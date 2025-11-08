După scandalul de la Primăria Livezile, unde primarul Traian Simionca a fost filmat în timp ce săruta și atingea o angajată în birou, cazul a readus în atenție o întrebare cu implicații juridice serioase: ce valoare are un sărut forțat din punct de vedere legal și cum poate fi sancționat un astfel de gest la locul de muncă.

În exclusivitate pentru Gândul, Cristian Jura – membru al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) – a oferit explicațiile necesare și a precizat, înainte de toate, că totul ține de un „context specific”, iar un sărut forțat poate căpăta valoare juridică pe diferite grade de pericol social.

„Sărutul în sine nu are o reglementare legală proprie, dar – într-un anumit context specific – sărutul poate căpăta valori juridice diferite care țin de integritatea persoanei.

Valoarea juridică protejată este legată de integritatea persoanei.

Trebuie să precizez că un sărut consimțit de parteneri nu are implicații juridice. Poate avea implicații romantice, emoționale, psihologice, dar nu are valențe juridice.

În schimb, în ceea ce privește sărutul forțat, într-adevăr acesta poate căpăta valoare juridică pe diferite grade de pericol social, iar sărutul forțat poate fi sancționat atât contravențional, cât și penal”, a declarat Cristian Jura.

Sărutul forțat la locul de muncă

Cristian Jura s-a referit la OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, dar și la Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

„Se face vorbire despre comportamentul care poate îmbrăca forma unei conduite ostile, nedorite sau a unor acțiuni și gesturi.

Este vorba despre articolul dedicat sancționării hărțuirii morale la locul de muncă. În acest articol se încadrează inclusiv sărutul forțat la locul de muncă.

Pe de altă parte, Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați dedică mai multe articole unor gesturi, inclusiv sărutul forțat, care pot fi sancționate contravențional.

Art. 4 din legea indicată mai sus definește hărțuirea sexuală ca fiind situația în care se manifestă un comportament nedorit cu conotație sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității unei persoane și, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor.

Sărutul forțat poate fi încadrat la acest comportament nedorit cu conotație sexuală și care este exprimat fizic.

La un alt articol se face vorbire despre comportament necorespunzător care are loc într-o perioadă, este repetitiv sau sistematic și implică un comportament fizic”, a explicat Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

Amenzile prevăzute de lege pentru un sărut forțat

Cristian Jura a mai precizat că prin discriminare bazată pe criteriul de sex se înțelege inclusiv hărțuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta își desfășoară activitatea.

Totodată, acesta a avertizat că – în afară de sancțiuni contravenționale – pot fi aplicate și sancțiuni de natură penală pentru un sărut forțat.

„Articolul 6 (1^1), din legea mai sus amintită, interzice orice comportament de hărțuire, hărțuire sexuală sau hărțuire psihologică, atât în public, cât și în privat.

Faptele prevăzut de OG nr. 137/2000 se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, iar faptele prevăzut de Legea nr. 202/2002 se sancționează cu amendă contravențională de la 3.000 lei la 10.000 lei.

Acestea sunt amenzile de care este pasibilă o persoană care sărută în mod forțat o altă persoană la locul de muncă”, a punctat Cristian Jura.

Circumstanțele cauzei și de gradul de pericol social

În Codul Penal sunt câteva articole în care s-au putea încadra o astfel de faptă, într-un context de alte fapte cu un grad de pericol social ridicat, mai spuns Cristian Jura.

„Aș aminti art. 219 din Codul Penal, denumit Agresiunea sexuală ce este definită ca fiind actul de natură sexuală, altul decât violul, cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința ori profitând de această stare și care se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Tot în Codul Penal regăsim și hărțuirea sexuală la articolul 223 care este definită ca pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relații de muncă sau al unei relații similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situație umilitoare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

În concluzie, o persoană care sărută în mod forțat o altă persoană poate fi sancționată atât contravențional, cât și penal, în funcție de circumstanțele cauzei și de gradul de pericol social al faptei comise”, a încheiat Cristian Jura, membru CNCD, în exclusivitate pentru Gândul.

