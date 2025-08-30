„Clauza secretă” din contractul cu Antena 1 pentru participanții la „Insula Iubirii”. Ce condiție trebuie să îndeplinească ISPITELE

Finalul sezonului 9 de la Insula iubirii se apropie de final, dar castingul pentru sezonul 10 al emisiunii de la Antena 1 este deja deschis. Cuplurile și ispitele care vor să ajungă în Thailanda au de respectat anumite condiții și clauze contractuale, dar prima mișcare este să se înscrie la casting, acolo unde vor avea de parcurs mai mulți pași, scrie Cancan. Iar după succesul înregistrat anul acesta, producătorii emisiunii se așteaptă ca numărul participanților să fie cel puțin la fel de mare ca în sezonul 9.

În fiecare an, castingurile pentru acest show au înregistrat record după record. Numai anul trecut, în mai puțin de o lună, au aplicat peste 1.500 de cupluri și peste 3.000 de ispite. Pentru a participa la Insula iubirii, cuplurile sau viitoarele ispite trebuie să acceseze site-ul de casting al postului Antena 1. Înainte de a completa formularele necesare pentru înscrierea la casting, participanții sunt întâmpinați cu o rubrică specială – unde le sunt reamintite câteva cuvinte embelematice care descriu perfect experiența de la Insula iubirii.

Află aici ce clauze trebuie să respecte participanții…