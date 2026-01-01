Un român stabilit în Elveția a ajutat la evacuarea a zeci de oameni din barul care a explodat:”S-au călcat în picioare”

Un român stabilit în Elveția a ajutat la evacuarea a peste 80 de oameni din barul care a explodat. Aproximativ 40 de persoane au murit și alte 100 au fost rănite în incendiu.

George se afla întâmplător în zona în care a avut loc tragedia. Românul era împreună cu familia.

„În momentul respectiv veneam acasă cu copilul meu și cu soția mea și am auzit bubuitura, apoi a trebuit să cobor ca să văd despre ce este vorba. Și am văzut cum ieșeau oamenii arși din local și atunci am intrat înăuntru și am încercat să scot fiecare persoană în parte, pentru că erau foarte, foarte mulți”, a relatat românul pentru Digi24.

Întrebat câți oameni se aflau în interior, acesta a răspuns direct: „Enorm de mulți. Peste 80 de persoane am scos numai eu, care încă mai erau cu semne vitale, și alți oameni care au murit după ce au ieșit afară din local”.

Autoritățile au intervenit prompt, spune acesta.

„Foarte, foarte repede au ajuns, numai că situația a fost de așa natură încât nu s-a putut ajunge la fiecare persoană în parte, pentru că a fost un deranj total. Înăuntru este o catastrofă totală, adică totul s-a distrus.

Foarte mulți oameni nu au intervenit, deoarece erau foarte speriați de situație, ca un șoc, vă dați seama? Numai că eu, fiind român, sunt un pic mai ager de minte și a trebuit să încerc cumva să ajut ca toată lumea să fie bine”, a spus George.

„A fost exact ca la Colectiv”

Românul spune că explozia a durat câteva secunde.

„Explozia a fost timp de 20 de secunde, adică a fost o flacără enormă, iar apoi nu a mai fost niciun fel de flacără. Apoi totul s-a transformat într-un fum, datorită faptului că erau foarte multe persoane înăuntru și focul s-a stins instant.

A fost exact ca la Colectiv, pentru că lumea s-a călcat în picioare ca să poată să iasă din acel restaurant. Nu au existat uși de siguranță de incendiu care să permită oamenilor să poată să iasă, iar ei s-au îmbulzit și, efectiv, s-au călcat în picioare și, automat, au existat atâtea decese și atâția oameni răniți”, a povestit românul.

40 de morți în Elveția, în explozia clubului din Crans Montana

Poliția elvețiană a anunțat, joi, că zeci de persoane au fost ucise și alte 100 au fost rănite în urma unei explozii produse în stațiunea de schi Crans-Montana.

„Câteva zeci de persoane au murit”, a declarat reporterilor Frederic Gisler, comandantul poliției din cantonul Wallis din sud-vestul Elveției, fără a oferi cifre precise. Presa internațională vorbește, însă, de 40 de morți.

