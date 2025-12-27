Prima pagină » Sport » Începe Turneul Celor Patru Trambuline

Începe Turneul Celor Patru Trambuline

27 dec. 2025, 16:53, Sport
Începe Turneul Celor Patru Trambuline

Turneul Celor Patru Trambuline, cea mai importantă competiție din cadrul Cupei Mondiale de sărituri cu schiurile, are loc în perioada 28 decembrie – 6 ianuarie.

Aflat la a 74-a ediție, turneul este gata să primească cei mai buni săritori din lume în Germania și Austria pentru un spectacol pe măsură. Eurosport 1 și HBO Max difuzează în direct toate cele patru etape și manșele de calificări. Acțiunea începe pe 28 decembrie în Germania, cu etapa de calificare de la Oberstdorf, pe trambulina Schattenberg, și continuă cu etapa dintre ani de pe Olympiaschanze din Garmisch-Partenkirchen. Austria găzduiește ultimele două etape pe 3-4 ianuarie, pe Bergiselschanze din Innsbruck, înainte de finalul din 6 ianuarie, de pe trambulina Paul-Ausserleitner din Bischofshofen.

Spre deosebire de clasamentul Cupei Mondiale, câștigătorul Turneului Celor Patru Trambuline este desemnat combinând punctajele obținute în toate cele patru etape, iar fiecare dintre ele are loc într-un format unic: sportivii iau parte la dueluri directe în prima rundă, iar câștigătorii, împreună cu câțiva dintre cei mai buni pierzători, avansează în manșa finală.

Începe Turneul Celor Patru Trambuline

Printre favoriți se numără Ryoyu Kobayashi (Japonia), dublu campion mondial și unul din cei trei săritori din istorie care a cucerit toate cele patru trambuline în aceeași ediție. Triplul campion mondial Stefan Kraft (Austria) este catalogat ca mare favorit, iar austriecii Jan Horl și Daniel Tschofenig – ultimul câștigător al turneului – dar și slovenii Anze Lanisek și Domen Prevc – liderul clasamentului general – sunt și ei printre lista de favoriți.

Programul transmisiunilor de la Turneul Celor Patru Trambuline

28 decembrie, 17:00 – Oberstdorf, Calificări
29 decembrie, 17:00 – Oberstdorf
31 decembrie, 17:00 – Garmisch-Partenkirchen, Calificări
1 ianuarie, 14:40 – Garmisch-Partenkirchen
3 ianuarie, 15:15 – Innsbruck, Calificări
4 ianuarie, 14:15 – Innsbruck
5 ianuarie, 17:15 – Bischofshofen, Calificări
6 ianuarie, 17:00 – Bischofshofen
Toate competițiile sunt transmise în direct și la cerere și pe HBO Max.

Recomandarea video

Mediafax
Episod de iarnă severă în România: concluziile ședinței Comitetului ministerial pentru situații de urgență convocat de Ministerul Mediului
Digi24
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
Cancan.ro
Cum a reacționat Bianca Drăgușanu după ce Alina Pușcău a fost ‘demascată’ pe TikTok: 'Nu e o mare vedetă în SUA, nu știe nimeni despre ea'
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Mediafax
O măgăriță este vedeta Operei din New York. Agent: „Este fabuloasă”
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Cancan.ro
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Trendul „detoxului antiparazitar” îngrijorează medicii

Cele mai noi