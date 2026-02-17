Prima pagină » Justiție » Nicușor Dan îi pune bețe-n roate „eroului” Recorder, Laurențiu Beșu. Președintele nu i-a semnat trecerea din funcția de judecător la cea de procuror

17 feb. 2026, 16:51, Justiție
Așa-zisul „erou-Recorder”, Laurențiu Beșu, întâmpină piedici în carieră, chiar din partea președintelui Nicușor Dan, care nu i-a semnat decretul de trecere din funcția de judecător la Tribunalul București, la cea de procuror pe lângă judecătoria Giurgiu, transmite Luju.ro.

Laurențiu-Ionel Beșu, fostul judecător care a făcut acuzații la adresa sistemului de justiție din România în documentarul Recorder, a solicitat anul trecut, în plin scandal, retragerea din funcția de judecător, pentru statutul de procuror la judecătoria Giurgiu.

Beșu a primit aprobare pentru schimbarea robei din partea secției pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 1175 din 16 decembrie 2025 .

În mod ironic, cel care întârzie de peste două luni să semneze decretul de trecere la funcția de procuror a lui Beșu, este chiar Nicușor Dan, cel care s-a poziționat de partea magistraților nemulțumiți.

Potrivit surselor citate de Știripesurse.ro, Nicușor Dan ar sabota pensionările magistraților, pentru că a început să verifice personal dacă judecătorii în cauză și-au terminat de motivat hotărârile, ca nu cumva să intervină prescripția în respectivele dosare.

Laurențiu Beșu nu avea vechimea necesară să intre în magistratură

Ionel-Laurențiu Beșu, „eroul” Recorder, nu ar fi îndeplinit, în realitate, condițiile legale pentru a intra în magistratură. O investigație publicată de Lumea Justiției arată că Beșu nu avea vechimea minimă cerută de lege la momentul înscrierii la concursul de admitere în magistratură, în 2011. Conform investigației, Beșu nu a îndeplinit condiția de vechime, dar a depus o declarație pe proprie răspundere în care susținea contrariul.

Magistrat fără vechimea legală
Conform legislației statutului judecătorilor și procurorilor, pentru a fi admis în magistratură un candidat trebuie să aibă cel puțin cinci ani de vechime ca polițist judiciar. Documentele obținute de Victor Ciutacu arată însă că Beșu a deținut această calitate juridică legală doar un singur an, în perioada 2005–2006, în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, potrivit Lumea Justiției.

Luarențiu-Ionel Beșu, fost ofițer la „doi și-un sfert”

Restul activității sale din acei cinci ani ca ofițer operativ s-au desfășurat în Serviciul de Informații Interne (actuala DGIPI), unde nu avea statut de polițist judiciar recunoscut de lege, așa cum a transmis DGIPI la solicitarea jurnalistei RTV, Laura Duță.

FOTO: captură Recorder/Mediafax

