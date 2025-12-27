Mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură după o avarie la CET Sud. Ce sectoare sunt afectate

Mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură sâmbătă, 27 decembrie, din cauza unei avarii apărute la CET Sud. Cele mai afectate blocuri sunt din Sectoarele 2 și 3, dar problemele se înregistrează și în unele zone din Sectoarele 4 și 5.

Potrivit Termoenergetica, avaria s-a proddus la două Cazane de Apă Fierbinte ale CET sud, aflat în administrarea ELCEN, ceea ce a dus la reducerea temporară a producției de energie termică. În total, aproximativ 1.000 de blocuri sunt afectate.

Compania anunță că reparațiile la cele două cazane vor fi finalizate până în jurul orei 18:00. Totuși, reluarea completă a furnizării apei calde și căldurii va dura mai mult.

„Din cauza unei avarii apărute în această dimineață la CET Sud, al ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei, două Cazane de Apă Fierbinte (CAF) nu funcționează la parametri normali. Astfel, producția de energie termică a fost redusă temporar. Este nevoie de aproximativ 24 de ore până când sistemul să se echilibreze, iar apa caldă și căldura să ajungă complet la robinetele și în caloriferele voastre”, a transmis Termoenergetica.

AUTORUL RECOMANDĂ: