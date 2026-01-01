Ministrul Apărării, Radu Miruță, după atacurile cu drone de la Dunăre: „Războiul și teroarea nu țin cont nici de Revelion, nici de Sfântul Vasile”

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a reacționat joi, pe pagina sa de Facebook, după noile atacuri cu drone lansate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, în apropierea graniței cu România, subliniind că pericolul nu dispare în perioadele de sărbătoare.

Ministrul Apărării Naționale a transmis că atacurile au avut loc chiar în prima zi a anului și au vizat obiective aflate în imediata vecinătate a frontierei românești. În acest context, autoritățile române au activat măsuri de monitorizare și alertare a populației.

Atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre

„În prima zi a anului au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din imediata vecinatate a frontierei cu România”, a scris Radu Miruță într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit acestuia, sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au identificat „vehicule aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcția Ismail”.

Avioane F-16 ridicate de la sol și alertă RO-Alert în Tulcea

Ca urmare a situației create, în jurul orei 10:00, două aeronave de luptă F-16 aparținând Bazei 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru misiuni de monitorizare preventivă a zonei de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

De asemenea, la ora 10:17, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, starea de alertă fiind ridicată la ora 11:00.

Ministrul Apărării a precizat că, pe durata misiunii, „nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”, iar aeronavele F-16 „s-au întors la bază în siguranță”.

„Forțele Armatei Române monitorizează permanent situația și acționează preventiv pentru siguranța cetățenilor și a teritoriului național”, a mai transmis Miruță.

