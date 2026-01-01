Zohran Mamdani este primul primar al New York-ului care a depus jurământul folosind un Coran. Ce loc simbolic a ales pentru marele eveniment

Zohran Mamdani a fost învestit, oficial, în funcția de primar al orașului New York, imediat după ce bila de Anul Nou a căzut în Times Square, la miezul nopții, relatează The New York Times. Ceremonia restrânsă a avut loc într-o stație de metrou abandonată de lângă Primărie.

Cu patru minute înainte de miezul nopții, Mamdani, în vârstă de 34 de ani, soția sa, Rama Duwaji, și Letitia James, procurorul general al statului, au coborât din trenul nr. 6 într-o stație de metrou murdară, slab iluminată, dar totuși uimitoare. S-au așezat imediat pe treptele de sub o arcadă impresionantă pe care scria „City Hall” (Primărie). Apoi au așteptat, puțin stânjeniți, puțin joviali, sosirea momentului stabilit.

Primul primar al New York-ului care a jurat pe Coran

După o numărătoare inversă improvizată până la miezul nopții și strigăte de „La mulți ani!”, Mamdani și-a pus mâna stângă pe două exemplare ale Coranului ținute de soția sa, a ridicat mâna dreaptă și a recitat jurământul de învestire.

Pentru a-și onora credința musulmană, Mamdani a depus jurământul folosind un Coran, cea mai sfântă carte a Islamului, devenind primul primar al New York-ului care a făcut acest lucru.



Unul dintre exemplarele Coranului aparținea bunicului său, iar celălalt lui Arturo Schomburg, istoric și scriitor de culoare.

Ceremonia a avut loc în fața unei mici audiențe formate din membri ai familiei, aliați și reporteri. Aproximativ 20 de persoane au fost alături de Mamdani.

„Felicitări, domnule primar”, a spus Letitia James, în aplauzele celor prezenți.

Mamdani a semnat apoi jurământul de învestire, a înmânat suma necesară de 9 dolari, în numerar, secretarului municipal, Michael McSweeney, și a semnat un registru cu copertă din piele, astfel încât secretarul să poată atesta validitatea semnăturii sale pe documentele viitoare ale municipalității. Ceremonia de învestire a durat în total 10 minute.

„Aceasta este cu adevărat o onoare și un privilegiu”, a spus Mamdani. „Aștept cu nerăbdare să-i văd pe toți mâine, când începem mandatul.” „După ce tocmai mi-am depus jurământul de a deveni primar al orașului New York, fac acest lucru și aici, în vechea stație de metrou City Hall – o dovadă a importanței transportului public pentru vitalitatea, sănătatea și moștenirea orașului nostru.”

La ceremonie a participat și primarul demisionar, Eric Adams, care amânase angajamentul de a participa, dar a declarat ulterior că „ar dori să fie acolo pentru a arăta tranziția lină și pașnică a puterii”.

Urmează ceremonia publică

Această ceremonie a fost, de fapt, un „preludiu“ al festivităților care vor avea loc astăzi. Numita învestire publică va avea loc joi, la ora locală 13:00, pe treptele Primăriei, eveniment la care vor participa doi dintre cei mai influenți colegi de stânga ai lui Mamdani: senatorul Bernie Sanders din Vermont, care va administra jurământul ceremonial de învestire, și deputata Alexandria Ocasio-Cortez, care va ține discursul de deschidere.

Ceremonia de jurământ de noaptea trecută a avut loc într-o relicvă din trecutul orașului New York, închisă de mult timp, un artefact dintr-o epocă în care liderii căutau să îmbine frumusețea cu nevoile utilitare: vechea stație de metrou City Hall, care, cu arcadele sale din faianță, candelabrele și tavanele boltite, a fost inaugurată în 1904 și a fost una dintre cele 28 de stații de metrou originale din New York.

Potrivit specialiștilor, alegerea statiei de metrou City Hall pentru depunerea jurmământului simbolizează convingerea că liderii din New York ar putea îmbunătăți viața a milioane de newyorkezi prin crearea unui grandios sistem vascular subteran. Este, a spus Mamdani după miezul nopții, „o dovadă a importanței transportului public, a vitalității, sănătății și moștenirii orașului nostru”.

