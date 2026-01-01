Iancu Guda a identificat 5 categorii de patrioți. Postarea care aprinde internetul

Analistul economic Iancu Guda a stârnit reacții în mediul online, după ce a identificat 5 categorii de patrioți printr-o postare pe pagina sa de Facebook. Acesta explică pe larg modalitatea în care românii se raportează la ideea de patriotism și implicare civică.

În postare, economistul arată că, atunci când este vorba de binele României, oamenii se raportează la patriotism sau spirit civic în moduri diferite. Prima categorie menționată de Guda este cea a „pasivilor/duplicitari”, cei care „joacă la două capete”, dar preferă să afișeze o grijă pentru țara lor. Această categorie evită să își asume poziții clare pentru a nu-și afecta interesele, spune analistul. A doua categorie este cea a „agresivilor”, care se implică, dar într-un mod greșit. În locul argumentelor, aceștia preferă insultele, amenințările sau atacurile personale. Guda spune despre această categorie de oameni că nu trec prin filtrul critic informațiile și sunt absorbiți de credințe fără dovezi.

Următoarea categorie identificată de economist este cea a „pasivilor/fără speranță”, în care oamenii cred că nu e nevoie să se implice direct pentru a schimba lucrurile sau cred că riscurile sunt prea mari. Guda recunoaște că are prieteni din această categorie, dar avertizează că mentalitatea „nu e treaba mea, nu pot face nimic” reprezintă pierderea speranței, care duce la stagnare. În contrast, a patra categorie identificată de specialist este cea a oamenilor „constructivi”. Guda spune că oamenii din această categorie vin cu idei argumentate, fie ele greșite sau corecte, dar care sunt oneste. „Sunt onești, inteligenți și au caracter. În general, oamenii pe care te poți baza”. Economistul recunoaște că acest tip de patrioți îi trezește admirația.

Ultima categorie, este cea a românilor „implicați total/cu spirit de sacrificiu”. Analistul spune că acest tip de oameni sunt implicați total, renunță la confort, bani sau carieră pentru a se implica direct în demersul lor de a schimba real ceva. „Acești oameni îmi trezesc respect & inspirație. Oricând, cu orice orice ocazie, încerc să-i ajut cu tot ceea ce pot”. La finalul postării, Guda a ținut să le transmită un mesaj românilor cu ocazia intrării în noul an. Acesta le dorește românilor să fie înconjurați de câți mai mulți oameni din categoriile 4 și 5, să fie implicați și să se dezvolte.

„În 2026, și în viață în general, sper să fiți înconjurați de cât mai mulți oameni din categoria 4 & 5, oameni care să vă inspire și să vă dezvolte, ca să vă implicați și să inspirați, la rândul vostru, pe cei din jur și generațiile care vin din spate. Doar așa facem România bine”, a încheiat Iancu Guda postarea.

