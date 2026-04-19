Cele mai importante momente de la evenimentul „Economist Romania Government Roundtable 2026”

Un eveniment de referință: Economist Romania Government Roundtable 2026 a fost remarcabil prin participarea la nivel înalt a politicienilor și reprezentanților mediului de afaceri și prin numărul mare de participanți pe parcursul evenimentului de trei zile.

Printre speakeri s-au numărat președinți (România, Moldova), prim-miniștri (România, Moldova, Albania), miniștri (România, Moldova, Grecia, Bulgaria, Albania), guvernatori ai băncilor centrale (România, Grecia, Moldova), foști prim-miniștri și miniștri de externe (Grecia, Italia, Moldova, Turcia), oficiali UE și NATO, ambasadori din SUA și Europa și o colecție de primă clasă de alți vorbitori și interlocutori, de la laureatul Nobel Daron Acemoglou până la cineastul Oliver Stone. Discuțiile au variat de la geopolitică, securitate energetică, apărare și viitorul democrației la politica fiscală și monetară, energie, sănătate, tehnologie și inteligență artificială, sistem bancar și financiar, investiții, fluxuri globale de capital și parteneriate public-private (PPP).

România, trecut, prezent și viitor

În deschiderea evenimentului , care a vut loc la Ateneul Român, luni, 30 martie, președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre rezistența țării ca despre un punct forte. Din perspectiva experiențelor negative ale țării în timpul primului și celui de-al doilea război mondial și în perioada comunistă postbelică până în 1990, dezvoltarea ulterioară a României trebuie considerată „o mare poveste de succes”, a declarat președintele. El a menționat că PIB-ul României raportat la puterea de cumpărare a crescut de la aproximativ 26% în 2000 la aproximativ 78% în 2024. Concentrându-se asupra prezentului, președintele a vorbit despre amenințarea reprezentată de atacurile hibride rusești și de războiul informațional, precum și despre perturbările politice și economice prezentate de noua dezordine globală. În ceea ce privește provocările viitoare, președintele a făcut referire la munca laureatului Nobel și speaker invitat, Daron Acemoglou, privind reforma instituțională, care reprezintă o fundație a prosperității și creșterii economice, și a recunoscut că România are multe de făcut în acest sens.

El a mai spus că România susține finalizarea până în 2028 a uniunii pieței unice a UE în domeniul serviciilor financiare, energiei și conectivității digitale pentru a stimula competitivitatea blocului comunitar, așa cum a propus un alt speaker invitat, Enrico Letta, în raportul său din 2024.

Maia Sandu a subliniat importanța pentru țara sa a consolidării relațiilor cu România

Într-un discurs video transmis ulterior oaspeților adunați, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat importanța pentru țara sa a consolidării relațiilor cu România și cu alți parteneri europeni într-o perioadă de turbulențe globale pronunțate. Referindu-se la provocările cu care s-a confruntat Republica Moldova în ultimii ani, inclusiv șocurile legate de aprovizionarea cu energie și prețuri, precum și războiul hibrid al Rusiei, Maia Sandu a declarat că încercările Moscovei de a destabiliza Republica Moldova au eșuat, iar Republica Moldova s-a dovedit rezistentă. Republica Moldova a depus eforturi mari pentru a-și construi propriile apărări împotriva destabilizării externe, dar datorează mult și poporului ucrainean, a cărui apărare a suveranității sale naționale a oferit un tampon defensiv pentru Republica Moldova. România a fost un aliat fidel, iar legăturile bilaterale s-au aprofundat. Cele două țări își integrează sistemele energetice și creează noi parteneriate economice. Sprijinul altor parteneri din UE în a ajuta Republica Moldova să implementeze reformele care apropie țara de statutul de membru a fost, de asemenea, esențial.

Mai multe teme au ieșit la iveală în urma evenimentului „Economist Romania Government Roundtable 2026”.

România a traversat multiple crize și provocări în deceniile de după 1990

Acestea au fost provocările prezentate de cea mai recentă criză globală, ocazionată de războiul din Iran, care a urmat la scurt timp după cele declanșate de pandemia de Covid-19 din 2020-2021 și de războiul Rusiei din Ucraina, aflat în desfășurare în 2022. România a suferit, de asemenea, propria criză politică internă în 2024-2025 și se confruntă încă cu consecințele guvernării politice și economice anterioare. Angajamentul factorilor de decizie politică din România de a adera la agenda de consolidare fiscală, protejând în același timp oamenii de consecințele șocului extern precipitat de războiul din Golf a fost un mesaj recurent. Mulți participanți care au luat cuvântul la eveniment au reamintit că România a traversat multiple crize și provocări în deceniile de după 1990 și s-a dovedit a fi rezistentă. Acest lucru explică istoricul convergenței economice cu UE, al doilea după cel al Poloniei în ceea ce privește rata de succes, astfel încât este pe punctul de a adera la OCDE în 2026. Asigurarea menținerii competitivității de către România în contextul unor schimbări geopolitice, geoeconomice și tehnologice majore a fost în centrul multora dintre discuțiile de la Masa Rotundă. Vechiul model de creștere care a servit bine țării în trecut nu mai este viabil ca bază pentru prosperitatea viitoare. În ciuda recunoașterii provocărilor politice și economice cu care se confruntă România, starea de spirit a celor de la evenimenta fost deosebit de pozitivă cu privire la perspectivele țării.

Primul eveniment „Economist Romania Government Roundtable” a avut loc pe fundalul Războiului din Golf, început odată cu atacul militar american/israelian asupra Iranului pe 28 februarie. Războiul a dus la închiderea efectivă pentru transportul maritim comercial a Strâmtorii Hormuz, prin care tranzitează 20% din aprovizionarea mondială cu petrol și 20% din gazul natural lichefiat (GNL) la nivel global. Împreună cu atacurile iraniene asupra instalațiilor energetice vitale și a altor infrastructuri din statele vecine din Golf, acest lucru a provocat un șoc energetic major care va avea repercusiuni pe termen lung asupra inflației și creșterii economice și va crea alegeri politice dificile pentru guverne și bănci centrale. Consecințele războiului vor agrava provocările economice și politice cu care se confruntă guvernul român, care se află la un an de la implementarea unui program de consolidare fiscală și austeritate pentru a reduce deficitele fiscale și externe mari ale țării.

Guvernatorii băncilor centrale din România și Grecia, Mugur Isărescu și Yannis Stournaras, au abordat repercusiunile economice ale războiului din Golf

Guvernatorii băncilor centrale din România și Grecia, Mugur Isărescu și Yannis Stournaras, au abordat repercusiunile economice ale războiului din Golf în discursurile lor principale de la Ateneu. Guvernatorul Isărescu a declarat că bancherii centrali nu pot preveni volatilitatea rezultată din șocuri externe, ci mai degrabă sarcina lor este de a menține stabilitatea. „Pasivitatea nu este o opțiune atunci când lovesc crizele”, a spus guvernatorul, „sunt necesare politici proactive”. Domnul Isărescu a subliniat importanța coordonării dintre politicile monetare și fiscale, spunând că provocarea constă în controlul inflației fără a sufoca creșterea, un punct de vedere reiterat de ministrul român al Finanțelor, Alexandru Nazare, în ultima zi a Mesei Rotunde.

Domnul Stournaras a avertizat că aceste consecințe economice ale Războiului din Golf vor fi prelungite chiar și în condițiile în care conflictul s-ar încheia curând. Șocul energetic va avea un efect stagflaționist, iar inflația va fi mai dificil de gestionat acum decât după pandemie. Acest lucru se datorează faptului că experiența presiunilor inflaționiste a pătruns în societate în ultimii ani, în timp ce atunci când a lovit pandemia nu exista o experiență recentă. Cu toate acestea, guvernatorul Stournaras a declarat că Europa poate aborda sarcina dintr-un punct de plecare bun, având în vedere că inflația se încadra în intervalul țintă de 2% de un an, oferind o oarecare flexibilitate. Aceasta a fost o realizare impresionantă în contextul pieței fragmentate a Europei. În discursul său adresat publicului de la Ateneul Român, profesorul Daron Acemoglou s-a concentrat asupra provocărilor cu care se confruntă democrația liberală. El a subliniat câteva dintre ideile din viitoarea sa carte pe această temă, explicând de ce democrația liberală nu își mai respectă promisiunile. Schimbarea condițiilor economice și sociale din anii 1970 încoace, după sfârșitul boom-ului postbelic, explică multe.

Enrico Letta: „Dacă nu suntem integrați, nu avem nicio șansă”

Încetinirea creșterii economice în economiile occidentale mature, combinată cu creșterea automatizării și decimarea comunităților tradiționale, a transformat industria prelucrătoare, ocuparea forței de muncă, salariile, educația și a schimbat fața inegalității de-a lungul mai multor decenii. Într-o discuție pe scenă cu președinții Mesei Rotunde, Joan Hoey și Alasdair Ross de la The Economist Group, profesorul Acemoglou a discutat despre ce a mers prost și despre cum poate democrația reprezentativă să înceapă din nou să dea rezultate. Enrico Letta, raportorul UE pentru viitorul pieței unice și președintele Institutului Jacques Delors, a abordat problemele de competitivitate ale Europei și modul în care acestea pot fi rezolvate. Într-o ilustrare frapantă a modului în care lumea s-a schimbat în detrimentul Europei de la înființarea zonei euro în 2001, dl Letta a declarat publicului că pe atunci Italia era mai mare decât China și India la un loc în ceea ce privește PIB-ul. Astăzi, China și India sunt de 20 de ori mai mari decât Italia. Mesajul central al dlui Letta a fost că „dacă nu suntem integrați, nu avem nicio șansă”. Doar finalizarea uniunii pieței unice, în domeniul financiar, energetic și digital, poate oferi Europei amploarea necesară pentru investițiile în apărare, energie, tehnologie și multe altele. În schimb, o Europă fragmentată nu are nicio șansă să fie competitivă în noua ordine geoeconomică globală. Depășirea fragmentării în politică, apărare, securitate și energie au fost temele majore ale celei de-a doua zile a Mesei Rotunde.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a subliniat poziția strategică a României la frontiera estică a Europei și a îndemnat UE să o consolideze prin continuarea extinderii spre est și investiții în coridoare energetice. El a susținut că apărarea, securitatea și dezvoltarea economică sunt inseparabile și că extinderea UE către Balcanii de Vest și Republica Moldova ar contribui la securitatea și ponderea economică a Europei. Prim-ministrul a declarat că provocarea pentru guvernul său este de a aborda lipsa unei bune guvernări, de a asigura stabilitate și creștere economică și de a îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor săi. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a fost de acord cu dl Bolojan și a spus că țara sa „a făcut ceea ce trebuie și nu doar a vorbit” în ceea ce privește aderarea la UE. Guvernul Republicii Moldova se concentrează pe realizarea și implementarea obiectivelor.

Guvernul Republicii Moldova se concentrează pe realizarea și implementarea a 24 de reforme cheie

Guvernul Republicii Moldova se concentrează pe realizarea și implementarea a 24 de reforme cheie ca parte a agendei sale de aderare la UE. Edi Rama, prim-ministrul Albaniei, a pledat pentru aderarea țărilor din Balcanii de Vest și a cerut țărilor candidate să colaboreze în acest scop. Comentariile domnului Munteanu au fost detaliate într-o sesiune despre parteneriatele strategice dintre România, Republica Moldova și vecinii lor, care a avut loc ulterior în aceeași zi. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei din România, și Dorin Recean și Ion Sturza, doi foști prim-miniștri ai Republicii Moldova, au discutat despre forma pe care o iau aceste parteneriate. România oferă un sprijin puternic pentru aderarea Republicii Moldova, pledând la nivel UE, lucrând în același timp la proiecte comune în domeniul energiei, infrastructurii și serviciilor financiare.

Domnul Recean a identificat șapte domenii strategice de cooperare România-Republica, în domeniile digital, energie, interconexiuni energetice, transporturi, porturi, finanțe și talente. Comerțul dintre cele două țări a ajuns deja la 3 miliarde de euro și este în creștere rapidă. Dl. Sturdza a observat că percepția externă asupra Republicii Moldova s-a schimbat în Europa, impulsionată de o nouă generație de lideri și de o reorientare geopolitică și politică. De asemenea, el a subliniat că Republica Moldova „nu se află într-un război virtual cu Rusia, ci într-un război real”, deoarece Moscova vrea să pedepsească țara pentru schimbarea sa spre vest. Războiul hibrid al Rusiei a stimulat, de asemenea, dezvoltarea industriei înfloritoare de servicii IT, securitate cibernetică și inteligență artificială a Republicii Moldova.

Sesiune despre arhitectura de securitate a Europei

Într-o sesiune despre arhitectura de securitate a Europei, Tarja Jaakkola, reprezentantă NATO, a vorbit despre modul în care alianța ajută Europa să își dezvolte industria și capacitățile de apărare. Ea a discutat, printre altele, despre obiectivele ambițioase de cheltuieli ale alianței, planurile de reînarmare, achizițiile publice, producția și problemele de interoperabilitate. Ea a lăudat România pentru că a luat măsuri decisive pentru modernizarea sistemelor sale de apărare aeriană, în timp ce ministrul român al apărării, Radu Miruță, a dezvăluit că 40% din bugetul ministerului său este direcționat către noi investiții în proiecte SAFE.

Reprezentanții industriei energetice de la PPC Group și E.ON România au declarat că UE are în sfârșit o strategie de apărare, dar spun că Uniunea nu are o strategie de securitate energetică. Europa trebuie să depășească Pactul Verde și să stabilească în sfârșit o piață unică în domeniul energiei. Cei doi speakeri au afirmat că Uniunea Europeană nu a învățat lecțiile crizei Rusia-Ucraina, și anume că sistemele bazate pe electricitate sunt cele mai bune. În România, sectoarele public și privat trebuie să colaboreze mai strâns, au spus cei doi.

Mai multe sesiuni au fost dedicate securității energetice, coridoarelor energetice, explorării gazelor naturale

Mai multe sesiuni au fost dedicate securității energetice, coridoarelor energetice, explorării gazelor naturale și coridoarelor din regiunea Mării Negre, tranziției către energia verde și rolului inteligenței artificiale în dezvoltarea rețelei electrice. Fostul prim-ministru al Turciei, Ahmet Davutoglou, a cerut o „revoluție a mentalității” în Europa cu privire la importanța regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est (SEE). Dimitris Avramopoulos, fost ministru de externe al Greciei, a declarat că regiunea SEE se află în centrul evoluțiilor și trebuie să maximizeze oportunitățile care decurg din locația sa geografică strategică.

Lazăr Comănescu de la Organizația Cooperării Economice la Marea Neagră (CEMN) și-a concentrat observațiile pe importanța cooperării regionale în regiunea SEE/Mării Negre pentru a atenua riscul ce crește într-o perioadă de perturbări geopolitice. Expertul în energie Geoffrey Pyatt a subliniat importanța geopolitică a problemelor energetice și a lăudat România pentru că a urmărit o strategie energetică inteligentă care îmbrățișează diversificarea surselor, rutelor și transportatorilor de energie (România este singura țară din Europa aflată aproape de atingerea autosuficienței energetice). Concluzia sa principală a fost că repercusiunile energetice și economice ale războiului din Golf vor fi mai ample și mai durabile decât își imaginează cineva astăzi. O sesiune dedicată rolului din ce în ce mai vital al SEE pe piața energetică europeană a inclus un discurs principal al ambasadorului SUA în Grecia, Kimberley Guilfoyle, care subliniat importanța coridorului vertical, despre care spune că „reprezintă mai mult decât infrastructură, reprezintă libertate”, în special libertatea de dependența de gazul rusesc. Ambasadorul a declarat că SUA se angajează să oprească fiecare metru cub de importuri de gaze rusești către Europa.

Bogdan Ivan: SUA este un aliat și un partener cheie

Ministrul român al energiei, Bogdan Ivan, a declarat că SUA este un aliat și un partener cheie și a fost de acord cu necesitatea de a reduce importurile de gaze rusești. Mixul energetic divers al României, inclusiv capacitatea sa nucleară în creștere și proiectul de gaze offshore Neptune Deep din Marea Neagră, îi va permite să joace un rol vital în contribuția la securitatea energetică a Europei. Stavros Papastavrou, ministrul grec al energiei, a fost de acord cu ambasadorul Guilfoyle că energia reprezintă libertatea, securitatea și viața. El a descris coridorul vertical nu doar ca pe o conductă pentru molecule, ci ca pe o arteră a prosperității și libertății. El a spus că Balcanii de Vest, inclusiv Serbia și Macedonia de Nord, ar trebui incluși în coridor.

Ministrul energiei din Bulgaria a subliniat importanța interconexiunilor regionale, care proliferează în regiunea SEE. Alexandros Exarchou de la AKTOR Group a declarat că s-a săturat să vadă Europa reacționând mereu la evenimente în loc să planifice din timp, și se teme de ceea ce va urma în Europa iarna viitoare, în contextul penuriei de energie și a prețurilor ridicate la gaze. Într-o sesiune dedicată tranziției verzi a Europei, Frans Timmermans a regretat că Pactul Verde a devenit parte a războaielor culturale, spunând că Europa trebuie să se pregătească pentru viitor și să-și ia destinul în propriile mâini. El a insistat că Europa trebuie să-și creeze propria suveranitate energetică și să nu schimbe o dependență (de gazul rusesc) cu alta (GNL-ul american).

Speakerii care au reprezentat companiile românești de energie regenerabilă și inițiativele de sustenabilitate au discutat despre perspectivele energiei hidroelectrice, nucleare (inclusiv SMR-uri), solare și eoliene în România și au ascultat de la grupul Therme despre modul în care România decarbonizează mediul urban.

Scrisoare de la regizorii și producătorii de film Oliver Stone și Rob Wilson…

O scrisoare de la regizorii și producătorii de film Oliver Stone și Rob Wilson, care filmează o continuare a filmului lor „Nuclear Now”, a făcut referire la evoluțiile pozitive din cei trei ani de la lansarea filmului. Acestea includ reciclarea combustibilului uzat, extinderea producției de SMR și progrese semnificative în domeniul fuziunii. Într-un panel în care s-a dezbătut potențialul Mării Negre pentru coridoarele de gaze naturale și explorare, participanții care au ținut discursuri s-au plâns că UE nu reușește să sprijine producătorii europeni de gaze și, în schimb, plătește prețuri mari pentru GNL-ul american și qatarez. Sebastian Burduja, consilier onorific al președintelui și fost ministru al Energiei din României, a declarat că el crede în pragmatism, nu în ideologie.

Pe fondul acestei duble perturbări a alimentării cu energie din cauza războaielor din Ucraina și din Golf, dl Burduja a spus că lecția este că Europa are nevoie de coridoare energetice sub controlul său. Matthew Bryza, fost secretar de stat adjunct al SUA pentru Afaceri Europene și Eurasiatice, a declarat că vestea bună pentru Europa este că Neptune Deep, un proiect major de gaze offshore românesc din Marea Neagră, operat de OMV Petrom și Romgaz, va începe să producă gaze în 2027. Iar Turcia, Azerbaidjanul și Georgia și-au făcut temele în exploatarea gazelor din Marea Caspică, care ar furniza gaze Europei prin coridorul sudic. Vestea proastă, a spus el, este că UE subestimează potențialul Mării Negre și nu reușește să stimuleze producătorii români și alți producători care își asumă singuri riscul.

Cei trei reprezentanți din industrie, Mark Beacom de la Black Sea Oil & Gas, Răzvan Popescu de la SNGN Romgaz și Oana-Alexandra Ijdelea de la Ijdelea & Associates, au criticat moratoriul efectiv asupra exploatării celor aproximativ 200 miliarde de metri cubi de gaze din Marea Neagră din cauza obstacolelor birocratice și juridice din România și din UE. Este imposibil să se obțină concesiuni pentru zăcămintele din Marea Neagră din cauza suspendării licitațiilor pentru sectorul offshore în ultimii cinci ani. Cu toate acestea, Neptune Deep reprezintă un mare salt înainte, fiind lansat în 2022, investitorii privați asumându-și riscuri și fiind pe cale să înceapă producția în 2027. Participanții la dezbatere au subliniat că dezvoltarea surselor regenerabile de energie este esențială, dar că gazele vor rămâne coloana vertebrală a aprovizionării cu energie pentru o lungă perioadă de timp.

Discutând despre contribuția inteligenței artificiale la o restructurare urgentă a rețelelor electrice, concluziile în cadrul unui panel la care au participat factori de decizie, organisme industriale și companii private au fost că tehnologia ar putea oferi o eficiență energetică mai mare decât consumă infrastructura sa, care necesită multă energie electrică.

Tema rolului electrificării în atingerea obiectivelor de emisii nete zero a ocupat un loc proeminent

Tema rolului electrificării în atingerea obiectivelor de emisii nete zero a ocupat un loc proeminent, având în vedere importanța sporită în contextul războaielor din Ucraina și Iran și impactul lor perturbator asupra lanțurilor de aprovizionare cu energie. Panelul, la care au participat Kristian Ruby, secretar general al Eurelectric, un organism industrial, și George Niculescu, președintele ANRE, autoritatea de reglementare în domeniul energiei din România, precum și lideri de afaceri de la ADREM (Corneliu Bodea), ENGIE România (Nicolas Richard), Eximprod Engineering (Radu Vasile), Evryo Group (Ondrej Safar) și Hagag Energy (Răzvan Pârvulescu), a fost de acord că inteligența artificială poate crește considerabil eficiența rețelelor inteligente, echilibrând cererea și oferta în rețele complexe mai ușor decât ar fi altfel.

Ajustarea fiscală este pe drumul cel bun în primele luni ale anului 2026, în România

Într-o sesiune despre peisajul financiar din România și Europa, ministrul Finanțelor din României, Alexandru Nazare, a declarat că adevăratul test al leadership-ului economic în 2026 este menținerea responsabilității fiscale și a obiectivelor de deficit, protejând în același timp cetățenii de șocurile externe. Ministerul condus de Nazare se angajează să mențină credibilitatea României pe piețele internaționale prin continuarea planurilor de consolidare fiscală ale guvernului. Ajustarea fiscală este pe drumul cel bun în primele luni ale anului 2026, iar disciplina fiscală nu a venit în detrimentul investițiilor, cheltuielile publice pentru investiții crescând cu 16% față de anul precedent. Guvernul a creat un grup de lucru pentru a decide asupra măsurilor privind criza combustibililor și va implementa măsuri care vor sprijini cetățenii fără a compromite obiectivele fiscale.

Alexandru Petrescu, președintele autorității de supraveghere financiară ASF, a subliniat deconectarea dintre turbulențele geopolitice/politice și succesul piețelor bancare și financiare din România. Omer Tetik de la Banca Transilvania a subliniat, de asemenea, realizările României, nu doar în domeniul bancar, al asigurărilor, al pensiilor private și al piețelor de capital, ci și în ceea ce privește convergența economică, independența energetică, industria prelucrătoare, producția de cereale și porumb și succesul în atragerea unor fluxuri mari de investiții străine. Trei dintre primele 10 modele de automobile din Europa sunt produse în România.

Seth Bernstein de la Bernstein Equity Partners s-a alăturat evenimentului

Ted Cominos de la Eversheds Sutherland a declarat că oferă consultanță investitorilor din România de două decenii și este încrezător că România va continua să fie o piață atractivă pentru investițiile străine directe.

Seth Bernstein de la Bernstein Equity Partners, un investitor internațional de top, s-a alăturat evenimentului pentru a-și împărtăși perspectivele despre investițiile în vremuri tulburi.

El a început prin a asigura publicul că războiul din Orientul Mijlociu se va încheia în termen de patru săptămâni și că președintele Donald Trump, un prieten al domnului Bernstein, nu va permite ca SUA să fie târâtă într-un război lung. Abordând scopul strategic din spatele atacului SUA asupra Iranului, domnul Bernstein a spus că scopul președintelui a fost de a reechilibra puterea în lume, pentru binele global, în detrimentul unor puteri precum China, Rusia, Iranul și Venezuela. Intervențiile SUA vizează împiedicarea unor puteri precum China să achiziționeze rezerve ilegale de petrol la preț redus sau să oprească traficul de droguri și infracțiunile violente asociate care distrug țări întregi. Trecând la piețele internaționale de capital, domnul Bernstein a spus că analiștii nu mai înțeleg economia globală, iar acest lucru creează o oportunitate pentru fondurile speculative de a lua un pas înainte și de a deveni investitori pe termen lung.

El a subliniat că este important ca investitorii să adopte o perspectivă pe termen lung și să își facă o judecată cu privire la conducerea politică dintr-o țară înainte de a decide să investească. El a vorbit pozitiv despre potențialul din România și Grecia, precum și despre unele piețe asiatice. Continuând tema finanțelor, diverse sesiuni au abordat modul în care finanțarea publică și privată poate fi cel mai bine combinată pentru a maximiza impactul fiecăreia.

Primarul Craiovei, prezent în cadrul unui panel despre parteneriatele public private

Un panel format din Ionuț-Cristian Săvoiu, de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei din sud-vestul țării, și Yasser El-Gammal, manager de țară pentru România și Ungaria de la Banca Mondială, au abordat subiectul direct. Aceștia au fost de acord că, deși grav afectat de experiențele din Europa de Vest de la începutul secolului, modelul de parteneriat public-privat rămâne o modalitate promițătoare de finanțare a proiectelor mari, pe termen lung, în limitele constrângerilor fiscale. Depinde mult de asigurarea existenței cadrelor juridice corecte, au spus ei, iar contractele trebuie să își păstreze o oarecare flexibilitate pentru a supraviețui condițiilor în schimbare și potențialei retrageri a partenerilor cheie pe durata de viață a unui proiect.

Cu toate acestea, Olguța Vasilescu a subliniat că, deși PPP-urile oferă un model de finanțare promițător la nivel municipal, lipsa de coordonare între municipalități și guvernul național reprezintă un obstacol. Într-un discurs principal, Oana Gheorghiu, viceprim-ministrul României, a prezentat planurile guvernului de a aborda barierele structurale în calea atingerii competitivității într-un mediu geopolitic și economic mai solicitant. Oana Gheorghiu a susținut că modelul de creștere al României – bazat pe costuri reduse ale forței de muncă, consum puternic și o anumită toleranță pentru reformele întârziate – a înregistrat progrese. Însă, în contextul actual, acest model își atinge limitele, iar economia României trebuie să avanseze în lanțul valoric.

Pentru a realiza acest lucru, guvernul trebuie să facă progrese în reformarea întreprinderilor de stat din sectoare cheie precum energia, transporturile și infrastructura, ceea ce reprezintă un test de credibilitate pentru guvern. Acesta trebuie să asigure stabilitatea macroeconomică și să stabilească un mediu operațional previzibil pentru capitalul intern și privat, pentru a se asigura că investițiile reprezintă un factor cheie de creștere. Guvernul trebuie să adopte digitalizarea, astfel încât să reducă birocrația, dar și pentru a deveni mai eficient și pentru a îmbunătăți serviciile pentru cetățeni și întreprinderi. Reprezentanta Guvernului României a concluzionat că succesul reformei depinde nu numai de legislație și reglementări, ci și de voința politică și de angajamentul de a intensifica eforturile de reformă pentru a realiza schimbări structurale.

Sesiune despre digitalizare

Continuând dezbaterea despre digitalizare și tranziția tehnologică, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului din România, Irineu Darău, și Iwona Sikora, vicepreședinte senior și director general EMEA al Iron Mountain, au discutat despre modul în care inteligența artificială și digitalizarea remodelează modul în care România și alte țări operează, inovează și se dezvoltă. Ministrul Darău a vorbit despre provocarea perfecționării forței de muncă și a păstrării IMM-urilor într-o eră a schimbărilor tehnologice. El a identificat trei imperative pentru România: statul trebuie să digitalizeze și să investească masiv în inovare și tehnologii digitale; trebuie să adopte abordări holistice, având în vedere provocările legate de capitalul uman; țara trebuie să găsească o modalitate de a deveni atractivă pentru capital și persoane din afara Europei.

Iwona Sikora a adus discuției o perspectivă mai largă, bazată pe propria experiență de lucru în regiunea EMEA, împărtășindu-și opiniile despre modul în care țări precum România se pot poziționa ca lideri în transformarea digitală. Ea a vorbit despre unele dintre blocajele care frânează potențialul digital al regiunii, dar a subliniat și punctele forte ale acesteia în ceea ce privește capitalul uman; în România, acestea includ puncte forte în domeniile STEM, o tradiție inginerească și o mentalitate antreprenorială.

Forța de muncă, abordată de ministrul Florin Manole

Mai multe sesiuni la Economist Romania Government Roundtable 2026 s-au concentrat pe discuții despre piețele muncii și despre capitalul uman. Publicul Masei Rotunde a ascultat-o ​​pe Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire la Comisia Europeană. Într-un discurs și o discuție amplă, dna Mînzatu a vorbit despre potențialul industrial subutilizat al regiunii Europei de Sud-Est. Ea a recunoscut că vechiul model de creștere al României a adus o convergență rapidă, dar s-a concentrat pe politicile necesare pentru a avansa țara în lanțul valoric, inclusiv prin investiții în inovare și digitalizare, crearea de noi industrii și locuri de muncă bune, recalificarea și perfecționarea forței de muncă, adaptarea sistemului educațional și creșterea participării la forța de muncă în rândul tinerilor și femeilor.

Aceste teme au fost abordate de Florin Manole, ministrul Muncii din România, într-o conversație despre capitalul uman și piața muncii, care s-a concentrat pe problema șomajului în rândul tinerilor și pe barierele cu care se confruntă minoritatea romă în educație și ocuparea forței de muncă. Excluderea efectivă a anumitor grupuri de la viața economică cu participare deplină reprezintă un deficit democratic în România și în regiunea extinsă, care nu a fost încă abordat pe deplin, a susținut el. Ministrul a observat că programul guvernamental de consolidare fiscală și de austeritate a îngreunat și mai mult abordarea unor astfel de probleme sociale.

Sesiune despre sistemele de sănătate

O sesiune conexă despre sistemele de sănătate care se confruntă cu provocări demografice, sociale și economice a fost susținută de ministrul sănătății din România, Alexandru-Florin Rogobete, Liliana Venetia Vildiriki, secretar general pentru servicii de sănătate din Grecia, și directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, precum și de trei speakeri implicați în domeniul asistenței medicale private, proiectelor de construire a spitalelor și asigurărilor de sănătate din România.Ministrul a declarat că, pentru prima dată după mult timp, România construiește spitale noi, 22 fiind deja în curs de desfășurare, și renovează spitale vechi.Facilitatea RRF a UE a fost un factor în demararea acestui proces în 2022.

El a identificat patru probleme care necesită atenție urgentă: cum să se atragă mai multe resurse umane în domeniul sănătății, în special medici de familie și medici cu anumite specializări;cum să se reformeze sistemul de finanțare a medicamentelor și să se obțină medicamente noi;cum să se digitalizeze sistemul de sănătate în parteneriat cu sectorul privat;cum să se regândească finanțarea sistemului de sănătate, inclusiv a altor asigurători și a parteneriatelor public-private.Dna Vildiriki a declarat că principala întrebare politică este cum să se ofere asistență medicală accesibilă, eficientă, cu costuri reduse și de înaltă calitate cetățenilor și a împărtășit câteva dintre strategiile de succes pe care Grecia le-a urmărit, în special în medicina preventivă și soluțiile digitale.

Fady Chreih de la Regina Maria a vorbit despre provocările demografice cu care se confruntă România, deficitul de forță de muncă în domeniul medical și al asistenței medicale și constrângerile sistemului de finanțare a asistenței medicale.El a propus câțiva pași imediati care ar putea fi luați pentru a reduce decalajul dintre așteptările pacienților și ceea ce oferă sistemul actual, inclusiv utilizarea unităților medicale private pentru a satisface nevoile pacienților, extinderea programelor de screening și investițiile în strategii de medicină preventivă și chiar introducerea unei forme de asigurare medicală obligatorie, cum ar fi în Franța.

Tema AI a fost abordată din perspectiva implicațiilor sale asupra leadership-ului

Mehmet Ali Bayar de la CCN Holding a declarat că o soluție este construirea de noi spitale la scară largă și a împărtășit experiența companiei sale în construirea de spitale mari de ultimă generație în Turcia și în România.Georgiana Miron de la Groupama, un asigurător de sănătate de top care acoperă 4 milioane de persoane, a fost de acord că românilor ar trebui să li se permită să aleagă ce fel de servicii medicale doresc.

Tema AI a fost abordată din perspectiva implicațiilor sale asupra leadership-ului și a modului în care procesul decizional și planificarea strategică sunt transformate la cele mai înalte niveluri de către noile tehnologii. Aceste aspecte au fost discutate în cadrul unui panel format din Marcel Cobuz, director executiv la TITAN Group, Dan Stratan, director executiv și fondator al RCI holding, Mihaela Bîtu, director executiv al ING Bank România, Alexandru Chiriță, director executiv al Electrica, și Ionuț Stanimir, director de brand la Banca Comercială Română (BCR). Principala concluzie a sesiunii a fost că etica și judecata morală sunt de o importanță tot mai mare pentru lideri, pe măsură ce tehnologia amorală preia o parte mai mare din sarcinile analitice. Participanții la panel au fost de acord că integritatea este o componentă cheie a unui management bun, pe care numai oamenii o pot garanta. Participanții la panel au oferit exemple despre modul în care organizațiile lor utilizează deja Inteligența Artificială în operațiunile lor, inclusiv prin ajutoare în recrutare și procesarea documentației.