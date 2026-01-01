Prima pagină » Actualitate » Un creator de conţinut belgian face reclamă dansurilor româneşti pe platformele online. Ed People a scos în lume hora, sârba, dar şi pe români

Un creator de conţinut belgian face reclamă dansurilor româneşti pe platformele online. Ed People a scos în lume hora, sârba, dar şi pe români

Luiza Dobrescu
01 ian. 2026, 16:14

Un creator de conţinut belgian, cunoscut pentru faptul că merge prin lume şi le cere oamenilor să-l înveţe dansurile tradiţionale ale ţărilor lor, a ajuns şi-n România. Ed People, sau Edouard Jacqmin, pe numele lui real, i-a molipsit pe români cu entuziasmul lui şi a reuşit să obţină reacţii pozitive chiar şi de acolo unde te-ai fi aşteptat mai puţin. 

Belgianul a reuşit să molipsească de entuziasm mai mulţi români pe care i-a întâlnit pe stradă şi care au fost de acord să danseze cu el şi să-l înveţe dansurile lor favorite.

Hora, sârba, braşoveanca, haţegana şi chiar căluşul au fost încercate şi dansate pe rând şi cu mult efort de cunoscutul influencer ale cărui video sunt virale pe platforma YouTube, Instagram şi TikTok.

De la tineri la români în baston, trecuţi de prima tinereţe, care au schimbat imediat mina serioasă cu bucuria pe chip, s-au alăturat belgianului şi au încins hore şi sârbe în mijlocul străzii, bucurându-se de molipsitorul dans popular românesc.

După Regele Charles al Marii Britanii, ziaristul britanic Charlie Ottley, influencerul belgian, Ed People, este un alt străin care reuşeşte să promoveze România mult mai bine decât reuşesc autorităţile prin toate programele finanţate din bani publici, pe care spun că le lansează în acest sens.

Cele mai noi