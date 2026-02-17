Prima pagină » Actualitate » Ședință de urgență la Guvern din cauza episodului de vreme severă. Bucureștiul și sud-estul țării, sub cod portocaliu

Ședință de urgență la Guvern din cauza episodului de vreme severă. Bucureștiul și sud-estul țării, sub cod portocaliu

Bianca Dogaru
17 feb. 2026, 17:09, Actualitate
Ședință de urgență la Guvern din cauza episodului de vreme severă. Bucureștiul și sud-estul țării, sub cod portocaliu

Comitetul ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Mediului s-a reunit marți într-o ședință extraordinară, după ce au fost emise avertizări meteo și hidrologice pentru următoarele zile.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a convocat astăzi comitetul ministerial pentru situații de urgență, ca urmare a codului portocaliu emis de ANM pentru perioada 16-18 februarie.

„Suntem într-o perioadă cu risc meteorologic și hidrologic ridicat. Este esențial ca autoritățile locale să fie în alertă și să aplice fără întârziere măsurile preventive. Colegii de la ANAR să supravegheze permanent cursurile de apă și să mențină legătura cu Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență, în cazul în care este nevoie de intervenții pentru a se debloca albiile cursurilor de apă în vederea asigurării scurgerii. Totodată, este important ca prin unitățile teritoriale, #ANAR să acționeze pentru funcționarea prizelor de apă, în vederea asigurării alimentării cu apă a populației din toate localitățile cu sistem centralizat, asigurarea nivelului de apă optim prin exploatarea coordonată a lacurilor de acumulare”, a transmis secretarul de stat Raul Pop.

În cadrul ședinței s-a discutat despre informarea continuă a populației, preluarea cazurilor medicale speciale și monitorizarea situației, în contextul în care topirea zăpezii poate conduce la creșteri de niveluri pe unele cursuri de apă.
„Având în vedere că în această perioadă este vacanța de schi a elevilor și mulți dintre ei sunt la munte, exact acolo unde sunt prognozate intensificări ale vântului și viscol, este nevoie ca toți cei implicați să fie informați și să se ia măsuri de prevenire. Îndemn populația să trateze aceste avertizări cu maximă seriozitate. Prevenția și prudența sunt esențiale în următoarele ore”, a precizat Raul Pop.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Muncitorii români din Spania vor avea o surpriză. Salariul minim a fost majorat, iar măsura va fi aplicată retroactiv
17:48
Muncitorii români din Spania vor avea o surpriză. Salariul minim a fost majorat, iar măsura va fi aplicată retroactiv
INEDIT De ce se numesc „numere de înmatriculare”, dacă plăcuțele au mai multe litere decât cifre? Istoria înmaticulării mașinilor în România
17:07
De ce se numesc „numere de înmatriculare”, dacă plăcuțele au mai multe litere decât cifre? Istoria înmaticulării mașinilor în România
ACTUALITATE Totul se reinventează. Cum profită hoții iscusiți de avantajele tehnologiei pentru fura bunuri din mașini
16:47
Totul se reinventează. Cum profită hoții iscusiți de avantajele tehnologiei pentru fura bunuri din mașini
METEO Buzăul, sub cod portocaliu de ninsoare abundentă și viscol. Marcel Ciolacu a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
16:28
Buzăul, sub cod portocaliu de ninsoare abundentă și viscol. Marcel Ciolacu a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
FLASH NEWS CTP, după ce Nicușor Dan a explicat de ce se duce la Washington: „Face un cadou AUR”
16:06
CTP, după ce Nicușor Dan a explicat de ce se duce la Washington: „Face un cadou AUR”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cercetarea cancerului este inundată de studii false, avertizează o analiză alarmantă
EXCLUSIV Cum a motivat instanța ridicarea controlului judiciar lui Robert Negoiță: „Nu are antecedente penale, este bine integrat, are sprijinul cetățenilor”
17:43
Cum a motivat instanța ridicarea controlului judiciar lui Robert Negoiță: „Nu are antecedente penale, este bine integrat, are sprijinul cetățenilor”
FLASH NEWS Franța a eliberat petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă a Rusiei”.Proprietarul a plătit o amendă de „câteva milioane de euro”
17:19
Franța a eliberat petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă a Rusiei”.Proprietarul a plătit o amendă de „câteva milioane de euro”
CONTROVERSĂ Iranul este gata să închidă Strâmtoarea Ormuz, dacă este necesar, anunță comandantul Gărzilor Revoluționare: „Ne trebuie doar ordinul de la Teheran”
17:00
Iranul este gata să închidă Strâmtoarea Ormuz, dacă este necesar, anunță comandantul Gărzilor Revoluționare: „Ne trebuie doar ordinul de la Teheran”
FLASH NEWS Sindicaliștii din Administrația Penitenciarelor amenință cu blocarea penitenciarelor, după ce Kelemen Hunor a propus tăierea normei de hrană
17:00
Sindicaliștii din Administrația Penitenciarelor amenință cu blocarea penitenciarelor, după ce Kelemen Hunor a propus tăierea normei de hrană
EXCLUSIV Piperea avansează un scenariu care va schimba România: La masa de Paște românii vor vedea lipsurile și vor reacționa
16:56
Piperea avansează un scenariu care va schimba România: La masa de Paște românii vor vedea lipsurile și vor reacționa
FLASH NEWS Pas important în discuțiile dintre SUA și Iran: Negociatorii de la Geneva au convenit să facă schimb de posibile texte pentru un acord nuclear. Ce condiții pune Teheranul
16:54
Pas important în discuțiile dintre SUA și Iran: Negociatorii de la Geneva au convenit să facă schimb de posibile texte pentru un acord nuclear. Ce condiții pune Teheranul

Cele mai noi

Trimite acest link pe