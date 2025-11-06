Cinci nemți mititei. O mamă din Germania a fost binecuvântată cu cvintupleți

O femeie a născut cinci copii la spitalul Charité din Berlin, un eveniment foarte rar, după cum subliniază reprezentanții maternității citați de agenția germană dpa. Nașterea a avut loc la sfârșitul lunii septembrie, iar mama și nou-născuții, două fete și trei băieți, sunt OK.

„Nașterea unor cvintupleți este o raritate medicală”, se arată într-un comunicat al spitalului. Cei cinci bebeluși, aduși pe lume prin cezariană, la sfârșitul celei de-a 28-a săptămâni de sarcină, și-au dublat deja greutatea la naștere, au precizat medicii.

„O provocare specială”

Bebelușii și mama lor se simt bine, au transmis reprezentanții spitalului, într-un comunicat. Wolfgang Henrich, directorul spitalului, a afirmat că nașterile de cvintupleți sunt un eveniment extraordinar chiar și pentru cei mai experimentați medici obstetricieni, precum și o provocare specială din punct de vedere logistic.

„Suntem bucuroși că totul a decurs fără probleme”

La nașterea celor cinci copii a fost prezentă o echipă interdisciplinară formată din 25 de medici.

„O naștere precum aceasta necesită o echipă perfect coordonată de obstetricieni, anesteziști, neonatologi, moașe și asistente specializate în sala de operații. Suntem bucuroși că totul a decurs fără probleme și că mama și copiii se simt bine”, a mai spus Wolfgang Henrich.

Nu se știe dacă mama bebelușilor a rămas însărcinată natural sau prin inseminare artificială.

„Suntem bucuroși că putem să îi ținem pe cei cinci copii ai noștri, sănătoși și în siguranță, în brațele noastre”, a adăuga mama, citată în comunicatul spitalului.

Recomandarea autorului: S-au născut „gemenii cuaternari”. Ce se întâmplă când gemenii se căsătoresc între ei și fac copii