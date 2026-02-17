Jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său în cadrul emisiunii Ai Aflat! de marți, europarlamentarul Gheorghe Piperea, au comentat situația dramatică în care se află România, odată cu confirmarea oficială a intrării sale în recesiune. Cunoscutul avocat, unul dintre liderii AUR, avertizează că măsurile de austeritate extreme ale Guvernului Bolojan ar putea forța oamenii să iasă în stradă, într-un viitor foarte apropiat.

Invitatul s-a declarat uimit că, deși românii au șansa să se lupte cu taxele care au crescut insuportabil de mult, aceștia sunt mai degrabă pasivi. Totuși, anticipează Piperea, în primăvară ne putem aștepta la proteste în stradă, când tot mai mulți cetățeni vor constata că nu mai fac față cheltuielilor.

Ionuț Cristache: Unde se revoltă România? Și în presă cifrele sunt dezastroase, și încasările (n.r. – la bugetul de stat), și tot.

Gheorghe Piperea: Se revoltă. Toată lumea spune că stăm numai pe Facebook și ne revoltăm. Și asta este un fel de rezvoltă, să știți. Evident că nu o să ne apucăm acum să dăm în cap cuiva, că nu suntem extremiști. Ce mă deranjează pe mine este că, deși există posibilitatea de a lupta, inclusiv în instanță cu oamenii ăștia, sunt în continuare pasivi. Dar va veni un moment în care pasivitatea asta va fi depășită. Ce vreau să spun este cealaltă cifră.

Susținătorii lui Bolojan sunt extrem de violenți, crede Piperea

Cristache: Ce moment, domnul Piperea? Despre ce vorbiți?

Piperea: Momentul Paștelui 2026, în care lumea va vedea că pe masă nu mai are ce trebuie și atunci o să înceapă să-și pună la modul serios, nu probleme, ci să ceară soluții. Dar ăia 20%, care în continuare sunt cu această putere și au încredere în domnul Bolojan, sunt de o violență, sunt de o nemernicie, sunt de o josnicie din punctul de vedere al limbajului și al stilului în care se comportă, încât ai impresia că mai au puțin și ne aruncă în aer pe noi ceilalți 80%.

