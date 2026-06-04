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De ce nu are voie Dani Mocanu să muncească în pușcărie. Manelistul cere degeaba să primească de lucru

Andrei Dumitrescu
De ce nu are voie Dani Mocanu să muncească în pușcărie. Manelistul cere degeaba să primească de lucru
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Dani Mocanu ar fi solicitat, în scris, către conducerea Penitenciarului Jilava, să fie scos la muncă, însă cererea sa a rămas fără răspuns. În acest sens, ar exista mai multe motive pentru care deținutul nu primește de lucru.

Dani Mocanu nu-și găsește de lucru la închisoare

Condamnat la 4 ani de detenție într-un dosar de tentativă de omor, Dani Mocanu a fost adus la Penitenciarul Jilava la sfârșitul lunii aprilie, după ce a fost transferat de la Rahova, unde stătuse în carantină.

Un deținut vulnerabil

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, așa cum făcuse și la Rahova, manelistul ar fi înaintat o cerere către factorii de decizie ai închisorii, să fie scos la muncă, mai ales că, în acest fel, ar obține așa numitele „zile-câștig” din pedeapsă.

Dani Mocanu este considerat un deținut vulnerabil

Sursele Gândul au afirmat că solicitarea lui Dani Mocanu ar fi rămas fără răspuns. Motivul principal ar fi că artistul a fost urmărit internațional, însă, în plus, deținutul este considerat vulnerabil, în condițiile în care este faimos și are un număr mare de admiratori.

Dani Mocanu merge la sala de forță

Frații Dani și Nando Mocanu au fost aduși în România, de la Napoli, în 20 martie. Cei doi plecaseră din țară înainte să fie condamnați definitiv la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru o tentativă de omor comisă în contextul unei bătăi de stradă care a avut loc într-o benzinărie din Pitești.

Atunci, împreună cu mai multe persoane, frații Mocanu ar fi bătut un bărbat cu o rangă, iar medicii legiști au stabilit că rănile suferite i-au pus viața în pericol.

Dani Mocanu, la momentul capturării în Italia

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, la momentul încarcerării, mai mulți deținuți s-au repezit la manelist să-i ia bagajele și să i le care până la camera în care urma să petreacă perioada de carantină.

După cele 21 de zile de carantină, Dani Mocanu a fost încarcerat în regim semideschis, alături de alți 24 de condamnați, majoritatea fără istoric violent.

Surse din cadrul ANP au dezvăluit că, deși nu a primit dreptul la muncă, interpretul de muzică de petrecere frecventează sala de forță.

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