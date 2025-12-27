Anul 2026 vine cu schimbări majore pentru șoferi. Cum vor funcționa radarele inteligente și cum se aplică amenzile

Anul 2026 vine cu schimbări majore pentru șoferii din România. Tot mai multe radare inteligente sunt plănuite a fi puse în funcțiune de Poliția Română. Astfel de dispozitive vor fi achiziționate atât de Compania de Drumuri, cât și de primării. Iată cum vor funcționa radarele inteligente și cum se aplică amenzile.

Prin intermediul acestor radare inteligente, șoferilor li se detectează viteza cu care circulă pe drum, condusul agresiv, precum și mersul pe contrasens. Aceste camere inteligente, care fac parte din sistemul e-Sigur, pot detecta și dacă conducătorul auto încalcă culoarea roșie a semaforului sau dacă depășește linia continuă. De menționat faptul că șoferii care sunt prinși că încalcă legea vor primi amenzile direct acasă.

Amenzile ajung direct acasă

O altă componentă esențială a acestui sistem e-Sigur reprezintă centrul de comandă al Poliției Române. Aici vor ajunge informațiile detectate de dispozitivele inteligente. Până la momentul actual, nu au fost achiziționate dispozitivele inteligente. Pe listă s-ar afla câteva sute care ar urma să fie achiziționate și montate în 2026.

Compania de Drumuri, precum și primăriile se vor ocupa de cumpărarea acestor radare inteligente. Acestea ar urma să fie montate pe șoselele care trec prin localități, precum și pe autostrăzi și drumuri naționale. În cazul primăriilor care montează astel de dispozitive inteligente pe raza localității, amenzile șoferilor vor ajunge direct la bugetul local, arată digi24.ro.

