prețul mediu pe metru pătrat al locuințelor listate pe platformă în luna octombrie din anii 2022, 2023, 2024 și 2025. Aceste date au fost corelate cu salariile medii nete din aceleași perioade, furnizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Prețurile proprietăților au fost exprimate în euro, iar salariile au fost convertire la cursul mediu lunar stabilit de Banca Națională a României (BNR).

Pentru calcule, s-au folosit suprafețele minime legale prevăzute de Legea locuinței: 37 mp pentru o garsonieră, 52 mp pentru un apartament cu două camere și 66 mp pentru unul cu trei camere.

Scăderea salariilor a redus accesibilitatea în Cluj și București

În Capitală, locuințele au devenit cu 4,3% mai puțin accesibile, salariul mediu net a scăzut în ultimele luni – de la aproape 7.600 lei în martie 2025, la 6.800 lei în august 2025.

Dacă nivelul salarial s-ar fi menținut, un bucureștean ar fi avut nevoie de 4,4 salarii medii anuale pentru o garsonieră, nu de 4,9, cum arată datele actuale.

Recomandările autorului:

Citește și

A fost votată “LEGEA NORDIS” care modifică AVANSUL MINIM pentru ACHIZIȚIA de locuințe. Ce problemă rezolvă și cum e văzută de experții imobiliari
12:35, 12 Nov 2025
A fost votată “LEGEA NORDIS” care modifică AVANSUL MINIM pentru ACHIZIȚIA de locuințe. Ce problemă rezolvă și cum e văzută de experții imobiliari
IMOBILIARE Satele de lângă AUTOSTRĂZI, tot mai căutate pe piața imobiliară. Investițiile masive au ridicat prețurile
14:59, 10 Nov 2025
Satele de lângă AUTOSTRĂZI, tot mai căutate pe piața imobiliară. Investițiile masive au ridicat prețurile
FLASH NEWS FOTO INEDIT. Casa în care a copilărit Donald Trump este scoasă la licitație pentru 2,3 milioane de dolari
22:52, 08 Nov 2025
FOTO INEDIT. Casa în care a copilărit Donald Trump este scoasă la licitație pentru 2,3 milioane de dolari
IMOBILIARE (VIDEO) De ce costă 32,5 milioane de euro cel mai scump apartament în Viena
17:00, 08 Nov 2025
(VIDEO) De ce costă 32,5 milioane de euro cel mai scump apartament în Viena
IMOBILIARE O garsonieră de doar 10 mp, scoasă la vânzare pentru o sumă astronomică. Costă cât 3 APARTAMENTE în București: „Intri pe ușă și sari direct în pat”
09:37, 31 Oct 2025
O garsonieră de doar 10 mp, scoasă la vânzare pentru o sumă astronomică. Costă cât 3 APARTAMENTE în București: „Intri pe ușă și sari direct în pat”
IMOBILIARE Orașul în care prețurile apartamentelor s-au DUBLAT în ultimii 6 ani
10:12, 27 Oct 2025
Orașul în care prețurile apartamentelor s-au DUBLAT în ultimii 6 ani
Mediafax
Atac brutal asupra unui livrator străin, în București. VIDEO
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Cancan.ro
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului deține dreptul exclusiv'
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Mediafax
Țara care și-a învățat lecția: interzicerea alcoolului după-amiază poate avea consecințe economice grave
Click
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Cancan.ro
Atac dur la Alexandra Velniciuc, după moartea lui Horia Moculescu: 'Degeaba ești frumoasă la chip, dacă sufletul nu...
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Scanările cerebrale dezvăluie ce se întâmplă în creierul nostru înainte de a adormi
JOBURI Ce probleme au tinerii din România la angajare. De ce 23% din ei sunt șomeri
20:28
Ce probleme au tinerii din România la angajare. De ce 23% din ei sunt șomeri
POLITICĂ CONCEDIERILE din administrație ar genera bani abia peste un an. Cseke Attila promite economii de 6 miliarde de lei la bugetul de stat
19:46
CONCEDIERILE din administrație ar genera bani abia peste un an. Cseke Attila promite economii de 6 miliarde de lei la bugetul de stat
HOROSCOP Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se deschid
19:45
Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se deschid
VIDEO Ciprian Ciucu: Bucureștiul are nevoie de un proiect de regenerare urbană cu mai mult verde. Ca lucrurile să se întâmple, ai nevoie ca să se reformeze aparatul primăriei
19:34
Ciprian Ciucu: Bucureștiul are nevoie de un proiect de regenerare urbană cu mai mult verde. Ca lucrurile să se întâmple, ai nevoie ca să se reformeze aparatul primăriei
ACTUALITATE Doi puști din București au pus Poliția și SMURD-ul pe jar. Un apel sinistru la 112 a mobilizat echipaje impresionante de intervenție
19:21
Doi puști din București au pus Poliția și SMURD-ul pe jar. Un apel sinistru la 112 a mobilizat echipaje impresionante de intervenție
EXTERNE Gestul eroic al unei copile din Austria. I-a salvat viața mamei sale după ce aceasta a căzut din picioare
19:21
Gestul eroic al unei copile din Austria. I-a salvat viața mamei sale după ce aceasta a căzut din picioare