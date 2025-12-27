Prima pagină » Știri externe » Donald Trump cere publicarea numelor democraților din dosarele Epstein. „Publicați-le numele și faceți-i de râs”

Donald Trump cere publicarea numelor democraților din dosarele Epstein. „Publicați-le numele și faceți-i de râs”

27 dec. 2025, 17:40, Știri externe
Donald Trump cere publicarea numelor democraților din dosarele Epstein. „Publicați-le numele și faceți-i de râs”

Președintele Donald Trump a cerut recent Departamentului de Justiție (DOJ) să publice numele tuturor democraților care au avut legături cu Jeffrey Epstein, cu scopul declarat de a-i „pune într-o situație stânjenitoare”. Această solicitare vine în contextul unei desecretizări masive din ultimele zile a documentelor din arhiva Epstein și a anunțului DOJ că au fost găsite „peste un milion de documente noi” care ar putea avea legătură cu acest caz.

Donald Trump a scris pe Truth Social că democrații sunt cei care au lucrat cu Epstein, nu republicanii, și a cerut Departamentului de Justiție să facă publice numele acestora pentru a demasca ceea ce el numește o „farsă” a opoziției. Trump prezintă investigația ca fiind o „vânătoare de vrăjitoare” menită să îi distragă pe americani de la succesele sale economice, încercând să mute atenția de la propriile sale mențiuni din dosar către figuri proeminente din tabăra democrată, precum Bill Clinton.

Mai mult, în ziua de Crăciun, președintele american le-a urat sărbători fericite celor care în trecut au făcut parte din anturajul lui Jeffrey Epstein, dar în prezent se dezic de el și de activitățile lui, cu toate că numele lor apar în dosare și fotografii alături de acesta.

Donald Trump, printre persoanele menționate în ultimul lot de documente publicat

Loturile de fișiere publicate în a doua jumătate a lunii decembrie conțin e-mailuri, fotografii și înregistrări de zbor. Acestea includ referiri frecvente la Bill Clinton, dar și detalii despre zboruri făcute de Donald Trump cu avionul privat al lui Epstein.

Departamentul de Justiție afirmă că unele dintre documentele publicate din ultimul lot „conțin informații neadevărate și senzaționaliste” despre Trump. Într-o postare pe X, DOJ menționează că documentele în care este menționat Trump „au fost depuse la FBI chiar înainte de alegerile din 2020. Ca să fim clari: afirmațiile sunt nefondate și false și, dacă ar fi avut cât de puțină credibilitate, cu siguranță ar fi fost deja folosite ca arme împotriva președintelui Trump”.

Cu toate acestea, cel puțin 16 fișiere, inclusiv o fotografie cu Donald Trump, au fost șterse de pe site-ul oficial al DOJ la mai puțin de 24 de ore de la postare, fără nicio explicație oficială. Numele lui Donald Trump a apărut în ultimele documente publicate, inclusiv în referințe la înregistrările legate de avionul privat al lui Jeffrey Epstein.

Recomandările autorului:

După săptămâni de lupte sângeroase, Thailanda şi Cambodgia au semnat un armistiţiu

Trump, mai popular decât Macron chiar la francez acasă. Presa din Franța l-a menționat pe președintele american de mai multe ori. Ce loc ocupă Putin

Rusia trimite rachete hipersonice Oreșnik în Belarus, pentru prima dată de la finalul Războiului Rece. Scutul de la Deveselu e printre țintele vizate

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Mașini mistuite de flăcări la un showroom Renault, în apropiere de Kiev, după un bombardament rusesc cu drone
17:28
Mașini mistuite de flăcări la un showroom Renault, în apropiere de Kiev, după un bombardament rusesc cu drone
JUSTIȚIE Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, dat în urmărire internațională pentru spălare de bani
16:22
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, dat în urmărire internațională pentru spălare de bani
EXTERNE Rusia trimite rachete hipersonice Oreșnik în Belarus, pentru prima dată de la finalul Războiului Rece. Scutul de la Deveselu e printre țintele vizate
16:18
Rusia trimite rachete hipersonice Oreșnik în Belarus, pentru prima dată de la finalul Războiului Rece. Scutul de la Deveselu e printre țintele vizate
PACE ÎN UCRAINA Zelenski pleacă în SUA și anunță discuții cu liderii europeni. Care sunt „liniile roșii” ale Ucrainei în negocierile de pace cu Rusia
15:10
Zelenski pleacă în SUA și anunță discuții cu liderii europeni. Care sunt „liniile roșii” ale Ucrainei în negocierile de pace cu Rusia
CONTROVERSĂ Corupție la nivel înalt în Ucraina. „DNA”-ul ucrainean anunță destructurarea unei rețele de parlamentari care au pus la punct un mecanism de mituire
15:06
Corupție la nivel înalt în Ucraina. „DNA”-ul ucrainean anunță destructurarea unei rețele de parlamentari care au pus la punct un mecanism de mituire
VIDEO Accident în lanț cu zeci de mașini pe o autostradă din Japonia. Doi morți și 26 răniți
14:03
Accident în lanț cu zeci de mașini pe o autostradă din Japonia. Doi morți și 26 răniți
Mediafax
Episod de iarnă severă în România: concluziile ședinței Comitetului ministerial pentru situații de urgență convocat de Ministerul Mediului
Digi24
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
Cancan.ro
Cum a reacționat Bianca Drăgușanu după ce Alina Pușcău a fost ‘demascată’ pe TikTok: 'Nu e o mare vedetă în SUA, nu știe nimeni despre ea'
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Mediafax
O măgăriță este vedeta Operei din New York. Agent: „Este fabuloasă”
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Cancan.ro
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Trendul „detoxului antiparazitar” îngrijorează medicii

Cele mai noi