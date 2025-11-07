Prima pagină » Diverse » Colaborarea public – privată, soluția pentru dezvoltarea României și pentru continuarea proiectelor mari

Colaborarea public – privată, soluția pentru dezvoltarea României și pentru continuarea proiectelor mari

07 nov. 2025, 15:12, Diverse
Colaborarea public – privată, soluția pentru dezvoltarea României și pentru continuarea proiectelor mari
Sursa foto: Profimedia

Proiectele de anvergură, fie că vorbim de infrastructură, energie, apă și educație au nevoie de finanțare, expertiză și know-how atât public, cât și privat. Context în care colaborarea dintre autoritățile publice și mediul privat în România devine mai mult decât necesară.

Pe plan național, cea mai importantă discuție din spațiul public, din ultimele luni, este despre deficitul bugetar al statului. A vorbit despre acest lucru, inclusiv în vizita recentă la București, comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis. Oficialul european a avut pe agendă teme importante, cum ar fi evoluțiile bugetare și economice ale României, punerea în aplicare a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), și principalele priorități politice ale Uniunii Europene.

Dombrovskis a atras atenția că, anul trecut, deficitul bugetar al României a fost de peste 9% din PIB, cel mai mare din UE, situație care nu poate să continue, pentru că încalcă regulile europene.

În aceste condiții, statul singur nu mai poate susține proiectele de dezvoltare sau cofinanțarea fondurilor europene. În momentul în care fondurile publice și europene nu mai sunt suficiente sau nu sunt suficient de flexibile, o soluție eficientă și semnificativă este colaborarea cu sectorul privat, care aduce capital, expertiză, know-how, dar și inovație.

De exemplu, parteneriatele public-private (PPP) reprezintă un instrument pentru dezvoltare locală, infrastructură și servicii publice. Acest tip specific de cooperare este reglementat la nivel european și național, existând inclusiv ghiduri despre aplicarea normelor legale, elaborate împreună cu experți ai Comisiei Europene.

Investițiile intră în sarcina partenerului privat, care e încurajat astfel să vină cu soluții tehnice moderne, de ultimă generație. Autoritatea publică are rolul de a păstra controlul asupra proiectului și proprietatea infrastructurii gestionate de partenerul privat. Așadar, PPP-urile permit combinarea expertizei, agilității și resurselor mediului privat cu responsabilitățile și misiunea serviciului public.

Exemple europene, implementate cu succes

Franța, Germania, Cehia sau Marea Britanie au demonstrat până acum eficiența modelului PPP în domenii cheie precum apă, canalizare, termoficare, educație. De exemplu, în 2023, Banca Europeană de Investiții, care are un centru de expertiză legat de PPP, a raportat 38 de PPP-uri încheiate în UE, cu o valoare totală de 13,6 miliarde euro.

Exemple românești de succes

Pe plan local, este relevant proiectul reţelei subterane de fibră optică din Bucureşti, dezvoltată sub numele de NetCity. Este unul dintre proiectele aflate în derulare în România printr-un mecanism clasic de parteneriat public-privat.

În România, există și alte forme de colaborare public-privată, cum ar fi contractele de concesiune (de servicii sau de lucrări) sau contractele de delegare. Aceste instrumente au rolul de a accelera investițiile și de a răspunde concret nevoilor comunităților.

Însă, implementarea unor proiecte de succes și în România, pe modelul altor jurisdicții, presupune necesitatea unui cadru normativ coerent și a unor măsuri clare de implementare.

Cel mai bun exemplu în acest sens este, desigur, modelul european din țările de succes pe această componentă – Franța, Germania, Cehia sau Marea Britanie.

În concluzie, tocmai provocările legate de finanțarea pe care statul nu o mai poate aduce în proiectele de dezvoltare – pot fi transformate în oportunități atunci când statul, mediul de business și comunitățile lucrează împreună.

Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Răsturnare de situație în cazul accidentului auto de pe A2: femeia găsită moartă era decedată de ore bune. Ce s-a întâmplat
Cancan.ro
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat! Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: Abuzurile erau din cauza furiei lui
Ce se întâmplă doctore
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
PODCAST ALTCEVA Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
15:51
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
FLASH NEWS Gabriela Firea, atac la adresa USR-iștilor „ipocriți” care au mers la Catedrală doar pentru „oportunități foto”
15:46
Gabriela Firea, atac la adresa USR-iștilor „ipocriți” care au mers la Catedrală doar pentru „oportunități foto”
ECONOMIE Trump întinde o mână de ajutor României neintenționat. Tarifele aplicate de SUA mută o fabrică uriașă în România
15:41
Trump întinde o mână de ajutor României neintenționat. Tarifele aplicate de SUA mută o fabrică uriașă în România
ACTUALITATE Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate”
15:41
Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate”
EXTERNE Un jurnalist a fost concediat după ce a pus o anumită întrebare despre Israel
15:40
Un jurnalist a fost concediat după ce a pus o anumită întrebare despre Israel
EXTERNE Sarkozy publică din pușcărie sacii cu scrisori pe care îi primește zilnic. Politicianul vrea să răspundă la toate
15:37
Sarkozy publică din pușcărie sacii cu scrisori pe care îi primește zilnic. Politicianul vrea să răspundă la toate