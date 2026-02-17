Nicușor Dan îi pune bețe-n roate „eroului” Recorder, Laurențiu Beșu. Președintele nu i-a semnat trecerea din funcția de judecător la cea de procuror

Așa-zisul „erou-Recorder”, Laurențiu Beșu, întâmpină piedici în carieră, chiar din partea președintelui Nicușor Dan, care nu i-a semnat decretul de trecere din funcția de judecător la Tribunalul București, la cea de procuror pe lângă judecătoria Giurgiu, transmite Luju.ro.
Laurențiu-Ionel Beșu, fostul judecător care a făcut acuzații la adresa sistemului de justiție din România în documentarul Recorder, a solicitat anul trecut, în plin scandal, retragerea din funcția de judecător, pentru statutul de procuror la judecătoria Giurgiu.
Beșu a primit aprobare pentru schimbarea robei din partea secției pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 1175 din 16 decembrie 2025 .
În mod ironic, cel care întârzie de peste două luni să semneze decretul de trecere la funcția de procuror a lui Beșu, este chiar Nicușor Dan, cel care s-a poziționat de partea magistraților nemulțumiți.
Potrivit surselor citate de Știripesurse.ro, Nicușor Dan ar sabota pensionările magistraților, pentru că a început să verifice personal dacă judecătorii în cauză și-au terminat de motivat hotărârile, ca nu cumva să intervină prescripția în respectivele dosare.
Ionel-Laurențiu Beșu, „eroul” Recorder, nu ar fi îndeplinit, în realitate, condițiile legale pentru a intra în magistratură. O investigație publicată de Lumea Justiției arată că Beșu nu avea vechimea minimă cerută de lege la momentul înscrierii la concursul de admitere în magistratură, în 2011. Conform investigației, Beșu nu a îndeplinit condiția de vechime, dar a depus o declarație pe proprie răspundere în care susținea contrariul.
Magistrat fără vechimea legală
Conform legislației statutului judecătorilor și procurorilor, pentru a fi admis în magistratură un candidat trebuie să aibă cel puțin cinci ani de vechime ca polițist judiciar. Documentele obținute de Victor Ciutacu arată însă că Beșu a deținut această calitate juridică legală doar un singur an, în perioada 2005–2006, în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, potrivit Lumea Justiției.
Restul activității sale din acei cinci ani ca ofițer operativ s-au desfășurat în Serviciul de Informații Interne (actuala DGIPI), unde nu avea statut de polițist judiciar recunoscut de lege, așa cum a transmis DGIPI la solicitarea jurnalistei RTV, Laura Duță.
FOTO: captură Recorder/Mediafax
