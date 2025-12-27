Turneul Celor Patru Trambuline, cea mai importantă competiție din cadrul Cupei Mondiale de sărituri cu schiurile, are loc în perioada 28 decembrie – 6 ianuarie.

Aflat la a 74-a ediție, turneul este gata să primească cei mai buni săritori din lume în Germania și Austria pentru un spectacol pe măsură. Eurosport 1 și HBO Max difuzează în direct toate cele patru etape și manșele de calificări. Acțiunea începe pe 28 decembrie în Germania, cu etapa de calificare de la Oberstdorf, pe trambulina Schattenberg, și continuă cu etapa dintre ani de pe Olympiaschanze din Garmisch-Partenkirchen. Austria găzduiește ultimele două etape pe 3-4 ianuarie, pe Bergiselschanze din Innsbruck, înainte de finalul din 6 ianuarie, de pe trambulina Paul-Ausserleitner din Bischofshofen.

Spre deosebire de clasamentul Cupei Mondiale, câștigătorul Turneului Celor Patru Trambuline este desemnat combinând punctajele obținute în toate cele patru etape, iar fiecare dintre ele are loc într-un format unic: sportivii iau parte la dueluri directe în prima rundă, iar câștigătorii, împreună cu câțiva dintre cei mai buni pierzători, avansează în manșa finală.

Începe Turneul Celor Patru Trambuline

Printre favoriți se numără Ryoyu Kobayashi (Japonia), dublu campion mondial și unul din cei trei săritori din istorie care a cucerit toate cele patru trambuline în aceeași ediție. Triplul campion mondial Stefan Kraft (Austria) este catalogat ca mare favorit, iar austriecii Jan Horl și Daniel Tschofenig – ultimul câștigător al turneului – dar și slovenii Anze Lanisek și Domen Prevc – liderul clasamentului general – sunt și ei printre lista de favoriți.

Programul transmisiunilor de la Turneul Celor Patru Trambuline

28 decembrie, 17:00 – Oberstdorf, Calificări

29 decembrie, 17:00 – Oberstdorf

31 decembrie, 17:00 – Garmisch-Partenkirchen, Calificări

1 ianuarie, 14:40 – Garmisch-Partenkirchen

3 ianuarie, 15:15 – Innsbruck, Calificări

4 ianuarie, 14:15 – Innsbruck

5 ianuarie, 17:15 – Bischofshofen, Calificări

6 ianuarie, 17:00 – Bischofshofen

Toate competițiile sunt transmise în direct și la cerere și pe HBO Max.