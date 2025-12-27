Prima pagină » Știri externe » Mașini mistuite de flăcări la un showroom Renault, în apropiere de Kiev, după un bombardament rusesc cu drone

Mașini mistuite de flăcări la un showroom Renault, în apropiere de Kiev, după un bombardament rusesc cu drone

Olga Borșcevschi
27 dec. 2025, 17:28, Știri externe

Un incendiu puternic a izbucnit sambătă la un showroom Renault, în apropiere de Kiev, în urma unui atac rusesc cu drone, relateavă presa din Ucraina.

Incendiul a fost provocat de o dronă „Geran-2” care transporta o încărcătură termobarică. Aceasta a căzut peste clădirea showroom-ului.

Rusia a atacat în timpul nopții Kievul și alte părți ale Ucrainei cu sute de rachete și drone.

Exploziile au răsunat în Kiev încă de la primele ore ale dimineții, când sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei au intrat în acțiune. Forțele aeriene au declarat că dronele rusești ținteau capitala și regiunile din nord-est și sud.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Rusia declanșează un atac masiv asupra Kievului, cu o zi înainte de întâlnirea dintre Zelenski și Trump pe tema planului de pace

Zelenski pleacă în SUA și anunță discuții cu liderii europeni. Care sunt „liniile roșii” ale Ucrainei în negocierile de pace cu Rusia

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Donald Trump cere publicarea numelor democraților din dosarele Epstein. „Publicați-le numele și faceți-i de râs”
17:40
Donald Trump cere publicarea numelor democraților din dosarele Epstein. „Publicați-le numele și faceți-i de râs”
JUSTIȚIE Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, dat în urmărire internațională pentru spălare de bani
16:22
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, dat în urmărire internațională pentru spălare de bani
EXTERNE Rusia trimite rachete hipersonice Oreșnik în Belarus, pentru prima dată de la finalul Războiului Rece. Scutul de la Deveselu e printre țintele vizate
16:18
Rusia trimite rachete hipersonice Oreșnik în Belarus, pentru prima dată de la finalul Războiului Rece. Scutul de la Deveselu e printre țintele vizate
PACE ÎN UCRAINA Zelenski pleacă în SUA și anunță discuții cu liderii europeni. Care sunt „liniile roșii” ale Ucrainei în negocierile de pace cu Rusia
15:10
Zelenski pleacă în SUA și anunță discuții cu liderii europeni. Care sunt „liniile roșii” ale Ucrainei în negocierile de pace cu Rusia
CONTROVERSĂ Corupție la nivel înalt în Ucraina. „DNA”-ul ucrainean anunță destructurarea unei rețele de parlamentari care au pus la punct un mecanism de mituire
15:06
Corupție la nivel înalt în Ucraina. „DNA”-ul ucrainean anunță destructurarea unei rețele de parlamentari care au pus la punct un mecanism de mituire
VIDEO Accident în lanț cu zeci de mașini pe o autostradă din Japonia. Doi morți și 26 răniți
14:03
Accident în lanț cu zeci de mașini pe o autostradă din Japonia. Doi morți și 26 răniți
Mediafax
Episod de iarnă severă în România: concluziile ședinței Comitetului ministerial pentru situații de urgență convocat de Ministerul Mediului
Digi24
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
Cancan.ro
Cum a reacționat Bianca Drăgușanu după ce Alina Pușcău a fost ‘demascată’ pe TikTok: 'Nu e o mare vedetă în SUA, nu știe nimeni despre ea'
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Mediafax
O măgăriță este vedeta Operei din New York. Agent: „Este fabuloasă”
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Cancan.ro
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Trendul „detoxului antiparazitar” îngrijorează medicii

Cele mai noi