Mașini mistuite de flăcări la un showroom Renault, în apropiere de Kiev, după un bombardament rusesc cu drone

Un incendiu puternic a izbucnit sambătă la un showroom Renault, în apropiere de Kiev, în urma unui atac rusesc cu drone, relateavă presa din Ucraina.

Incendiul a fost provocat de o dronă „Geran-2” care transporta o încărcătură termobarică. Aceasta a căzut peste clădirea showroom-ului.

Rusia a atacat în timpul nopții Kievul și alte părți ale Ucrainei cu sute de rachete și drone.

Exploziile au răsunat în Kiev încă de la primele ore ale dimineții, când sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei au intrat în acțiune. Forțele aeriene au declarat că dronele rusești ținteau capitala și regiunile din nord-est și sud.

