Donald Trump cere publicarea numelor democraților din dosarele Epstein. „Publicați-le numele și faceți-i de râs”

Președintele Donald Trump a cerut recent Departamentului de Justiție (DOJ) să publice numele tuturor democraților care au avut legături cu Jeffrey Epstein, cu scopul declarat de a-i „pune într-o situație stânjenitoare”. Această solicitare vine în contextul unei desecretizări masive din ultimele zile a documentelor din arhiva Epstein și a anunțului DOJ că au fost găsite „peste un milion de documente noi” care ar putea avea legătură cu acest caz.

Donald Trump a scris pe Truth Social că democrații sunt cei care au lucrat cu Epstein, nu republicanii, și a cerut Departamentului de Justiție să facă publice numele acestora pentru a demasca ceea ce el numește o „farsă” a opoziției. Trump prezintă investigația ca fiind o „vânătoare de vrăjitoare” menită să îi distragă pe americani de la succesele sale economice, încercând să mute atenția de la propriile sale mențiuni din dosar către figuri proeminente din tabăra democrată, precum Bill Clinton.

Mai mult, în ziua de Crăciun, președintele american le-a urat sărbători fericite celor care în trecut au făcut parte din anturajul lui Jeffrey Epstein, dar în prezent se dezic de el și de activitățile lui, cu toate că numele lor apar în dosare și fotografii alături de acesta.

Donald Trump, printre persoanele menționate în ultimul lot de documente publicat

Loturile de fișiere publicate în a doua jumătate a lunii decembrie conțin e-mailuri, fotografii și înregistrări de zbor. Acestea includ referiri frecvente la Bill Clinton, dar și detalii despre zboruri făcute de Donald Trump cu avionul privat al lui Epstein.

Departamentul de Justiție afirmă că unele dintre documentele publicate din ultimul lot „conțin informații neadevărate și senzaționaliste” despre Trump. Într-o postare pe X, DOJ menționează că documentele în care este menționat Trump „au fost depuse la FBI chiar înainte de alegerile din 2020. Ca să fim clari: afirmațiile sunt nefondate și false și, dacă ar fi avut cât de puțină credibilitate, cu siguranță ar fi fost deja folosite ca arme împotriva președintelui Trump”.

Cu toate acestea, cel puțin 16 fișiere, inclusiv o fotografie cu Donald Trump, au fost șterse de pe site-ul oficial al DOJ la mai puțin de 24 de ore de la postare, fără nicio explicație oficială. Numele lui Donald Trump a apărut în ultimele documente publicate, inclusiv în referințe la înregistrările legate de avionul privat al lui Jeffrey Epstein.

Recomandările autorului: