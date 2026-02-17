Sindicaliștii din Administrația Penitenciarelor amenință cu blocarea penitenciarelor, după ce Kelemen Hunor a propus tăierea normei de hrană

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSNAP) a reacționat vehement la declarațiile lui Kelemen Hunor, privind eliminarea normei de hrană pentru polițiști, militari și polițiștii din penitenciare.

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) reacționează ferm la declarațiile atribuite liderului UDMR, Kelemen Hunor, privind posibilitatea eliminării normei de hrană pentru polițiști, militari și polițiști de penitenciare.

Discuția din coaliția de guvernare privind tăierea acestui drept de natură bănească este o eroare gravă de evaluare a realităților din sistemul de apărare și ordine publică. FSANP anunță declanșarea protestelor și blocarea la propriu a penitenciarelor în eventualitatea în care coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR decide eliminarea normei de hrană.

Tăierea normei de hrană înseamnă reducerea mascată a salariului cu peste 10%

Pentru polițiștii de penitenciare, norma de hrană reprezintă peste 10% din venitul lunar. Eliminarea acesteia înseamnă reducere directă de salariu. Într-un sistem deja afectat de deficit cronic de personal, presiune și responsabilitate ridicată, o asemenea măsură ar genera reacție imediată în rândul angajaților din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

„Discutăm despre un drept de natură bănească instituit istoric încă din vremea lui Alexandru Ioan Cuza, fundamentat pe specificul activității în structurile de forță. Statul român a recunoscut de peste un secol că aceste categorii profesionale au un regim distinct de muncă și expunere. De ce vrea Kelemen Hunor să destabilizeze apărarea, ordinea publică și securitatea națională?”, transmit sindicaliștii din cadrul ANP.

Blocarea penitenciarelor – consecință previzibilă

Dacă actuala coaliție, inclusiv Uniunea Democrată Maghiară din România, persistă în ideea amputării normei de hrană, reacția sindicală va fi proporțională. Penitenciarele funcționează pe compromis cauzat de deficitul acut de personal și de subfinanțarea cronică. Fără polițiști de penitenciare în posturi, sistemul se blochează la propriu. Am demonstrat că putem bloca penitenciarele, o vom mai face în câteva zile.

Vom demonstra clasei politice că nici măcar bucătarii nu vor mai păzi penitenciarele ca la începutul anului 2025. Responsabilitatea pentru eventuale disfuncționalități majore va aparține exclusiv decidenților politici care au considerat că pot regla deficitul bugetar prin tăieri din veniturile celor care păzesc infractori periculoși.

Un mesaj clar pentru Guvern

FSANP solicită retragerea imediată a oricărei intenții de eliminare a normei de hrană și actualizarea acesteia conform prevederilor legale în vigoare. Securitatea penitenciarelor nu este variabilă de ajustare fiscală.

Cine subestimează acest lucru își asumă riscuri serioase. Salutăm poziția fermă exprimată public de ministrul apărării, Radu Miruță, care a anunțat clar că va respinge orice inițiativă privind eliminarea normei de hrană și așteptăm aceeași determinare din partea tuturor factorilor de decizie din Guvernul României.

