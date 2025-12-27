Taiwanul a fost lovit de un cutremur major cu magnitudinea de 7, la doar câteva zile după unul similar, de 6,1

Taiwanul și insulele din sud-vestul Japoniei au fost lovite de un cutremur cu magnitudinea de 7,0, raportat inițial de autoritățile taiwaneze. Acest eveniment are loc la doar câteva zile după un alt seism semnificativ, de 6,1 grade, care a lovit sud-estul insulei pe 24 decembrie.

Între timp, agențiile guvernamentale japoneze au raportat cutremurul ca fiind un cutremur de magnitudinea 6,7. Seismul a lovit insula Taiwan la ora 23:05, ora locală, iar epicentrul a fost localizat în largul coastei de nord-est a Taiwanului, în apropiere de Insula Țestoaselor, la o adâncime de cel puțin 70 km, a raportat Administrația Centrală de Meteorologie din Taipei.

Mișcarea tectonică a fost resimțită puternic în capitala Taipei, unde clădirile s-au clătinat, dar și în alte regiuni precum New Taipei, Taichung, Taoyuan și Hualien, unde a atins nivelul 4 pe scara de intensitate de șapte trepte a Taiwanului.

Până la această oră, autoritățile de la Agenția Națională de Pompieri au raportat că evaluările sunt în curs, însă nu există informații imediate despre victime sau pagube majore.

