Ședință de urgență la Guvern din cauza episodului de vreme severă. Bucureștiul și sud-estul țării, sub cod portocaliu

Comitetul ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Mediului s-a reunit marți într-o ședință extraordinară, după ce au fost emise avertizări meteo și hidrologice pentru următoarele zile.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a convocat astăzi comitetul ministerial pentru situații de urgență, ca urmare a codului portocaliu emis de ANM pentru perioada 16-18 februarie.

„Suntem într-o perioadă cu risc meteorologic și hidrologic ridicat. Este esențial ca autoritățile locale să fie în alertă și să aplice fără întârziere măsurile preventive. Colegii de la ANAR să supravegheze permanent cursurile de apă și să mențină legătura cu Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență, în cazul în care este nevoie de intervenții pentru a se debloca albiile cursurilor de apă în vederea asigurării scurgerii. Totodată, este important ca prin unitățile teritoriale, #ANAR să acționeze pentru funcționarea prizelor de apă, în vederea asigurării alimentării cu apă a populației din toate localitățile cu sistem centralizat, asigurarea nivelului de apă optim prin exploatarea coordonată a lacurilor de acumulare”, a transmis secretarul de stat Raul Pop.

În cadrul ședinței s-a discutat despre informarea continuă a populației, preluarea cazurilor medicale speciale și monitorizarea situației, în contextul în care topirea zăpezii poate conduce la creșteri de niveluri pe unele cursuri de apă.

„Având în vedere că în această perioadă este vacanța de schi a elevilor și mulți dintre ei sunt la munte, exact acolo unde sunt prognozate intensificări ale vântului și viscol, este nevoie ca toți cei implicați să fie informați și să se ia măsuri de prevenire. Îndemn populația să trateze aceste avertizări cu maximă seriozitate. Prevenția și prudența sunt esențiale în următoarele ore”, a precizat Raul Pop.

