Frigul de noaptea trecută a blocat tot în Valea Soarelui-Sinaia. Instalaţii, ţevi, rezervoare au devenit nefuncţionale la -25 grade

Gondola Sinaia a întâmpinat serioase probleme, noaptea trecută, din cauza temperaturii care a scăzut la – 25 de grade. În Valea Soarelui, utilajele de batut zăpada nu au putut porni, decât după ce au fost conectate la generator, anunţă cabanierii din zonă.

De asemenea, toate țevile, rezervoarele de apă, circuitele de pe stâlpi și vanele au fost înghețate. Schiatul pe pârtii s-a deschis cu greu, însă în acest moment toate sunt deschise şi se poate schia, mai spun cabanierii.

„Cel mai probabil și erorile de la Gondola Sinaia, care au determinat pornirea instalației cu întârziere de o oră, au fost cauzate tot de frig. Nu e o scuză, e o realitate. Sunt instalații, cu zeci de senzori care îngheță, pișcă, module care se ard, circuite care se împiedică. Ne pare rău că s-a întâmplat tocmai azi și ne cerem scuze pentru disconfortul creat. Revenind la țevi înghețate în pământ singurele toalete funcționale în acest moment în golul alpin sunt cele de la fostul Apres Ski Soarelui (un pic mai sus de imbarcare Telescaun, pe moviliță). La Bistro Carp încercăm acum să cărăm apă și să transferăm în rezervorul principal, sperăm să reușim într-o oră-două. (S-a rezolvat, am primit acum mesaj, deci la Bistro Carp toalete functionale!) În Soarelui jos, va mai dura, e totul bocnă. Au fost lăsate aeroterme peste noapte, degeaba.

Aceştia mai anunţă că, joi, toate instalațiile își vor prelungi programul cu 30 de minute pentru schiori.

