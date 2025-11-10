Prima pagină » Diverse » Celebrul psihoterapeut Cristian Andrei practică fără atestat de peste 20 de ani. Medicul este acuzat și de hărțuire sexuală în propriul cabinet

Bianca Dogaru
10 nov. 2025, 12:11, Diverse

Dr. Cristian Andrei, unul dintre cele mai vizibile nume din domeniul psihologiei, a încasat bani ani la rând pentru ședințe de psihoterapie, deși nu are atestat de liberă practică de la Colegiul Psihologilor, conform PressOne. Două foste cliente spun că medicul a trecut și la atingeri intime și săruturi în cabinet. Acesta a recunoscut că nu deține atestat, spune că nu va cere unul și respinge acuzațiile.

Prima apariție publică a lui Cristian Andrei datează din 1996, într-un articol din Tineretul Liber, potrivit arhivei Arcanum / Sursa foto: PressOne

Cristian Andrei este medic psihiatru cu specializare veche pe copii și adolescenți. După 2004, legea a separat clar psihoterapia de psihiatrie și a trecut practica psihoterapiei sub autoritatea Colegiului Psihologilor. Pentru drept de practică, orice medic sau absolvent din zona socio-umană are nevoie de o școală de formare de lungă durată și de doi ani de supervizare. Numele lui Cristian Andrei nu apare pe Registrul Unic al Psihologilor, iar el confirmă că nu are atestat.

Șase ani mai târziu, în 2002, presa îl cita deja drept „Dr. Cristian Andrei, psihologul” / Sursa foto: PressOne

În spațiul public, televiziunile și mediul online l-au prezentat frecvent drept „psiholog” sau „psihoterapeut”. Pe propriile platforme apar etichete precum „psihoterapeut”, „terapie”, „psiholog bun”.

Dr. Cristian Andrei e prezentat drept „psiholog” când e invitat să vorbească la conferințe / Sursa foto: PressOne

Două femei care au intrat în cabinetul său pentru ședințe spun că lucrurile au mers mult peste o discuție de terapie. Prima povestește că medicul a luat-o în brațe, i-a dat părul la o parte și a sărutat-o pe gât, apoi a continuat cu gesturi tot mai explicite, până la un act sexual. A plătit 300 de lei pe ședință și a ieșit din cabinet cu un șoc pe care îl descrie și astăzi. A doua femeie spune că a intrat la programare seara, aproape de ora 22. „S-a ridicat, a venit direct spre mine și m-a sărutat pe buze, pasional”, povestește ea. A plătit ședința și a întrerupt imediat contactul.

Sursa foto: PressOne

Codul deontologic al psihologilor interzice orice formă de intimitate între terapeut și client, inclusiv pentru o perioadă de cel puțin doi ani după încheierea terapiei. Regulile au un rost simplu: pacientul intră în terapie într-un moment vulnerabil și are nevoie de un cadru sigur, fără confuzii și fără riscuri de abuz.

Întrebat direct, Cristian Andrei spune că în cadrul Institutului pentru Relații Umane face doar evaluări psihiatrice și trimite oamenii către psihoterapeuți din echipă. „Dacă nu există contract de psihoterapie, nu a existat psihoterapie. Unde e contractul?”, afirmă el.

Medicul respinge acuzațiile de hărțuire și spune că nu are timp pentru așa ceva. „Cum să întrețin relații sexuale? În timpul ședinței de psihoterapie faci psihoterapie.”

Cristian Andrei mai susține că „nu este adevărat că eu mă dau drept psiholog”. El insistă că e psihoterapeut din 1993 și că a înființat Institutul de Relații Umane în anul 2000, „cu 4 ani înainte de înființarea Colegiului Psihologilor în România.”

Acesta își justifică renumele de psihoterapeut prin mai multe atestate internaționale obținute în diverse discipline: cercetarea psihiatrică pentru boli afective, cursuri de formare a adulților, psihoterapia copilului și adolescentului, consiliere psihologică pentru familie și psihoterapia etologistă.

Niciunul dintre aceste cursuri nu echivalează, însă, cu o școală de formare acreditată de Colegiul Psihologilor din România și nici nu justifică ședințele de psihoterapie cu adulți.

„Eu nu am mințit pe nimeni. Dacă dumneavoastră îmi aduceți vreo dovadă că am chemat pe cineva la mine mințindu-l că îi fac psihoterapie, eu renunț la practică mâine. De asemenea, dacă dumneavoastră aduceți o singură persoană să-mi spună în față că i-am făcut un rău, eu renunț la practica mea de orice fel.”

Pe contul său de YouTube, Cristian Andrei are peste 71.000 de abonați și aproape 400 de videoclipuri postate, primele dintre ele în urmă cu 15 ani. Pe contul de TikTok, se bucură de și mai multă popularitate. Videoclipurile sale, care strâng zeci de mii de vizualizări, se referă în mare parte la „sfaturi de relații”, însă majoritatea pun în prim-plan teme legate de bărbați afemeiați cu amante sau greșeli pe care le fac femeile în raport cu bărbații.

  • „Poate deveni familist un bărbat afemeiat?”
  • „Cum facem cu un bărbat care nu vrea să renunțe la soția lui, chiar dacă nu o mai iubește?”
  • „Nu trebuie să îi zici bărbatului că a greșit”
  • „Ce are în cap un bărbat care m-a lăsat pentru ea?”

Instituțiile care pot clarifica situația au rămas, deocamdată, închise. Colegiul Psihologilor nu a oferit un răspuns public detaliat. Colegiul Medicilor a invocat termene procedurale și protecția datelor. Femeile care au relatat aceste episoade au încercat demersuri, dar s-au lovit de birocrație și tăcere.

Sursa: PressOne

