Prima pagină » Social » Sindicaliștii din Administrația Penitenciarelor amenință cu blocarea penitenciarelor, după ce Kelemen Hunor a propus tăierea normei de hrană

Sindicaliștii din Administrația Penitenciarelor amenință cu blocarea penitenciarelor, după ce Kelemen Hunor a propus tăierea normei de hrană

Ruxandra Radulescu
17 feb. 2026, 17:00, Social
Sindicaliștii din Administrația Penitenciarelor amenință cu blocarea penitenciarelor, după ce Kelemen Hunor a propus tăierea normei de hrană

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSNAP) a reacționat vehement la declarațiile lui Kelemen Hunor, privind eliminarea normei de hrană pentru polițiști, militari și polițiștii din penitenciare. 

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) reacționează ferm la declarațiile atribuite liderului UDMR, Kelemen Hunor, privind posibilitatea eliminării normei de hrană pentru polițiști, militari și polițiști de penitenciare.

Discuția din coaliția de guvernare privind tăierea acestui drept de natură bănească este o eroare gravă de evaluare a realităților din sistemul de apărare și ordine publică. FSANP anunță declanșarea protestelor și blocarea la propriu a penitenciarelor în eventualitatea în care coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR decide eliminarea normei de hrană.

Tăierea normei de hrană înseamnă reducerea mascată a salariului cu peste 10%

Pentru polițiștii de penitenciare, norma de hrană reprezintă peste 10% din venitul lunar. Eliminarea acesteia înseamnă reducere directă de salariu. Într-un sistem deja afectat de deficit cronic de personal, presiune și responsabilitate ridicată, o asemenea măsură ar genera reacție imediată în rândul angajaților din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

„Discutăm despre un drept de natură bănească instituit istoric încă din vremea lui Alexandru Ioan Cuza, fundamentat pe specificul activității în structurile de forță. Statul român a recunoscut de peste un secol că aceste categorii profesionale au un regim distinct de muncă și expunere. De ce vrea Kelemen Hunor să destabilizeze apărarea, ordinea publică și securitatea națională?”, transmit sindicaliștii din cadrul ANP.

Blocarea penitenciarelor – consecință previzibilă

Dacă actuala coaliție, inclusiv Uniunea Democrată Maghiară din România, persistă în ideea amputării normei de hrană, reacția sindicală va fi proporțională. Penitenciarele funcționează pe compromis cauzat de deficitul acut de personal și de subfinanțarea cronică. Fără polițiști de penitenciare în posturi, sistemul se blochează la propriu. Am demonstrat că putem bloca penitenciarele, o vom mai face în câteva zile.

Vom demonstra clasei politice că nici măcar bucătarii nu vor mai păzi penitenciarele ca la începutul anului 2025. Responsabilitatea pentru eventuale disfuncționalități majore va aparține exclusiv decidenților politici care au considerat că pot regla deficitul bugetar prin tăieri din veniturile celor care păzesc infractori periculoși.

Un mesaj clar pentru Guvern

FSANP solicită retragerea imediată a oricărei intenții de eliminare a normei de hrană și actualizarea acesteia conform prevederilor legale în vigoare. Securitatea penitenciarelor nu este variabilă de ajustare fiscală.

Cine subestimează acest lucru își asumă riscuri serioase. Salutăm poziția fermă exprimată public de ministrul apărării, Radu Miruță, care a anunțat clar că va respinge orice inițiativă privind eliminarea normei de hrană și așteptăm aceeași determinare din partea tuturor factorilor de decizie din Guvernul României.

FOTO: Mediafax/Facebook

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Muncitorii români din Spania vor avea o surpriză. Salariul minim a fost majorat, iar măsura va fi aplicată retroactiv
17:48
Muncitorii români din Spania vor avea o surpriză. Salariul minim a fost majorat, iar măsura va fi aplicată retroactiv
EXCLUSIV Detalii înspăimântătoare din rechizitoriul „antrenorului de genii” pedofil. Bărbatul nu știa că este filmat
05:00
Detalii înspăimântătoare din rechizitoriul „antrenorului de genii” pedofil. Bărbatul nu știa că este filmat
FLASH NEWS Ministrul Muncii anunță alocarea a peste două miliarde de lei pentru 2.800.000 de pensionari: „Acordăm un ajutor la pensie”
20:30
Ministrul Muncii anunță alocarea a peste două miliarde de lei pentru 2.800.000 de pensionari: „Acordăm un ajutor la pensie”
EXCLUSIV Patronul uneia dintre firmele care vinde modelul de mașină în care o femeie a ars de vie reacționează după tragedie. “De unde știți că nu fuma șoferul? Oricum este o mirare pentru mine de ce șoferul a coborât și doamna din spate nu”
18:51
Patronul uneia dintre firmele care vinde modelul de mașină în care o femeie a ars de vie reacționează după tragedie. “De unde știți că nu fuma șoferul? Oricum este o mirare pentru mine de ce șoferul a coborât și doamna din spate nu”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cercetarea cancerului este inundată de studii false, avertizează o analiză alarmantă
EXCLUSIV Cum a motivat instanța ridicarea controlului judiciar lui Robert Negoiță: „Nu are antecedente penale, este bine integrat, are sprijinul cetățenilor”
17:43
Cum a motivat instanța ridicarea controlului judiciar lui Robert Negoiță: „Nu are antecedente penale, este bine integrat, are sprijinul cetățenilor”
FLASH NEWS Franța a eliberat petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă a Rusiei”.Proprietarul a plătit o amendă de „câteva milioane de euro”
17:19
Franța a eliberat petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă a Rusiei”.Proprietarul a plătit o amendă de „câteva milioane de euro”
NEWS ALERT Ședință de urgență la Guvern din cauza episodului de vreme severă. Bucureștiul și sud-estul țării, sub cod portocaliu
17:09
Ședință de urgență la Guvern din cauza episodului de vreme severă. Bucureștiul și sud-estul țării, sub cod portocaliu
INEDIT De ce se numesc „numere de înmatriculare”, dacă plăcuțele au mai multe litere decât cifre? Istoria înmaticulării mașinilor în România
17:07
De ce se numesc „numere de înmatriculare”, dacă plăcuțele au mai multe litere decât cifre? Istoria înmaticulării mașinilor în România
CONTROVERSĂ Iranul este gata să închidă Strâmtoarea Ormuz, dacă este necesar, anunță comandantul Gărzilor Revoluționare: „Ne trebuie doar ordinul de la Teheran”
17:00
Iranul este gata să închidă Strâmtoarea Ormuz, dacă este necesar, anunță comandantul Gărzilor Revoluționare: „Ne trebuie doar ordinul de la Teheran”

Cele mai noi

Trimite acest link pe