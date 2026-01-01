Prima pagină » Actualitate » Cum le poate influenţa AI, românilor, realitatea digitală. S-a lansat ghidul „Inteligența Artificială & Manipularea Percepției Umane”

Luiza Dobrescu
01 ian. 2026, 15:01, Actualitate
Cum le poate influenţa AI, românilor, realitatea digitală. S-a lansat ghidul „Inteligența Artificială & Manipularea Percepției Umane”

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică anunţă lansarea ghidului „Inteligența Artificială & Manipularea Percepției Umane”. AI poate influența subtil modul în care percepem realitatea digitală, iar ghidul explică cum funcționează aceste mecanisme și cum ne putem păstra gândirea critică într-o lume digitală tot mai sofisticată.

Lucrarea este o metodă de decriptare a modului în  care Inteligența artificială (IA/ AI) este exploatată pentru a influența percepția și pentru a distorsiona realitatea.

Fenomenul este analizat prin prisma mecanismelor algoritmice de personalizare, generare de conținut fals credibil (ex: deepfake, voice cloning, text AI-generated etc.), stimulare conversațională și modelare emoțională predictivă. Scenariile prezentate, în care sunt utilizate tehnici de dezinformare și manipulare ideologică în construcții artificiale sociale, fraude emoționale și atacuri conversaționale automatizate, au rol de exemplificare.

Tehnologiile specifice (ex: LLMs, GANs, Emotion AI, feed-uri personalizate, microtargeting) și riscuri sistemice asociate la care se face trimitere, sunt valabile la momentul elaborării prezentului material.

Pe lângă componenta descriptivă, lucrarea oferă un cadru necesar dezvoltării gândirii critice, fiind prezentate metode concrete de detecție, prevenție și reacție, destinate publicului larg, instituțiilor și formatorilor educaționali, anunţă reprezentanţii DNSC, la început de an 2026.

