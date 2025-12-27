Prima pagină » Știri externe » Taiwanul a fost lovit de un cutremur major cu magnitudinea de 7, la doar câteva zile după unul similar, de 6,1

Taiwanul a fost lovit de un cutremur major cu magnitudinea de 7, la doar câteva zile după unul similar, de 6,1

27 dec. 2025, 17:58, Știri externe
Taiwanul a fost lovit de un cutremur major cu magnitudinea de 7, la doar câteva zile după unul similar, de 6,1

Taiwanul și insulele din sud-vestul Japoniei au fost lovite de un cutremur cu magnitudinea de 7,0, raportat inițial de autoritățile taiwaneze. Acest eveniment are loc la doar câteva zile după un alt seism semnificativ, de 6,1 grade, care a lovit sud-estul insulei pe 24 decembrie.

Între timp, agențiile guvernamentale japoneze au raportat cutremurul ca fiind un cutremur de magnitudinea 6,7.  Seismul a lovit insula Taiwan la ora 23:05, ora locală, iar epicentrul a fost localizat în largul coastei de nord-est a Taiwanului, în apropiere de Insula Țestoaselor, la o adâncime de cel puțin 70 km, a raportat Administrația Centrală de Meteorologie din Taipei.

Mișcarea tectonică a fost resimțită puternic în capitala Taipei, unde clădirile s-au clătinat, dar și în alte regiuni precum New Taipei, Taichung, Taoyuan și Hualien, unde a atins nivelul 4 pe scara de intensitate de șapte trepte a Taiwanului.

Până la această oră, autoritățile de la Agenția Națională de Pompieri au raportat că evaluările sunt în curs, însă nu există informații imediate despre victime sau pagube majore.

Recomandările autorului:

După săptămâni de lupte sângeroase, Thailanda şi Cambodgia au semnat un armistiţiu

Trump, mai popular decât Macron chiar la francez acasă. Presa din Franța l-a menționat pe președintele american de mai multe ori. Ce loc ocupă Putin

Rusia trimite rachete hipersonice Oreșnik în Belarus, pentru prima dată de la finalul Războiului Rece. Scutul de la Deveselu e printre țintele vizate

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Donald Trump cere publicarea numelor democraților din dosarele Epstein. „Publicați-le numele și faceți-i de râs”
17:40
Donald Trump cere publicarea numelor democraților din dosarele Epstein. „Publicați-le numele și faceți-i de râs”
VIDEO Mașini mistuite de flăcări la un showroom Renault, în apropiere de Kiev, după un bombardament rusesc cu drone
17:28
Mașini mistuite de flăcări la un showroom Renault, în apropiere de Kiev, după un bombardament rusesc cu drone
JUSTIȚIE Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, dat în urmărire internațională pentru spălare de bani
16:22
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, dat în urmărire internațională pentru spălare de bani
EXTERNE Rusia trimite rachete hipersonice Oreșnik în Belarus, pentru prima dată de la finalul Războiului Rece. Scutul de la Deveselu e printre țintele vizate
16:18
Rusia trimite rachete hipersonice Oreșnik în Belarus, pentru prima dată de la finalul Războiului Rece. Scutul de la Deveselu e printre țintele vizate
UPDATE 🚨 Zelenski pleacă în SUA și anunță discuții cu liderii europeni. Care sunt „liniile roșii” ale Ucrainei în negocierile de pace cu Rusia
15:10
🚨 Zelenski pleacă în SUA și anunță discuții cu liderii europeni. Care sunt „liniile roșii” ale Ucrainei în negocierile de pace cu Rusia
CONTROVERSĂ Corupție la nivel înalt în Ucraina. „DNA”-ul ucrainean anunță destructurarea unei rețele de parlamentari care au pus la punct un mecanism de mituire
15:06
Corupție la nivel înalt în Ucraina. „DNA”-ul ucrainean anunță destructurarea unei rețele de parlamentari care au pus la punct un mecanism de mituire
Mediafax
Episod de iarnă severă în România: concluziile ședinței Comitetului ministerial pentru situații de urgență convocat de Ministerul Mediului
Digi24
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
Cancan.ro
Ce interdicție a avut Mirabela Grădinaru în prima lună de președinție a lui Nicușor Dan. Fiica celor doi a pătimit cel mai mult
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Mediafax
O măgăriță este vedeta Operei din New York. Agent: „Este fabuloasă”
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Cancan.ro
Cântăreața care urlă de durere după moartea lui Ion Drăgan. Mesajul crunt de adio: 'Ai fost jumătatea mea mai bună'
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
De ce aproximativ 90% dintre oameni raportează schimbări de personalitate după transplant?
JUSTIȚIE Toni Neacșu, în ajunul deciziei CCR pe legea pensiilor magistraților. „Haos legislativ”. Avocatul explică în ce condiții ar intra în vigoare proiectul care l-ar putea costa scaunul pe Bolojan
19:48
Toni Neacșu, în ajunul deciziei CCR pe legea pensiilor magistraților. „Haos legislativ”. Avocatul explică în ce condiții ar intra în vigoare proiectul care l-ar putea costa scaunul pe Bolojan
FOTO-VIDEO Este viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei, unde vântul bate cu rafale de peste 120 km/h. Mai mulți copaci și stâlpi au fost doborâți
19:46
Este viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei, unde vântul bate cu rafale de peste 120 km/h. Mai mulți copaci și stâlpi au fost doborâți
UPDATE Doi copii din Vaslui, un băiat de 12 ani și sora sa, de 14 ani, au murit înecați în acumularea Tăcuta după ce gheaţa pe care traversau s-a rupt
19:20
Doi copii din Vaslui, un băiat de 12 ani și sora sa, de 14 ani, au murit înecați în acumularea Tăcuta după ce gheaţa pe care traversau s-a rupt
AUTO Anul 2026 vine cu schimbări majore pentru șoferi. Cum vor funcționa radarele inteligente și cum se aplică amenzile
18:25
Anul 2026 vine cu schimbări majore pentru șoferi. Cum vor funcționa radarele inteligente și cum se aplică amenzile
AVARIE Mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură după o avarie la CET Sud. Ce sectoare sunt afectate
17:43
Mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură după o avarie la CET Sud. Ce sectoare sunt afectate

Cele mai noi