Iranul este gata să închidă Strâmtoarea Ormuz, dacă este necesar, anunță comandantul Gărzilor Revoluționare: „Ne trebuie doar ordinul de la Teheran”

Comandantul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, contraamiralul Alireza Tangsiri, a declarat marți, în contextul tensiunilor regionale majore și al desfășurării unor exerciții militare iraniene de amploare, că este pregătit să închidă Strâmtoarea Ormuz ori de câte ori va primi instrucțiuni din partea autorităților de la Teheran, transmite Agenția de Știri Tasnim.

Declarația privind posibila închidere a Strâmtorii Ormuz a fost făcută în timpul exercițiului naval „Controlul Inteligent al Strâmtorii Ormuz”, care a început luni. În timpul manevrelor de marți, traficul prin strâmtoare a fost suspendat temporar pentru câteva ore din motive de siguranță.

Alireza Tangsiri a subliniat că, deși forțele sale sunt pregătite tehnic să execute operațiunea „în cel mai scurt timp posibil”, decizia finală aparține conducerii supreme a Iranului. Acesta a precizat că armamentul ce ar fi folosit într-un conflict real ar fi „complet diferit” de cel prezentat la exerciții.

Lansarea amenințărilor de a închide una dintre cele mai importante rute maritime coincide cu reluarea negocierilor nucleare dintre Iran și SUA la Geneva, sub medierea Omanului. În timp ce SUA se folosesc de marea „armadă” din Marea Arabiei pentru a presa negocierile, Iranul se folosește de controlul asupra strâmtorii ca instrument de presiune în dialogul cu Occidentul.

Aceste avertismente coincid cu reluarea negocierilor nucleare indirecte dintre Iran și SUA la Geneva, sub mediere omaneză. Iranul folosește controlul asupra strâmtorii ca un instrument de presiune în dialogul cu Occidentul.

Strâmtoarea Ormuz este cel mai important punct de tranzit petrolier din lume, pe unde trece aproximativ 20-25% din consumul global de petrol și o cincime din gazul natural lichefiat. Statele Unite, prin Comandamentul Central (CENTCOM), au avertizat anterior că nu vor tolera nicio acțiune care să pericliteze libertatea de navigație în zonă.

Recomandările autorului: