Comoara istorică de sub copac. Ce s-a descoperit după ce un câine a săpat o groapă în pământ, în Franța

Un câine a săpat o groapă la baza unui copac și a făcut o descoperire uimitoare, în Franța. Totul se întâmpla în anul 1940, în toamnă, când Marcel Ravidat, un tânăr de doar 18 ani, a mers să exploreze pădurea din Montignac, alături de câinele lui, Robot. Săpând o groapă la baza unui copac, patrupedul avea să dea peste o adevărată comoară istorică. Vezi mai jos povestea.

Data de 12 septembrie 1940 avea să intre în istorie. Marcel Ravidat, un student în vârstă de 18 ani, și patrupedul său pe nume Robot au mers în explorare în pădurea din Montignac, în Dordogne, Franța. Atunci, câinele lui Marcel, ar fi urmărit un iepure, ajungând la un copac smuls din rădăcini. Acolo, a început să sape într-o mică gaură. Ce avea să fie descoperit, în schimb, a creat uimire.

Studentul Marcel cunoștea o legendă locală care avea la bază găsirea unui tunel secret. Acel tunel ar fi trebuit să treacă pe sub deal și să ducă spre conacul Lascaux. Din curiozitate, a început să exploreze zona, a găsit tunelul, apoi s-a întors câteva zile mai târziu cu încă 3 prieteni pentru a-l cerceta.

Tunelul secret care dădea spre o peștere care n-a mai fost vizitată de mii de ani

A intrat cu cei 3 prieteni în tunel, au mers de-a lungul unei galerii (30 metri) și au descoperit Galeria Axială. Tunelul secret cercetat de ei i-au condus către o peșteră nevizitată de mii de ani.

„La lumina unei lanterne improvizate, au mers de-a lungul unei galerii de aproximativ 30 de metri. Pe măsură ce pasajul se îngusta, au zărit primele picturi din ceea ce azi se numește Galeria Axială. Au explorat întreaga peșteră, ale cărei pereți erau acoperiți de un bestiar fabulos, oprindu-se în fața unui gol negru care cobora către alte camere”, explică Muzeul Național de Arheologie din Franța.

Surpriza a fost mare pentru toți. Peștera era plină de opere de artă preistorice despre care se spune că ar fi fost create de oameni acum 17.000 – 22.000 de ani. A doua zi, cei 4 prieteni s-au întors pentru a descoperi al doilea pasaj al peșterii. Studentul Marcel a pătruns într-un puț de 8 metri unde avea să descopere o adevărată comoară istorică. Și anume, un bizon imens pictat la lumina focului sau a lampilor cu untură de animal, o pictură care apare în peștere Lascaux.

Între timp, tinerii au anunțat mai mulți localnici și au perceput o mică taxă pentru vizionarea picturilor. Ulterior, l-au contactat pe profesorul lor, Leon Laval, membru al unei societăți preistorice locale. Peștera respectivă, în schimb, are circa 600 de desene cu animale: cerbi, cai, bizoni, pisici. Picturile aparțin culturilor Magdaléniene timpurii, scrie Iflscience.com.

Sursă foto: Shutterstock