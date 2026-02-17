Comunicat de presă | Producătorul român care, în 10 ani, și-a consolidat poziția pe piața europeană a transportului

O companie românească a reușit, în doar 10 ani, să își consolideze poziția pe piața europeană a transportului. Producătorul de microbuze s-a dezvoltat în această industrie prin adaptare și inovație.

Aveuro International are sediul în Câmpina, iar în ultimul deceniu a bifat un parcurs solid pe piața transportului de persoane, devenind un reper atât în România, cât și pe piețele externe.

Când s-au lansat primele microbuze Aveuro

Povestea de succes a acestui producător român începe în urmă cu peste zece ani, odată cu lansarea primelor modele de microbuze, moment din care compania a privit aproape simultan către export. Încă de atunci, managerii societății testau piața din Occident, participând cu regularitate la cele mai mari târguri internaționale de profil din Belgia, Germania și Spania.

În timp, și-au extins portofoliul de la microbuze premium pentru transport de persoane până la vehicule dedicate transportului școlar și transportului urban. Ca un argument al seriozității companiei, fiecare model de microbuz a fost adaptat unui segment clar de piață, în funcție de cerințele specifice.

Aveuro are acum pe piață și un microbuz de 19 locuri, realizat pe platformă Sprinter, descris ca fiind primul microbuz de acest tip produs în Europa. La configurație regăsim câteva dotări de confort, precum scaune din piele și un sistem multimedia conectat permanent la Internet. Pe partea de „putere”, microbuzul dispune de o baterie de mare capacitate, care poate fi încărcată complet în mai puțin de o oră.

Pentru vehiculele de capacitate mai mare, soluțiile propuse sunt construite pe platforme robuste și sunt echipate cu sisteme avansate de siguranță, precum menținerea benzii de rulare, recunoașterea semnelor de circulație și monitorizarea unghiului mort.

Un câștig pentru transportul urban

Transportul urban electric dezvoltat de Aveuro este la cele mai înalte standarde. De exemplu, autonomia reprezintă un criteriu esențial, microbuzele producătorului român putând ajunge până la 500 de kilometri, potrivit informațiilor prezentate.

Firma și-a manifestat interesul pentru vehicule electrice încă din 2017, iar procesul de dezvoltare și omologare a durat aproximativ un an.

Un element distinctiv îl reprezintă soluțiile de accesibilitate, fiind menționat un sistem unic de acces lateral pentru cărucioare rulante, direct de pe trotuar. În paralel, compania a dezvoltat și microbuze școlare adaptate cerințelor locale, vânzările din România contribuind la consolidarea imaginii la export.

Prin strategia orientată către export, diversificarea portofoliului și investițiile timpurii în soluții electrice, producătorul român demonstrează că o companie locală poate deveni un jucător relevant la nivel regional.