Pas important în discuțiile dintre SUA și Iran: Negociatorii de la Geneva au convenit să facă schimb de posibile texte pentru un acord nuclear. Ce condiții pune Teheranul

17 feb. 2026, 16:54, Știri externe
Ministrul de externe al Iranului declară că s-au înregistrat progrese în negocierile nucleare cu SUA de la Geneva, relateză Reuters. Abbas Araqchi a dezvăluit că cele două părți au convenit să înceapă să lucreze la posibile texte de acord și să le schimbe între ele.

După cum a menționat acesta, s-a ajuns la un consens asupra principiilor de bază, ceea ce a permis trecerea de la etapa declarațiilor generale. Progresul înregistrat nu înseamnă, însă, că se va ajunge în curând la un acord, dar drumul a fost deschis, a declarat ministrul presei iraniene, după încheierea negocierilor.

Oficialul a subliniat că, în comparație cu runda precedentă, au existat evoluții pozitive, precizând însă că rămân deschise chestiuni care necesită negocieri suplimentare.

Cu toate acestea, schimbul de documente reprezintă o evoluție importantă, deoarece se pare că negocierile conduc la formularea unor angajamente concrete.

Araghchi a dezvăluit că cele două părți vor continua să lucreze la textul unui potențial acord, fiind de acord să ia în considerare organizarea unei a treia runde de discuții la o dată ulterioară.

Trump trebuie să renunțe la amenințări

În același timp, Araghchi a subliniat că orice referire explicită la posibila utilizare a forței de către SUA ar trebui să înceteze „imediat și necondiționat“.

Ministrul iranian de Externe a declarat că, în cadrul contactelor de la Geneva, s-a discutat și rolul pe care Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) îl poate juca ca mecanism intermediar între Teheran și Washington. După cum a spus el, „s-a deschis o nouă fereastră de oportunități” și și-a exprimat speranța că discuțiile vor duce la o soluție durabilă.

Oficialul a subliniat, însă, că orice acord viabil trebuie să asigure recunoașterea deplină a „drepturilor legitime” ale Iranului.

Chiar în momentul în care negocierile au început la Geneva, mass-media de stat iraniană a raportat că anumite părți ale strâmtorii Hormuz vor fi închise pentru câteva ore din motive de „precauție de securitate”, în timp ce Garda Revoluționară iraniană a efectuat exerciții militare în zonă.

Teheranul a amenințat în trecut că va închide strâmtoarea pentru navigația comercială în cazul unui atac, o măsură care ar bloca o cincime din fluxurile globale de petrol și ar determina creșterea prețurilor la țiței.

Tot în timpul negocierlor, ayatollahul Ali Khamenei l-a avertizat pe Trump că nava de război americană desfășurată în Golf ar putea fi scufundată.

„Auzim constant că SUA au trimis o navă de război spre Iran. O navă de război este cu siguranță o armă periculoasă, dar și mai periculoasă este arma capabilă să o scufunde”, spune Khamenei.

